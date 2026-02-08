México Deportes

Así fue el Juego de Celebridades de Flag Football previo al Super Bowl 60, donde participó Diana Flores

La mariscal de campo de la selección mexicana formó parte del equipo comandado por J Balvin y vencieron a la escuadra de Druski por marcador de 50-40

La mariscal de campo de la selección mexicana formó parte del equipo comandado por J Balvin y vencieron a la escuadra de Druski por marcador de 50-40. (Captura de pantalla Transmisión Youtube @nfl)

Este sábado 7 de febrero, el Moscone Center de San Francisco vibró con el Juego de Celebridades en Flag Football previo al comienzo del Super Bowl 60, donde participó la estrella de la selección mexicana Diana Flores.

Este encuentro forma parte del impulso de la NFL por popularizar el tocho bandera, disciplina que debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Presencia latina en el Super Bowl

Bad Bunny participará en el medio tiempo del Super Bowl 60. (Kirby Lee-Imagn Images/File Photo)

El duelo de celebridades en flag football reunió a figuras del entretenimiento y el deporte, como Druski, Benson Boone, Kane Brown, Diana Flores y Cam Newton, entre otros.

La escuadra capitaneada por el cantante colombiano J Balvin se impuso 50-40 ante el conjunto de Druski, en un encuentro emocionante hasta los últimos instantes.

Tras el triunfo, el artista compartió su pronóstico para el Super Bowl entre los Halcones Marinos de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra: “La cultura va a seguir ganando y los latinos van a ganar siempre”, compartió para Los Angeles Times.

Además, confirmó que estará presente el domingo en el Levi´s Stadium para apoyar a Bad Bunny.

Celebridades que participaron en el encuentro de Flag Football

La QB de la selección mexicana formó parte del encuentro de celebridades. (Kirby Lee-Imagn Images)

En el marco del Super Bowl 60 entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, se llevó a cabo un encuentro de Flag Football, donde distintas celebridades y ex deportistas compitieron en el Moscone Center de San Francisco.

A continuación, te presentamos la lista de deportistas que formaron parte de este encuentro:

Equipo Druski

  • Michael Vick
  • Deestroying
  • Diana Flores
  • Marlon
  • Plaqueboymax
  • Young Miko
  • Kane Brown
  • Rakai
  • Adam W
  • Fanum

Equipo J Balvin

  • Cam Newton
  • Jay Cinco
  • Ashlea Klam
  • Jesser
  • Ross Smith
  • Speedy Morman
  • Pierson
  • Benson Boone
  • Eladio Carrión
  • Ryan Castro

Este encuentro formó parte del conjunto de actividades que la NFL programó para esta semana previo al comienzo del Super Bowl 60.

Cuándo y dónde ver el Super Bowl 60 en México

La afición en México tendrá distintas opciones para disfrutar del Super Bowl 60. (Imagn Images)

El encuentro entre Seattle Seahawks y los New England se llevará a cabo en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Levi´s Stadium y podrá verse a través de ESPN, Fox Sports, Azteca 7 Canal 5 y DAZN con suscripción de NFL Game Pass.

