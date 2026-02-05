México Deportes

Cristian ‘Chispa’ Medina vs Adrián ‘Gatito’ Curiel: cuándo y dónde ver peleas de mexicanos por el título mundial gallo

Medina defenderá por primera vez su cinturón mundial de la OMB

Guardar
‘Chispa’ Medina, campeón mundial juvenil,
‘Chispa’ Medina, campeón mundial juvenil, aseguró su futuro en el boxeo mexicano al firmar un contrato con la promotora internacional MatchroomX@MatchroomBoxing

El desenlace del esperado combate por el campeonato mundial WBO Peso Gallo se acerca en Guadalajara, donde la defensa del título enfrenta a dos exponentes del boxeo nacional. Christian ‘Chispa’ Medina y Adrián ‘Gatito’ Curiel protagonizarán una contienda que ha despertado gran expectación entre los seguidores del pugilismo mexicano.

Ambos púgiles se encontraron en el tradicional careo previo al combate. Durante el evento, los dos demostraron respeto mutuo, aunque ninguno ocultó su determinación por conquistar el cinturón en el Domo Alcalde.

‘Chispa’ Medina, campeón mundial juvenil,
‘Chispa’ Medina, campeón mundial juvenil, aseguró su futuro en el boxeo mexicano al firmar un contrato con la promotora internacional MatchroomX@MatchroomBoxing

¿Cuándo y dónde ver la pelea entre Chispa Medina y Gatito Curiel?

La pelea entre Chispa Medina y Gatito Curiel por el título mundial gallo de la OMB se llevará a cabo el próximo viernes 6 de febrero en el Domo Code Alcalde y se podrá ver en por DAZN y ESPN KnockOut.

  • Día: viernes 6 de febrero de 2026.
  • Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México) aproximadamente.
  • Sede: Domo Code Alcalde, Guadalajara, Jalisco (capacidad para 3,300 personas)
  • Transmisión: DAZN y ESPN KnockOut

Cartelera de Medina vs Curiel

  • Christian Medina vs Adrián Curiel: Mundial WBO del peso gallo.
  • Alberto Mora vs. Jose Amaro
  • A. Cordero vs. E. Martinez
‘Chispa’ Medina, campeón mundial juvenil,
‘Chispa’ Medina, campeón mundial juvenil, aseguró su futuro en el boxeo mexicano al firmar un contrato con la promotora internacional MatchroomX@MatchroomBoxing

¿Cómo llegan a la pelea Chispa Medina Gatito Curiel?

Christian ‘Chispa’ Medina, afronta su primera defensa mundialista con una confianza forjada en tierras japonesas. Hace apenas cinco meses, el tapatío logró destronar a Yoshiki Takei, lo que significó el punto más alto en su trayectoria profesional.

Medina se distingue por su contundencia sobre el cuadrilátero. Su historial inmediato revela una seguidilla de cinco victorias por nocaut, ninguno de ellos más allá del séptimo asalto. Este dato subraya no solo su poder, sino su capacidad para definir las peleas antes de llegar al límite.

Números de Chispa Medina

  • Fecha de nacimiento: 22 de abril de 2000 (edad 25 años)
  • Altura: 1,65
  • Peleas totales: 30
  • Récord: 26 victorias (19 por nocaut), 4 derrotas

El panorama de Adrián ‘Gatito’ Curiel cambió drásticamente tras su paso fugaz por la cima del boxeo. En 2023, Curiel alcanzó el título mundial en la división minimosca, aunque su reinado se extinguió rápidamente. En solo tres meses, el púgil cedió el cetro ante el sudafricano Sivenathi Nontshinga.

Ese episodio marcó el inicio de una nueva etapa para el Gato Curiel. El boxeador decidió ascender de categoría, concentrándose en el peso gallo con la intención de relanzar su carrera. Para el combate de este viernes, Curiel llega con el respaldo de su experiencia y una madurez renovada, elementos que espera convertir en ventaja cuando busque nuevamente un campeonato mundial.

Récord de Gatito Curiel

  • Fecha de nacimiento: 12 de enero de 1999 (edad 27 años)
  • Altura: 1,60
  • Peleas totales: 33
  • Récord: 26 victorias (5 por nocaut), 6 derrotas y 1 empate

Temas Relacionados

Cristian MedinaChispa MedinaAdrián CurielGatito CurielBoxeoCampeonato mundial gallo OMBmexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Cruz Azul hace oficial la salida de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia

El lateral regresa a Europa luego de su paso por el futbol de los Países Bajos

Cruz Azul hace oficial la

Malas noticias para Cruz Azul: Gabriel ‘Toro’ Fernández se perderá el partido contra Toluca por suspensión

El club se encuentra atraviesa por un momento complicado al perder a su delantero estrella para el Clausura 2026

Malas noticias para Cruz Azul:

Johnny Consejo asegura que le robará sus novias a Soberano Jr., mientras MxM promete coronarse como nuevos Campeones Mundiales en Pareja

El equipo de MxM reveló en entrevista que el objetivo principal es conquistar México y obtener los títulos posibles del CMLL

Johnny Consejo asegura que le

América vs Olimpia: precios de los boletos para ver el partido de Concachampions en el Ciudad de los Deportes

Las Águilas lograron sacar una ventaja mínima en la vuelta

América vs Olimpia: precios de

Oficial: Javier Assad representará a México en el Clásico Mundial 2026

El lanzador tijuanense disputará por segunda ocasión el Clásico Mundial con México

Oficial: Javier Assad representará a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Héctor mató a un motociclista

Héctor mató a un motociclista a tiros en Ecatepec, al detenerlo descubrieron que era un líder de “Los Mayas”

Gobernador de Jalisco reconoce a Claudia Sheinbaum por combate a la corrupción y la extorsión tras captura del alcalde de Tequila

¿Quién es Diego “N”, el alcalde de Tequila acusado de extorsión y nexos con el CJNG?

Diputado de MC, Sergio Torres, baleado en Sinaloa, evoluciona favorablemente pero sigue delicado: Rocha Moya

Detienen en Chiapas a El Espíritu, presunto líder del CJNG en la región

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch toma distancia de

Fátima Bosch toma distancia de dueños de Miss Universo: “Trato de no perder de vista la misión que Dios puso en mi corazón”

Picante cruce entre Christian Martinoli y Adrián Marcelo podría ponerlos cara a cara en un pódcast

Paulina Villarreal de The Warning celebra su cumpleaños como la mejor baterista de rock del 2025

Edith Márquez se despide de su hermana con conmovedor mensaje: “Algún día volveremos a estar juntas”

¿Qué canción le dedicó Yuridia a su esposo Matías Aranda?

DEPORTES

Cruz Azul hace oficial la

Cruz Azul hace oficial la salida de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia

Malas noticias para Cruz Azul: Gabriel ‘Toro’ Fernández se perderá el partido contra Toluca por suspensión

Johnny Consejo asegura que le robará sus novias a Soberano Jr., mientras MxM promete coronarse como nuevos Campeones Mundiales en Pareja

América vs Olimpia: precios de los boletos para ver el partido de Concachampions en el Ciudad de los Deportes

Oficial: Javier Assad representará a México en el Clásico Mundial 2026