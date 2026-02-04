México Deportes

Uriel Antuna afirma que Pumas dará la vuelta al San Diego FC en CU: “Vamos a esperarlos en casa”

Los universitarios perdieron 4-1 ante San Diego FC en la primera ronda de la Concachampions y ahora deberán responder en Ciudad Universitaria

El refuerzo auriazul aseguró que
El refuerzo auriazul aseguró que la serie sigue abierta y que la altura será clave.

El arranque de Pumas en la Concacaf Champions Cup estuvo lejos de lo esperado. El conjunto universitario sufrió un duro revés en su visita a San Diego FC, que se impuso con autoridad 4-1 en el duelo de ida de la primera ronda. El resultado obligó a los auriazules a afrontar un panorama complicado de cara al encuentro de vuelta, donde necesitarán una remontada contundente en el Estadio Olímpico Universitario para seguir con vida en el certamen internacional.

El marcador representó la primera goleada recibida por Pumas en el año y encendió las alertas en el entorno del club. Sin embargo, dentro del plantel el discurso apunta a no bajar los brazos. Uriel Antuna, uno de los refuerzos más recientes del equipo para el primer semestre de 2026, habló tras el encuentro y subrayó la actitud mostrada por sus compañeros, a pesar del golpe recibido en territorio estadounidense.

Feb 3, 2026; San Diego, California, USA; San Diego FC forward David Vazquez (19) celebrates after a second half goal against Pumas UNAM at Snapdragon Stadium. Mandatory Credit: Chadd Cady-Imagn Images
“Estamos triste obviamente por el resultado, no nos esperábamos esto. A final de cuentas, el equipo luchó, el equipo estuvo corriendo los 90 minutos y al final de cuentas vamos a esperarlos allá en casa, no queda de otra más que ir por el partido, proponer. Sabemos que CU es difícil para los equipos, más la altura, hay que aprovechar los beneficios que tenemos allá en nuestra casa y con nuestra gente”, expresó el atacante.

Antuna también hizo énfasis en el factor que podría jugar a favor de los universitarios: cerrar la serie en Ciudad Universitaria. La altitud, el apoyo de la afición y el conocimiento del terreno de juego son elementos que, desde su perspectiva, podrían pesar en el desarrollo del partido decisivo y evitar que San Diego FC se confíe.

Feb 3, 2026; San Diego, California, USA; San Diego FC midfielder Manu Duah (26) scores on a header during the second half against Pumas UNAM at Snapdragon Stadium. Mandatory Credit: Chadd Cady-Imagn Images

Ante el riesgo de una eliminación temprana en la Concachampions, el exjugador de Cruz Azul y Chivas aseguró que el ánimo dentro del vestidor no se ha quebrado. Para él, la clave estará en sostener la convicción colectiva y no perder la fe en la remontada.

“Obviamente creer, que todos estemos juntos, creer en que se puede, nunca darnos por vencidos creo que es el sello del equipo, tenemos las capacidades, tenemos los jugadores, tenemos la técnica para poder darle vuelta a esto”, señaló.
Feb 3, 2026; San Diego, California, USA; Pumas UNAM goalkeeper Keylor Navas (1) throws the ball during the first half against San Diego FC at Snapdragon Stadium. Mandatory Credit: Chadd Cady-Imagn Images

Finalmente, Antuna dedicó unas palabras a los seguidores auriazules que se hicieron presentes en el Snapdragon Stadium, reconociendo su respaldo y pidiéndoles confianza de cara al partido de vuelta en casa. “Gracias por el apoyo. Todos juntos podemos sacar esto adelante, no está definidos, podemos darle vuelta”, concluyó.

