México

Fans mexicanos de Bad Bunny teorizan posible setlist para su Halftime show del Super Bowl LX

En México hay gran expectación por el espectáculo que Benito está preparando para el domingo

Guardar
Bad Bunny en el Super
Bad Bunny en el Super Bowl 2026: el posible setlist, según los mexicanos (Composición fotográfica: NFL/REUTERS)

El Super Bowl 2026 proyecta uno de los espectáculos de medio tiempo más esperados de los últimos años al situar a Bad Bunny en el centro de la escena.

El artista puertorriqueño dispondrá de solo 13 minutos para sorprender a una audiencia global, en un formato donde la intensidad y el diseño visual cobran la misma relevancia que la música.

El posible setlist para Bad Bunny

Aunque todavía no existe confirmación oficial de la NFL ni del propio artista respecto a las canciones seleccionadas, las conjeturas se multiplican acerca de cuáles serán los temas que consigan condensar más de una década de carrera en un bloque ajustado, explosivo y representativo de la música latina contemporánea.

Bad Bunny protagonizará el medio
Bad Bunny protagonizará el medio tiempo del Super Bowl. REUTERS/Mario Anzuoni

En redes sociales, los mexicanos teorizan algunas canciones que podrían formar parte del setlist, con base en el impacto mediático de las canciones.

  • Tití Me Preguntó
  • TURiSTA
  • LA MuDANZA
  • Dákiti
  • Me porto bonito
  • Callaíta
  • Safaera
  • NUEVAYoL
  • DtMF
  • Baile Inolvidable

¿Quiénes podrían ser los invitados de Bad Bunny?

Shakira expresó que “ya era
Shakira expresó que “ya era hora” de que un artista latino como Bad Bunny protagonice el show del Super Bowl. (Vogue México)

En conferencia de prensa previa a su show del Super Bowl, Bad Bunny dio detalles sobre la realización de su espectáculo. Respecto a la probabilidad de que tengan

“Tengo muchos invitados: va a ser mi familia, mis amigos, toda la comunidad latina de todo el mundo que me apoya y todo el país”, soltó Benito durante la conferencia con Apple Music.

No hay hasta ahora confirmación de artistas invitados; sin embargo, la presencia de Cardi B en el próximo espectáculo de Bad Bunny ha generado fuertes expectativas en el mundo de las apuestas. Diversas plataformas posicionan a la rapera como la favorita para unirse al artista en el escenario.

Cardi B, la más probable
Cardi B, la más probable de cantar con Bad Bunny. Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images

En sitios como Polymarket, las probabilidades de una aparición de Cardi B alcanzan el 56%. Este dato ha llamado la atención de los seguidores, quienes recuerdan la colaboración de ambos en el éxito “I Like It” en 2018, tema que también incluyó a J Balvin.

Las razones para anticipar la presencia de Cardi B no se limitan a la música. Se espera que la artista asista al Super Bowl por motivos personales, ya que su pareja, Stefon Diggs, juega como receptor abierto en los New England Patriots.

La combinación de estos factores mantiene en vilo a los fanáticos, que aguardan una posible reunión en uno de los eventos más vistos del año.

Temas Relacionados

Bad BunnySuper Bowl LXHalftime Showmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Angelique Boyer sería la protagonista del remake de “Muchacha italiana viene a casarse” producida por Rosy Ocampo

Tras el éxito de “Doménica Montero”, la actriz se estaría preparando para su próximo proyecto en la pantalla chica

Angelique Boyer sería la protagonista

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 7 de febrero

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Estado del AICM EN VIVO:

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de febrero: Avenida Juárez permanece cerrada por jornada de actividades

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Samuel García presume construcción de la presa León, internautas le recuerdan que la obra fue iniciada en gobierno de El Bronco

El gobernador de Nuevo León aseguró que durante su gobierno se han gestionado distintas obras relacionadas a la administración del agua en el estado

Samuel García presume construcción de

Activan alerta naranja y amarilla en CDMX por bajas temperaturas para este 8 de febrero

El descenso marcado en el termómetro obliga a la población a extremar precauciones

Activan alerta naranja y amarilla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a seis hombres con

Capturan a seis hombres con armas y falsos uniformes de la Fiscalía del Edomex en Huehuetoca

Embajador de EEUU reconoció a las autoridades mexicanas por la detención de 30 integrantes de Los Salazar en Querétaro

El Rey Mago: el jefe de la policía que era el vínculo entre el alcalde de Tequila y el CJNG

Marina localiza campamento de huachicol en Escuinapa, Sinaloa y asegura armas y vehículos

Encuentran dosis de droga, celulares y armas blancas en penal de Aguarato, en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Angelique Boyer sería la protagonista

Angelique Boyer sería la protagonista del remake de “Muchacha italiana viene a casarse” producida por Rosy Ocampo

Laura Flores aclara rumores de romance con Yahir y revela si andaría con alguien más joven

Feria de las fresas 2026: artistas, fechas, precios y todo lo que debes saber del evento en Irapuato

El fotógrafo Ernesto Zepeda asegura estar a un paso de conseguir justicia tras vinculación a proceso de Livia Brito

Bad Bunny podría confirmar nuevos conciertos en Monterrey y otros sitios de México: mascota de Rayados suelta pista

DEPORTES

JJ Macías reaparece con Pumas

JJ Macías reaparece con Pumas previo al duelo contra Atlas

¿Quién es la mujer que apareció como encargada en el protocolo de Chivas vs Mazatlán?

Final mexicana en la Serie del Caribe 2026: dónde y a qué hora ver

Estas son las alineaciones del Toluca vs Cruz Azul

“Duele despedirse del América”: Rodrigo Aguirre se sincera antes de firmar con Tigres