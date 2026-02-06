Christian Ebere llega a México para cerrar su fichaje con Cruz Azul

(Instagram / @c_ebere11)

A pocos días del cierre del mercado de transferencias, Cruz Azul concretó la llegada de Christian Ebere como refuerzo ofensivo para el Clausura 2026.

El delantero nigeriano ya se encuentra en la Ciudad de México para incorporarse a la disciplina celeste, en una operación que apunta a fortalecer el ataque del equipo dirigido por Nicolás Larcamón.

Ebere arribó la madrugada de este viernes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibido por medios de comunicación. El futbolista no ofreció declaraciones y se retiró de la terminal aérea en un vehículo que ya lo aguardaba, para dar paso a los últimos trámites previos a su presentación oficial.

Un fichaje en la recta final del mercado

Christian Ebere destaca por su potencia física, velocidad al espacio y capacidad para encarar defensas. (Instagram/ @c_ebere11)

La incorporación del atacante se produce cuando restan cuatro días para el cierre del registro. De acuerdo con diversos reportes, Ebere firmará un contrato por tres años con el conjunto cementero, convirtiéndose en el segundo refuerzo del club para el Clausura 2026.

Con esta operación, la directiva celeste suma a un delantero que llega para afrontar su club número 13 en una trayectoria profesional de una década. Su llegada responde a la necesidad de ampliar las variantes ofensivas del plantel en un semestre que combina competencia local e internacional.

Integración al plantel y posible debut

(Instagram / @c_ebere11)

Se prevé que Ebere se incorpore este mismo viernes a los entrenamientos en La Noria, donde se presentará con sus nuevos compañeros y quedará bajo las órdenes de Nicolás Larcamón. No obstante, su debut inmediato luce complicado.

El atacante no estaría disponible para el duelo de este sábado 7 de febrero ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez. El escenario más cercano para su estreno sería el compromiso de la Concacaf Champions Cup del jueves 12 frente a Vancouver, mientras que en la Liga MX podría aparecer hasta el 15 de febrero, cuando Cruz Azul reciba a Tigres.

Cabe señalar que el futbolista ya había realizado exámenes médicos y firmado un precontrato con anterioridad, situación que permitió adelantar el trámite de su visa de trabajo y agilizar su incorporación al país, según reportes.