Faitelson defiende a Katia Itzel García, tras las críticas del ‘Cantante’ Guerrero hacia la árbitra: “Tiene un carácter misógino”

Para el exsilbante el trabajo de la joven árbitra no ha estado a la altura. (Especial)

Una controvertida decisión de la árbitra Katia Itzel García durante el partido entre Tigres y Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX, desató un intenso debate entre Fernando ‘El Cantante’ Guerrero y David Faitelson.

Aunque Tigres se impuso con un contundente 5-1, el exárbitro se enfocó en la actuación arbitral destacando que el trabajo de la silbante determinó el rumbo del encuentro, lo que desde su perspectiva es peligroso para el desarrollo de la Liga MX.

¿Qué sucedió?

El momento clave llegó en el minuto 38, cuando Katia Itzel García sancionó un penalti por mano de Ramiro Sordo dentro del área. La decisión, mantenida tras consultar el VAR, permitió a Ángel Correa anotar el empate e impulsó la remontada de Tigres. Esta decisión, considerada por ‘El Cantante’ como un fallo arbitral, marcó el rumbo del partido con el impulso que necesitaban los felinos.

Las críticas no tardaron en llegar. El exárbitro y analista Fernando Guerrero, conocido como “El Cantante”, calificó como “vergonzoso” el desempeño de la colegiada. En redes sociales, cuestionó su capacidad para dirigir en la Liga MX y expresó que “le cuesta mucho trabajo dirigir en la Liga MX y del VAR ya ni hablamos”. Guerrero añadió que “no se merecen este tipo de arbitrajes recurrentes en el futbol mexicano”.

El Cantante arremetió directamente contra la árbitra generando un debate en redes sociales. (TW Fernando Guerrero)

Además, Guerrero enfatizó un segundo incidente polémico. Señaló que Katia Itzel García omitió expulsar al portero Nahuel Guzmán por una supuesta patada a un jugador de Santos Laguna cuando el balón no estaba en juego, lo que consideró una agravante en la falta.

“Por andar regañando a los jugadores Katia Itzel no expulsa a Nahuel Guzmán de Tigres por dar una patada al jugador de Santos con fuerza excesiva y sin estar el balón en juego, lo cual es una agravante. ¿Y el VAR?”, expuso Guerrero.

Faitelson sale en defensa de la silbante

Ante este escenario, el periodista David Faitelson defendió la decisión de la árbitra y puso en duda la intención de las críticas. “Qué exagerado eres, ´Cantante´... La mano era polémica, había discusión y ella mantuvo la decisión que percibió desde un inicio”, respondió Faitelson, sugiriendo que el análisis podría ocultar un trasfondo discriminatorio por motivo de género.

Faitelson alega que los comentarios directos hacia la árbitra son emitidos con un tono misógino. (TW David Faitelson)

Este intercambio avivó la conversación pública sobre la equidad de género y la legitimidad del arbitraje femenino en el futbol mexicano. El debate persiste sobre si las críticas al arbitraje de mujeres responden exclusivamente a criterios técnicos o si existen prejuicios que afectan la valoración de su desempeño pues, aunque ‘El Cantante’ ha señalado fallas en sus compañeros, no ha emitido los mismos calificativos que ha tenido con Katia Itzel.

Mientras Tigres logró obtener los tres puntos, el arbitraje y su vínculo con la igualdad de género se mantienen en el centro de la discusión por los comentarios que descalifican el desempeño de una mujer que ha logrado llevar su trabajo hacia el ámbito internacional.