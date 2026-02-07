Fans mexicanos de Bad Bunny teorizan posible setlist para su Halftime show del Super Bowl LX

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: el posible setlist, según los mexicanos (Composición fotográfica: NFL/REUTERS)

El Super Bowl 2026 proyecta uno de los espectáculos de medio tiempo más esperados de los últimos años al situar a Bad Bunny en el centro de la escena.

El artista puertorriqueño dispondrá de solo 13 minutos para sorprender a una audiencia global, en un formato donde la intensidad y el diseño visual cobran la misma relevancia que la música.

El posible setlist para Bad Bunny

Aunque todavía no existe confirmación oficial de la NFL ni del propio artista respecto a las canciones seleccionadas, las conjeturas se multiplican acerca de cuáles serán los temas que consigan condensar más de una década de carrera en un bloque ajustado, explosivo y representativo de la música latina contemporánea.

Bad Bunny protagonizará el medio tiempo del Super Bowl. REUTERS/Mario Anzuoni

En redes sociales, los mexicanos teorizan algunas canciones que podrían formar parte del setlist, con base en el impacto mediático de las canciones.

Tití Me Preguntó

TURiSTA

LA MuDANZA

Dákiti

Me porto bonito

Callaíta

Safaera

NUEVAYoL

DtMF

Baile Inolvidable

¿Quiénes podrían ser los invitados de Bad Bunny?

Shakira expresó que “ya era hora” de que un artista latino como Bad Bunny protagonice el show del Super Bowl. (Vogue México)

En conferencia de prensa previa a su show del Super Bowl, Bad Bunny dio detalles sobre la realización de su espectáculo. Respecto a la probabilidad de que tengan

“Tengo muchos invitados: va a ser mi familia, mis amigos, toda la comunidad latina de todo el mundo que me apoya y todo el país”, soltó Benito durante la conferencia con Apple Music.

No hay hasta ahora confirmación de artistas invitados; sin embargo, la presencia de Cardi B en el próximo espectáculo de Bad Bunny ha generado fuertes expectativas en el mundo de las apuestas. Diversas plataformas posicionan a la rapera como la favorita para unirse al artista en el escenario.

Cardi B, la más probable de cantar con Bad Bunny. Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images

En sitios como Polymarket, las probabilidades de una aparición de Cardi B alcanzan el 56%. Este dato ha llamado la atención de los seguidores, quienes recuerdan la colaboración de ambos en el éxito “I Like It” en 2018, tema que también incluyó a J Balvin.

Las razones para anticipar la presencia de Cardi B no se limitan a la música. Se espera que la artista asista al Super Bowl por motivos personales, ya que su pareja, Stefon Diggs, juega como receptor abierto en los New England Patriots.

La combinación de estos factores mantiene en vilo a los fanáticos, que aguardan una posible reunión en uno de los eventos más vistos del año.