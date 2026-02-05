México Deportes

Estrellita de Plata se quita la máscara y se retira de la lucha libre por salud mental

La luchadora originaria de San Luis Potosí reveló su identidad y habló del impacto emocional que vivió

Guardar
La decisión incluyó revelar su
La decisión incluyó revelar su identidad, un acto poco común y de alto valor simbólico dentro de la lucha libre. (Ilustración: Jesús Aviles)

La lucha libre es una disciplina que exige no solo habilidad sobre el ring, sino una resistencia física y emocional que se pone a prueba con el paso del tiempo. Detrás del espectáculo, las máscaras y los aplausos, existen historias personales que pocas veces salen a la luz.

Una de ellas es la de Estrellita de Plata, luchadora que recientemente anunció su retiro del pancracio y tomó la decisión de revelar su identidad, un acto considerado uno de los más delicados dentro de este deporte.

La gladiadora mexicana habló abiertamente
La gladiadora mexicana habló abiertamente sobre su salud mental, el duelo familiar y el motivo detrás de su retiro.

El anuncio se realizó a través de redes sociales, donde la gladiadora explicó que su retiro obedece a problemas de salud tanto física como mental. La decisión marcó el cierre de una etapa importante en su carrera y significó dejar atrás al personaje que la acompañó durante años. En su mensaje, Estrellita de Plata compartió el peso emocional que implicó dar este paso, así como el agradecimiento por todo lo vivido dentro de la lucha libre.

El emotivo mensaje con el
El emotivo mensaje con el que confirmó su retiro del ring.
“Hola amigos. Me duele tanto ya no poder seguir luchando. Pero me voy contenta por todo lo que logre. Por cosas que nunca imaginé hacer literalmente estrellita saco lo mejor de mí me ayudó a vencer mis miedos, me ayudó a una depresión que tenía estrellita gracias por todo. Me esforcé mucho por ti para que fueras la mejor para mí. El día de hoy 2 de febrero del 2026 me presento y me quitó la máscara. Mi nombre es Eira Nayeli Rodríguez Durán. Tengo 24 años, soy nacida en Rio Verde, San Luis Potosí. El motivo de mi retiro es por mi salud o paz mental y por salud física ya que no me encuentro las mejores condiciones para volver. Este deporte me enseñó y me llevó a conocer personas excelentes personas que tal vez no volveré a ver”, escribió en su cuenta de Facebook oficial.
Salud, duelo familiar y una
Salud, duelo familiar y una decisión que marcó su carrera.
Salud, duelo familiar y una
Salud, duelo familiar y una decisión que marcó su carrera.
Salud, duelo familiar y una
Salud, duelo familiar y una decisión que marcó su carrera.

Sin embargo, días después, la luchadora expresó que su alejamiento no es definitivo y dejó abierta la posibilidad de regresar al ring en el futuro, aunque bajo una nueva identidad y sin máscara.

La luchadora reveló su identidad
La luchadora reveló su identidad y habló del impacto emocional que vivió.
“Les prometo que si vuelvo a luchar ya no llevaré mi máscara y les prometo que si hay segunda oportunidad daré el 100 %. Estoy agradecida con todos y por todos por estar aquí. Los amo con todo mi corazón y disculpen por mi ausencia y amo a quien me odia recuerden ese mi humildad siempre estuvo aquí”, destacó para el medio Noticieros Cable RV
La gladiadora aseguró que volverá
La gladiadora aseguró que volverá a luchar, ahora sin máscara.

Detrás de esta determinación también existen circunstancias personales que influyeron de manera profunda. Una de ellas fue el fallecimiento de su hermana, situación que, según relató, impactó de forma directa en su estado emocional y en su salud.

“El año pasado sí me engordé muy feo, me engordé muy feo, pero fue por lo mismo que yo no... Bueno, hasta ahorita me pongo a pensar que, eh, cuando falleció mi hermana fue donde a mí me pegó muy, muy feo todo. Eh, yo comía por ansiedad y todo eso, porque cuando falleció mi hermana, yo lo dejé pasar y hasta ahorita, pues me voy a dar como un tiempo porque me afectó todo y aparte que me enfermé”, explicó.
Problemas de salud y una
Problemas de salud y una etapa personal complicada marcaron el final de Estrellita de Plata en el pancracio.

Pese al retiro, Estrellita de Plata dejó claro que no se trata de una despedida definitiva de la lucha libre. Una vez superados los problemas de salud, su intención es volver al ring, esta vez como Eira.

“Yo voy a volver a luchar, pero ya no como Estrellita de Plata, eh, ya como mi nombre, como Eira. Aunque puedo conservar el nombre de Estrellita de Plata, pero tomé una decisión justamente con mi familia y... dije que voy a regresar a luchar como Eira”, finalizó.

Temas Relacionados

Estrellita de PlataLucha LibredepresiónEira Rodríguez Duránmexico-deportes

Más Noticias

Cuándo y dónde ver la presentación del roster oficial de México para el Clásico Mundial de Béisbol

Habrá un show especial en las redes oficiales de la LMB para analizar uno por uno de los jugadores que representarán a México

Cuándo y dónde ver la

Luchador cae desde un segundo piso en función sin ring en una vecindad de México | Video

Un intento de lance desde un barandal que cedió por el peso del gladiador, hizo que tuviera una fuerte caída del segundo piso

Luchador cae desde un segundo

Conade confirma beca para los atletas mexicanos clasificados a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina

Tras años solventando gastos de viaje y equipo por su cuenta, los atletas contarán con respaldo institucional para su preparación

Conade confirma beca para los

Plaza México cumple 80 años: el recinto taurino más grande del mundo, hoy sin corridas

A ocho décadas de su inauguración, la Plaza México llega a su aniversario sin corridas, pero con un legado arquitectónico y cultural único

Plaza México cumple 80 años:

Todo listo para la semana de Stitch en el Estadio Alfredo Harp Helú: Diablos Femenil presenta actividades para los aficionados

Los fans del softbol y el mundo de la fantasía podrán disfrutar del 5 al 8 de febrero de una experiencia que une al deporte con el cine

Todo listo para la semana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Chiapas a El

Detienen en Chiapas a El Espíritu, presunto líder del CJNG en la región

Estos son los cargos que se le imputan al expresidente municipal de Tequila Jalisco: de extorsión a formar parte del CJNG

Así presumía fotos con Sheinbaum el alcalde de Tequila, Jalisco, detenido por vínculos con el CJNG

EEUU condiciona a México la ayuda para combatir al narcotráfico con Tratado de Aguas de 1944

Morena Jalisco se pronuncia por detención de presidente municipal de Tequila, vinculado al CJNG: “Nadie por encima de la ley”

ENTRETENIMIENTO

¿Tuvieron un encuentro romántico en

¿Tuvieron un encuentro romántico en vivo? Video de Adrián Di Monte y Nuja en “Apostarías por mí” desata controversia

Todo listo para la semana de Stitch en el Estadio Alfredo Harp Helú: Diablos Femenil presenta actividades para los aficionados

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Zayn Malik en México? Conoce los detalles

William Levy y Maite Perroni: el rumor que sacude nuevamente las redes sociales en 2026

Christian Nodal se queda sin defensa: sus abogados abandonan el caso contra Universal Music

DEPORTES

Tigres vs Santos Laguna: cuándo

Tigres vs Santos Laguna: cuándo y dónde ver el duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026

Cuándo y dónde ver la presentación del roster oficial de México para el Clásico Mundial de Béisbol

Conade confirma beca para los atletas mexicanos clasificados a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina

Plaza México cumple 80 años: el recinto taurino más grande del mundo, hoy sin corridas

Todo listo para la semana de Stitch en el Estadio Alfredo Harp Helú: Diablos Femenil presenta actividades para los aficionados