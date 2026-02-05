Cristian ‘Chispa’ Medina vs Adrián ‘Gatito’ Curiel: cuándo y dónde ver peleas de mexicanos por el título mundial gallo

‘Chispa’ Medina, campeón mundial juvenil, aseguró su futuro en el boxeo mexicano al firmar un contrato con la promotora internacional MatchroomX@MatchroomBoxing

El desenlace del esperado combate por el campeonato mundial WBO Peso Gallo se acerca en Guadalajara, donde la defensa del título enfrenta a dos exponentes del boxeo nacional. Christian ‘Chispa’ Medina y Adrián ‘Gatito’ Curiel protagonizarán una contienda que ha despertado gran expectación entre los seguidores del pugilismo mexicano.

Ambos púgiles se encontraron en el tradicional careo previo al combate. Durante el evento, los dos demostraron respeto mutuo, aunque ninguno ocultó su determinación por conquistar el cinturón en el Domo Alcalde.

¿Cuándo y dónde ver la pelea entre Chispa Medina y Gatito Curiel?

La pelea entre Chispa Medina y Gatito Curiel por el título mundial gallo de la OMB se llevará a cabo el próximo viernes 6 de febrero en el Domo Code Alcalde y se podrá ver en por DAZN y ESPN KnockOut.

Día: viernes 6 de febrero de 2026.

Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México) aproximadamente.

Sede: Domo Code Alcalde, Guadalajara, Jalisco (capacidad para 3,300 personas)

Transmisión: DAZN y ESPN KnockOut

Cartelera de Medina vs Curiel

Christian Medina vs Adrián Curiel: Mundial WBO del peso gallo.

Alberto Mora vs. Jose Amaro

A. Cordero vs. E. Martinez

¿Cómo llegan a la pelea Chispa Medina Gatito Curiel?

Christian ‘Chispa’ Medina, afronta su primera defensa mundialista con una confianza forjada en tierras japonesas. Hace apenas cinco meses, el tapatío logró destronar a Yoshiki Takei, lo que significó el punto más alto en su trayectoria profesional.

Medina se distingue por su contundencia sobre el cuadrilátero. Su historial inmediato revela una seguidilla de cinco victorias por nocaut, ninguno de ellos más allá del séptimo asalto. Este dato subraya no solo su poder, sino su capacidad para definir las peleas antes de llegar al límite.

Números de Chispa Medina

Fecha de nacimiento: 22 de abril de 2000 (edad 25 años)

Altura: 1,65

Peleas totales: 30

Récord: 26 victorias (19 por nocaut), 4 derrotas

El panorama de Adrián ‘Gatito’ Curiel cambió drásticamente tras su paso fugaz por la cima del boxeo. En 2023, Curiel alcanzó el título mundial en la división minimosca, aunque su reinado se extinguió rápidamente. En solo tres meses, el púgil cedió el cetro ante el sudafricano Sivenathi Nontshinga.

Ese episodio marcó el inicio de una nueva etapa para el Gato Curiel. El boxeador decidió ascender de categoría, concentrándose en el peso gallo con la intención de relanzar su carrera. Para el combate de este viernes, Curiel llega con el respaldo de su experiencia y una madurez renovada, elementos que espera convertir en ventaja cuando busque nuevamente un campeonato mundial.

Récord de Gatito Curiel

Fecha de nacimiento: 12 de enero de 1999 (edad 27 años)

Altura: 1,60

Peleas totales: 33

Récord: 26 victorias (5 por nocaut), 6 derrotas y 1 empate