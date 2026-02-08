Canelo Álvarez confiesa el verdadero motivo por el que perdió ante Terence Crawford: “Sé qué errores cometí”

Canelo Álvarez quiere una revancha contra Terence Crawford (Captura de pantalla | The Ring)

Saúl Canelo Álvarez habló por primera vez luego de haber perdido su campeonato indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford y señaló cuáles fueron las causas de su derrota.

El mexicano y el estadounidense se subieron al ring el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, donde el mexicano terminó por caer de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Canelo revela el verdadero motivo por que que perdió contra Crawford

En entrevista con Mr. Verzace Podcast, programa de The Ring, Canelo Álvarez aseguró que no le salieron muchas cosas bien en su combate contra Crawford. Durante la charla, el tapatío mencionó que no recuperó su peso como lo necesitaba y destacó que sus piernas estaban muy cansadas.

“Muchas cosas (salieron mal). Mi cuerpo no respondió de la manera en que realmente quería porque me quería mover más rápido y esto y aquello, y después no recuperé mi peso como lo necesitaba. Así que me sentía un poco cansado, mis piernas se sintieron un poco cansadas”, comentó el mexicano.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

Álvarez también aseveró que Bud Crawford se merece todo el crédito por ganar y señaló que tuvo una mejor estrategia que él. Asimismo, reconoció sus errores y afirmó que seguirá hacia adelante.

“Pero, ya sabes, él se merece todo el crédito, él tuvo una mejor estrategia que yo. Sé qué errores cometí en la pelea y en el campamento, pero necesitamos seguir adelante”, finalizó el ex campeón mundial.

Desenlace de Canelo vs Crawford

La superioridad de Terence Crawford se hizo evidente cuando evitó que Saúl Álvarez lograra conectar golpes de poder, desplazándose constantemente por el cuadrilátero y dominando el ritmo del encuentro. Aunque Canelo partía como favorito debido al salto de tres divisiones de peso realizado por el estadounidense, Bud sorprendió a los especialistas y se adjudicó una victoria clara.

Así, Crawford pasó a la historia del boxeo y se convirtió en el primer campeón en unificar todos los campeonatos en tres divisiones diferentes en la era de los cuatro organismos (CMB, AMB, OMB y FIB). Sin embargo, meses después, el estadounidense sorprendió al anunciar su retiro dejando vacantes los títulos de los supermedianos.

Terence Crawford venció a Canelo y le arrebató la corona de los supermedianos la noche del 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas (AP Foto/David Becker)

La opción más cerca de Saúl Álvarez

Aunque Saúl ya tiene una fecha establecida para su regreso al cuadrilátero (12 de septiembre de 2026), todavía permanece en secreto la identidad de su próximo oponente, y las posibilidades para el boxeador tapatío son limitadas.

La salida de Crawford dejó vacantes todos los títulos disponibles. A pesar de este escenario, el nombre que surge con más fuerza como posible rival de Canelo es Christian Mbilli, quien recibió el reconocimiento de campeón mundial por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) después de que no se concretara la pelea frente al británico Hamzah Sheeraz.

Gennadiy “GGG” Golovkin y Canelo Álvarez se enfrentaron tres veces (REUTERS)

Canelo y Mbilli coincidieron en la ceremonia de entrega de premios de The Ring, donde ambos posaron para una fotografía junto a Turki Al-Sheikh. La última aparición del pugilista camerunés-francés fue en la función encabezada por Canelo y Crawford el pasado 13 de septiembre, enfrentando a Lester Martínez. Los dos boxeadores ofrecieron una actuación destacada, pero las tarjetas reflejaron un empate dividido, lo que permitió que ambos conservaran su invicto.