México Deportes

¿Cuándo y dónde ver a Allan Corona en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?

El atleta mexicano afronta una de las disciplinas más exigentes

Guardar
El atleta mexicano afronta una
El atleta mexicano afronta una de las disciplinas más exigentes. (Ilustración: Jovani Pérez)

Allan Corona se ha convertido en uno de los nombres más singulares de la delegación mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Su historia rompe con los moldes tradicionales del deporte invernal, no solo por su origen, sino por la forma en la que se relaciona con una disciplina que exige resistencia extrema. El propio fondista se define como “amigo del dolor”, una frase que resume la dureza física y mental del esquí de fondo.

Originario de la Ciudad de México y con una etapa formativa en Tijuana, Corona encontró en Noruega un nuevo rumbo deportivo y personal. Desde 2021 reside en ese país, donde la nieve no solo fue un desafío climático, sino una puerta de entrada a una comunidad profundamente ligada al esquí. Lo que inició como una estancia temporal durante la pandemia terminó por convertirse en un proyecto de vida junto a su familia.

El mexicano encontró en Noruega
El mexicano encontró en Noruega la disciplina que lo llevó a la élite invernal.

Antes de llegar al norte de Europa, Allan Corona tenía una trayectoria distinta. Estuvo vinculado al triatlón, al ámbito de la salud, al fitness y a proyectos enfocados en la igualdad de género a través del deporte. El cambio de entorno lo llevó a descubrir el esquí de fondo, una disciplina muy diferente al esquí alpino, caracterizada por recorridos largos, subidas constantes y un consumo energético comparable al de un maratón sobre nieve.

Uno de los principales retos para Corona ha sido explicar en México en qué consiste el esquí de fondo y cómo se diferencia del alpino. En Noruega, en contraste, entrenar y competir se convirtió en una herramienta de integración social, permitiéndole construir vínculos y sentido de pertenencia. Esa dualidad reforzó su idea del deporte como un medio para encontrar identidad y propósito.

Su vida lo llevó de
Su vida lo llevó de Tijuana a competir en una disciplina dominada por potencias nórdicas.

En el plano mental, el fondista ha hablado abiertamente de las dificultades emocionales del alto rendimiento, incluida la presencia de una “voz impostora” que aparece incluso cuando los resultados acompañan. Para enfrentarla, se apoya en no limitar su identidad al rol de atleta, en competir de manera constante contra esquiadores noruegos de élite, en su familia —esposo y padre de tres hijos— y en entender los Juegos Olímpicos como un paso más dentro de un camino largo.

El esquí de fondo tendrá
El esquí de fondo tendrá presencia mexicana en Italia.

Su crecimiento deportivo ha sido acelerado. Tras iniciar en Noruega, logró competir en campeonatos mundiales recientes y elevar su nivel técnico y físico. Para Corona, el verdadero logro está en el proceso: llegar a la salida sabiendo que se hizo todo lo posible. Paralelamente, impulsa el roller ski como una alternativa para desarrollar el esquí de fondo en países sin nieve, con la mirada puesta en el futuro del deporte en México.

Temas Relacionados

Allan CoronaJuegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026Milano-Cortina 2026Esquí de Fondomexico-deportes

Más Noticias

AZ Alkmaar vs Ajax: a qué hora y dónde ver a Mateo Chávez en la Jornada 22 de la Eredivisie

El equipo del mexicano se quiere acercar a los puestos de Europa League, pero primero deberá pasar por un histórico del fútbol de los Países Bajos

AZ Alkmaar vs Ajax: a

Julian Love, el jugador de los Seattle Seahawks que tiene raíces mexicanas y busca hacer historia en el Super Bowl 60

El jugador se siente orgulloso por poder representar su herencia familiar en un evento de gran magnitud

Julian Love, el jugador de

Charros hace historia y se corona campeón por primera vez en la Serie del Caribe 2026

El marcador final de 12-11 selló la victoria de los Charros en una final mexicana llena de dramatismo

Charros hace historia y se

¿Por qué Japón no se quedará en Monterrey durante el Mundial 2026?

El conjunto nipón habría elegido permanecer en Estados Unidos sobre México durante su participación de fase de grupos en la Copa del Mundo 2026

¿Por qué Japón no se

Cuánto tiempo estará fuera Carrasquilla: ¿afectará su convocatoria con Panamá?

La baja médica del “Coco” podría afectar tanto a Pumas UNAM como a la Selección de Panamá en futuros compromisos

Cuánto tiempo estará fuera Carrasquilla:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuerpos localizados en fosa clandestina

Cuerpos localizados en fosa clandestina de Sinaloa ya habrían sido identificados, asegura colectivo de búsqueda

Asesinaron a hermano de exalcaldesa de Mixtla de Altamirano en Veracruz

Captura a “La Patrona”, esposa de “El Monkey”, del Cártel de Caborca en Yucatán: operaban en Chetumal

Con el uso de drones: localizan y detienen a cinco personas por la venta de vehículos con reporte de robo en Edomex

Capturan a seis hombres con armas y falsos uniformes de la Fiscalía del Edomex en Huehuetoca

ENTRETENIMIENTO

Salma Hayek regresa a sus

Salma Hayek regresa a sus raíces y visita emblemático café en Veracruz

Adrián Pola cuenta todo sobre “Te amo, eres perfectx pero cambia!”

Kanye West pone tienda Pop Up en CDMX: fechas, lugar y precios oficiales

Angelique Boyer sería la protagonista del remake de “Muchacha italiana viene a casarse” producida por Rosy Ocampo

Fans mexicanos de Bad Bunny teorizan posible setlist para su Halftime show del Super Bowl LX

DEPORTES

AZ Alkmaar vs Ajax: a

AZ Alkmaar vs Ajax: a qué hora y dónde ver a Mateo Chávez en la Jornada 22 de la Eredivisie

Quién es Michael Wielansky, el jugador elegido como el MVP de la Serie del Caribe

Julian Love, el jugador de los Seattle Seahawks que tiene raíces mexicanas y busca hacer historia en el Super Bowl 60

Charros hace historia y se corona campeón por primera vez en la Serie del Caribe 2026

¿Por qué Japón no se quedará en Monterrey durante el Mundial 2026?