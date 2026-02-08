¿Cuándo y dónde ver a Allan Corona en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?

El atleta mexicano afronta una de las disciplinas más exigentes. (Ilustración: Jovani Pérez)

Allan Corona se ha convertido en uno de los nombres más singulares de la delegación mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Su historia rompe con los moldes tradicionales del deporte invernal, no solo por su origen, sino por la forma en la que se relaciona con una disciplina que exige resistencia extrema. El propio fondista se define como “amigo del dolor”, una frase que resume la dureza física y mental del esquí de fondo.

Originario de la Ciudad de México y con una etapa formativa en Tijuana, Corona encontró en Noruega un nuevo rumbo deportivo y personal. Desde 2021 reside en ese país, donde la nieve no solo fue un desafío climático, sino una puerta de entrada a una comunidad profundamente ligada al esquí. Lo que inició como una estancia temporal durante la pandemia terminó por convertirse en un proyecto de vida junto a su familia.

El mexicano encontró en Noruega la disciplina que lo llevó a la élite invernal.

Antes de llegar al norte de Europa, Allan Corona tenía una trayectoria distinta. Estuvo vinculado al triatlón, al ámbito de la salud, al fitness y a proyectos enfocados en la igualdad de género a través del deporte. El cambio de entorno lo llevó a descubrir el esquí de fondo, una disciplina muy diferente al esquí alpino, caracterizada por recorridos largos, subidas constantes y un consumo energético comparable al de un maratón sobre nieve.

Uno de los principales retos para Corona ha sido explicar en México en qué consiste el esquí de fondo y cómo se diferencia del alpino. En Noruega, en contraste, entrenar y competir se convirtió en una herramienta de integración social, permitiéndole construir vínculos y sentido de pertenencia. Esa dualidad reforzó su idea del deporte como un medio para encontrar identidad y propósito.

Su vida lo llevó de Tijuana a competir en una disciplina dominada por potencias nórdicas.

En el plano mental, el fondista ha hablado abiertamente de las dificultades emocionales del alto rendimiento, incluida la presencia de una “voz impostora” que aparece incluso cuando los resultados acompañan. Para enfrentarla, se apoya en no limitar su identidad al rol de atleta, en competir de manera constante contra esquiadores noruegos de élite, en su familia —esposo y padre de tres hijos— y en entender los Juegos Olímpicos como un paso más dentro de un camino largo.

El esquí de fondo tendrá presencia mexicana en Italia.

Su crecimiento deportivo ha sido acelerado. Tras iniciar en Noruega, logró competir en campeonatos mundiales recientes y elevar su nivel técnico y físico. Para Corona, el verdadero logro está en el proceso: llegar a la salida sabiendo que se hizo todo lo posible. Paralelamente, impulsa el roller ski como una alternativa para desarrollar el esquí de fondo en países sin nieve, con la mirada puesta en el futuro del deporte en México.