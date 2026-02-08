México Deportes

Faitelson defiende a Katia Itzel García, tras las críticas del ‘Cantante’ Guerrero hacia la árbitra: “Tiene un carácter misógino”

El periodista nuevamente se encuentra en medio de un tema polémico en el futbol mexicano

Guardar
Para el exsilbante el trabajo
Para el exsilbante el trabajo de la joven árbitra no ha estado a la altura. (Especial)

Una controvertida decisión de la árbitra Katia Itzel García durante el partido entre Tigres y Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX, desató un intenso debate entre Fernando ‘El Cantante’ Guerrero y David Faitelson.

Aunque Tigres se impuso con un contundente 5-1, el exárbitro se enfocó en la actuación arbitral destacando que el trabajo de la silbante determinó el rumbo del encuentro, lo que desde su perspectiva es peligroso para el desarrollo de la Liga MX.

¿Qué sucedió?

El momento clave llegó en el minuto 38, cuando Katia Itzel García sancionó un penalti por mano de Ramiro Sordo dentro del área. La decisión, mantenida tras consultar el VAR, permitió a Ángel Correa anotar el empate e impulsó la remontada de Tigres. Esta decisión, considerada por ‘El Cantante’ como un fallo arbitral, marcó el rumbo del partido con el impulso que necesitaban los felinos.

Las críticas no tardaron en llegar. El exárbitro y analista Fernando Guerrero, conocido como “El Cantante”, calificó como “vergonzoso” el desempeño de la colegiada. En redes sociales, cuestionó su capacidad para dirigir en la Liga MX y expresó que “le cuesta mucho trabajo dirigir en la Liga MX y del VAR ya ni hablamos”. Guerrero añadió que “no se merecen este tipo de arbitrajes recurrentes en el futbol mexicano”.

El Cantante arremetió directamente contra
El Cantante arremetió directamente contra la árbitra generando un debate en redes sociales. (TW Fernando Guerrero)

Además, Guerrero enfatizó un segundo incidente polémico. Señaló que Katia Itzel García omitió expulsar al portero Nahuel Guzmán por una supuesta patada a un jugador de Santos Laguna cuando el balón no estaba en juego, lo que consideró una agravante en la falta.

“Por andar regañando a los jugadores Katia Itzel no expulsa a Nahuel Guzmán de Tigres por dar una patada al jugador de Santos con fuerza excesiva y sin estar el balón en juego, lo cual es una agravante. ¿Y el VAR?”, expuso Guerrero.

Faitelson sale en defensa de la silbante

Ante este escenario, el periodista David Faitelson defendió la decisión de la árbitra y puso en duda la intención de las críticas. “Qué exagerado eres, ´Cantante´... La mano era polémica, había discusión y ella mantuvo la decisión que percibió desde un inicio”, respondió Faitelson, sugiriendo que el análisis podría ocultar un trasfondo discriminatorio por motivo de género.

Faitelson alega que los comentarios
Faitelson alega que los comentarios directos hacia la árbitra son emitidos con un tono misógino. (TW David Faitelson)

Este intercambio avivó la conversación pública sobre la equidad de género y la legitimidad del arbitraje femenino en el futbol mexicano. El debate persiste sobre si las críticas al arbitraje de mujeres responden exclusivamente a criterios técnicos o si existen prejuicios que afectan la valoración de su desempeño pues, aunque ‘El Cantante’ ha señalado fallas en sus compañeros, no ha emitido los mismos calificativos que ha tenido con Katia Itzel.

Mientras Tigres logró obtener los tres puntos, el arbitraje y su vínculo con la igualdad de género se mantienen en el centro de la discusión por los comentarios que descalifican el desempeño de una mujer que ha logrado llevar su trabajo hacia el ámbito internacional.

Temas Relacionados

David FaitelsonKatia Itzel GarcíaMonterreyFernando GuerreroArbitraje FemeninoLiga MXClausura 2026mexico-deportes

Más Noticias

Ex lanzador de Dodgers y Yankees se convierte en nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del México para la temporada 2026

Víctor González le dio un anillo de Serie Mundial a los Dodgers en 2020, llevándose la victoria en el juego 6 frente a los Tampa Bay Rays

Ex lanzador de Dodgers y

Carlos Hermosillo se rinde ante Christian Ebere tras su debut con Cruz Azul: “Es muy profesional”

El nigeriano le cambió la cara al equipo cementero cuando entró al campo de juego

Carlos Hermosillo se rinde ante

Sofi Saar fue la encargada de lanzar la primera bola en el segundo juego de la serie entre Diablos Femenil y el Águila de Veracruz

Esta no es la primera vez que la cantante acude al Estadio Alfredo Harp Helú, donde ha sido la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano en par de ocasiones

Sofi Saar fue la encargada

¿Cuándo y dónde ver a Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?

El hijo de Sarah Schleper debuta en sus primeros juegos olímpicos, en donde espera tener una gran participación en esquí alpino

¿Cuándo y dónde ver a

André Jardine rompe el silencio y se ilusiona con Vinicius Lima en el América

El técnico azulcrema detalló por qué el mediocampista es su apuesta para el Clausura 2026

André Jardine rompe el silencio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuerpos localizados en fosa clandestina

Cuerpos localizados en fosa clandestina de Sinaloa ya habrían sido identificados, asegura colectivo de búsqueda

Asesinaron a hermano de exalcaldesa de Mixtla de Altamirano en Veracruz

Captura a “La Patrona”, esposa de “El Monkey”, del Cártel de Caborca en Yucatán: operaban en Chetumal

Con el uso de drones: localizan y detienen a cinco personas por la venta de vehículos con reporte de robo en Edomex

Capturan a seis hombres con armas y falsos uniformes de la Fiscalía del Edomex en Huehuetoca

ENTRETENIMIENTO

Sofi Saar fue la encargada

Sofi Saar fue la encargada de lanzar la primera bola en el segundo juego de la serie entre Diablos Femenil y el Águila de Veracruz

The Warning y Carín León lanzan canción que sacude el espectáculo musical mexicano

‘Atrévete a Vivir’, polémico documental de Florida Meza, confirma su estreno: cuándo y dónde verlo

Graco Sendel explica la escena viral de Doménica Montero que conquistó las redes sociales

“El exorcismo de Imelda Tuñón”: fans de Maribel Guardia le piden a ViX que le den un protagónico tras video viral

DEPORTES

Ex lanzador de Dodgers y

Ex lanzador de Dodgers y Yankees se convierte en nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del México para la temporada 2026

Carlos Hermosillo se rinde ante Christian Ebere tras su debut con Cruz Azul: “Es muy profesional”

Sofi Saar fue la encargada de lanzar la primera bola en el segundo juego de la serie entre Diablos Femenil y el Águila de Veracruz

¿Cuándo y dónde ver a Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?

André Jardine rompe el silencio y se ilusiona con Vinicius Lima en el América