Presidente del Atlético de Madrid deja fuera a leyenda mexicana tras presentación de Obed Vargas como su nuevo jugador

El presidente rojiblanco recordó a varios futbolistas mexicanos, pero pasó por alto al más importante de todos.

La presentación de Obed Vargas como nuevo refuerzo del Atlético de Madrid dejó un episodio inesperado que rápidamente generó conversación entre la afición rojiblanca y el público mexicano.

Durante el acto oficial, el presidente del club, Enrique Cerezo, realizó un recuento de los futbolistas mexicanos que han defendido los colores del conjunto colchonero, pero omitió mencionar a Hugo Sánchez, uno de los nombres más emblemáticos en la historia del equipo.

El desliz no pasó desapercibido, ya que Hugo Sánchez tuvo un paso destacado por el Atlético de Madrid entre 1981 y 1985. Durante ese periodo, el delantero mexicano se consolidó como una de las principales figuras del club en la década de los ochenta, dejando registros que lo colocaron entre los jugadores más determinantes de su época. En la temporada 1984-1985, Sánchez fue campeón de goleo y ese mismo año levantó la Copa del Rey, logros que marcaron su legado en la institución madrileña.

La placa de Hugol fuera del Metropolitano ha sido atacada varias veces.

La ausencia de su nombre resultó aún más llamativa si se considera que, tras su etapa en el Atlético, Hugo Sánchez fichó por el Real Madrid, máximo rival deportivo del club rojiblanco. Ese cambio de camiseta ha sido, desde entonces, uno de los puntos más sensibles en la relación entre el exfutbolista y un sector de la afición colchonera.

Hugol logró un pichichi con los colchoneros.

Durante su discurso, Enrique Cerezo también protagonizó otro error al referirse incorrectamente a Raúl Jiménez, a quien llamó Raúl Rodríguez. En su intervención ante los medios, el directivo señaló: “Recibimos a Obed Vargas, un prometedor centrocampista mexicano que añade su nombre a otros compatriotas que defendieron el nombre del Atleti con orgullo y sentimiento de pertenencia, como Luis García, Raúl Rodríguez (Jiménez), Héctor Herrera o Javier Aguirre”.

La omisión de Hugo Sánchez reavivó una polémica latente entre los seguidores del Atlético de Madrid. El exdelantero mexicano cuenta con una placa conmemorativa en las inmediaciones del Estadio Metropolitano, como reconocimiento a su paso por el club. Sin embargo, dicha placa ha sido vandalizada en diversas ocasiones por aficionados que consideran a Sánchez un “traidor” por su posterior etapa con el Real Madrid.

A pesar de las controversias, la influencia de Hugo Sánchez en la historia del Atlético de Madrid es innegable, tanto por sus logros deportivos como por su impacto mediático. En contraste, el último futbolista mexicano en vestir la camiseta rojiblanca fue Héctor Herrera, quien formó parte del plantel dirigido por Diego ‘Cholo’ Simeone, cerrando hasta ahora la lista de representantes mexicanos en el club antes de la llegada de Obed Vargas.