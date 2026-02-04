México Deportes

El insulto del Ruso Brailovsky y Ángel García Toraño contra el juego de Tigres: “Estoy viendo el partido de mier...”

El audio de este incidente rápidamente hizo viral en redes sociales generando una fuerte crítica tanto para los comentaristas como para el equipo de producción

Aparentemente ninguno de los dos comentaristas se percataron del error en producción. (TW Ruso Brailovsky-Ángel García Toraño)

Dos voces conocidas de la crónica deportiva quedaron expuestas cuando comentarios inapropiados realizados al término del encuentro entre Forge FC y Tigres, en la Liga de Campeones de la CONCACAF, salieron al aire por micrófonos abiertos.

Las frases, pronunciadas por Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño durante la transmisión en vivo, encendieron las redes sociales y reavivaron el debate sobre la responsabilidad de los comunicadores en coberturas deportivas de gran audiencia.

El exdirector técnico de las Águilas mostró su desagrado por el juego de los regios. (Foto: Liga MX)

Las declaraciones al descubierto

La escena ocurrió en la primera jornada del torneo, mientras la cadena FOX transmitía el partido a través de su plataforma digital. Tras la conclusión del encuentro, los comentaristas cruzaron opiniones sin notar que su conversación privada seguía siendo registrada y emitida en tiempo real.

“Ay ay ay, estoy viendo el partido de mier… de los Tigres”, expresó Brailovsky con total espontaneidad. García Toraño respondió sin filtros: “La cagad… si si si”, palabras que de inmediato le dieron la vuelta a varias plataformas por la .

Ambos comentarios, alejados del lenguaje habitual en las transmisiones deportivas, quedaron en la memoria de los aficionados, quienes no tardaron en compartir el fragmento en diversas plataformas digitales.

Los comentaristas quedaron evidenciados por los seguidores de la transmisión tras grabar una serie de críticas contra el club. Crédito: TW @jgtorresa

Impacto en redes sociales y reacción de los aficionados

La difusión del video generó un torrente de reacciones en las redes sociales. Simpatizantes de Tigres defendieron a su equipo, acusando a los comentaristas de mostrar preferencia americanista.

En contraparte, se sumaron opiniones que atribuyeron la escasa emoción del partido a condiciones climáticas adversas, consideradas determinantes para el rendimiento observado en el campo pues éste se encontraba casi congelado debido a la baja temperatura del lugar.

Hasta el cierre de este miércoles, ni Brailovsky ni García Toraño se han pronunciado públicamente sobre el incidente. Tampoco la cadena FOX ha emitido una notificación oficial.

La masiva circulación del video abre la puerta a posibles repercusiones para ambos comentaristas, quienes concentran ahora la atención del público y de la industria deportiva.

Los regios llegaron a tierras canadienses para disputar su primer partido del torneo de la zona. (TW Club Tigres)

¿Qué sigue para Tigres?

Luego de pactar un complicado 0-0 contra el equipo de Forge FC de Canadá para ganar su primer punto, los dirigidos por Guido Pizarro ya piensan en su siguiente partido en la Liga MX.

Para la jornada 5 del campeonato Clausura 2026 se enfrentarán al penúltimo lugar de la tabla general: Santos Laguna, en el Estadio Universitario el próximo viernes 6 de febrero en punto de las 19:00 horas.

Por su parte, el duelo de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf, también conocida como Concachampions, se llevará a cabo también en Nuevo León, el martes 10 de febrero en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en un duelo que será crucial para ir cosechando puntos en casa y lograr la clasificación a la siguiente ronda.

