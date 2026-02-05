Estrellita de Plata se quita la máscara y se retira de la lucha libre por salud mental

La decisión incluyó revelar su identidad, un acto poco común y de alto valor simbólico dentro de la lucha libre. (Ilustración: Jesús Aviles)

La lucha libre es una disciplina que exige no solo habilidad sobre el ring, sino una resistencia física y emocional que se pone a prueba con el paso del tiempo. Detrás del espectáculo, las máscaras y los aplausos, existen historias personales que pocas veces salen a la luz.

Una de ellas es la de Estrellita de Plata, luchadora que recientemente anunció su retiro del pancracio y tomó la decisión de revelar su identidad, un acto considerado uno de los más delicados dentro de este deporte.

La gladiadora mexicana habló abiertamente sobre su salud mental, el duelo familiar y el motivo detrás de su retiro.

El anuncio se realizó a través de redes sociales, donde la gladiadora explicó que su retiro obedece a problemas de salud tanto física como mental. La decisión marcó el cierre de una etapa importante en su carrera y significó dejar atrás al personaje que la acompañó durante años. En su mensaje, Estrellita de Plata compartió el peso emocional que implicó dar este paso, así como el agradecimiento por todo lo vivido dentro de la lucha libre.

El emotivo mensaje con el que confirmó su retiro del ring.

“Hola amigos. Me duele tanto ya no poder seguir luchando. Pero me voy contenta por todo lo que logre. Por cosas que nunca imaginé hacer literalmente estrellita saco lo mejor de mí me ayudó a vencer mis miedos, me ayudó a una depresión que tenía estrellita gracias por todo. Me esforcé mucho por ti para que fueras la mejor para mí. El día de hoy 2 de febrero del 2026 me presento y me quitó la máscara. Mi nombre es Eira Nayeli Rodríguez Durán. Tengo 24 años, soy nacida en Rio Verde, San Luis Potosí. El motivo de mi retiro es por mi salud o paz mental y por salud física ya que no me encuentro las mejores condiciones para volver. Este deporte me enseñó y me llevó a conocer personas excelentes personas que tal vez no volveré a ver”, escribió en su cuenta de Facebook oficial.

Salud, duelo familiar y una decisión que marcó su carrera.

Salud, duelo familiar y una decisión que marcó su carrera.

Salud, duelo familiar y una decisión que marcó su carrera.

Sin embargo, días después, la luchadora expresó que su alejamiento no es definitivo y dejó abierta la posibilidad de regresar al ring en el futuro, aunque bajo una nueva identidad y sin máscara.

La luchadora reveló su identidad y habló del impacto emocional que vivió.

“Les prometo que si vuelvo a luchar ya no llevaré mi máscara y les prometo que si hay segunda oportunidad daré el 100 %. Estoy agradecida con todos y por todos por estar aquí. Los amo con todo mi corazón y disculpen por mi ausencia y amo a quien me odia recuerden ese mi humildad siempre estuvo aquí”, destacó para el medio Noticieros Cable RV

La gladiadora aseguró que volverá a luchar, ahora sin máscara.

Detrás de esta determinación también existen circunstancias personales que influyeron de manera profunda. Una de ellas fue el fallecimiento de su hermana, situación que, según relató, impactó de forma directa en su estado emocional y en su salud.

“El año pasado sí me engordé muy feo, me engordé muy feo, pero fue por lo mismo que yo no... Bueno, hasta ahorita me pongo a pensar que, eh, cuando falleció mi hermana fue donde a mí me pegó muy, muy feo todo. Eh, yo comía por ansiedad y todo eso, porque cuando falleció mi hermana, yo lo dejé pasar y hasta ahorita, pues me voy a dar como un tiempo porque me afectó todo y aparte que me enfermé”, explicó.

Problemas de salud y una etapa personal complicada marcaron el final de Estrellita de Plata en el pancracio.

Pese al retiro, Estrellita de Plata dejó claro que no se trata de una despedida definitiva de la lucha libre. Una vez superados los problemas de salud, su intención es volver al ring, esta vez como Eira.

“Yo voy a volver a luchar, pero ya no como Estrellita de Plata, eh, ya como mi nombre, como Eira. Aunque puedo conservar el nombre de Estrellita de Plata, pero tomé una decisión justamente con mi familia y... dije que voy a regresar a luchar como Eira”, finalizó.