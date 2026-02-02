México Deportes

Cuál es el sueldo de Joao Pedro, jugador del Atlético San Luis que interesa al Cruz Azul

El delantero brasileño marcha como líder de goleo del Clausura 2026

La posible llegada de Joao Pedro a Cruz Azul ha generado expectativas en la recta final del mercado de fichajes de la Liga MX. (Ilustración: Jovani Pérez)

La posible llegada de Joao Pedro a Cruz Azul ha generado expectativas en la recta final del mercado de fichajes de la Liga MX. El club capitalino tiene al delantero brasileño como principal opción para fortalecer su ofensiva antes del cierre de registros, previsto para el 9 de febrero.

Por el momento, la negociación con Joao Pedro habría quedado resuelta en términos personales, ya que el atacante del Atlético San Luis estaría dispuesto a sumarse al nuevo proyecto. Sin embargo, las conversaciones entre la Máquina y el conjunto potosino aún no han concluido.

De acuerdo con información difundida por el periodista Adrián Esparza Oteo, ambas instituciones mantienen el diálogo abierto, sin alcanzar todavía un acuerdo definitivo. El club celeste busca reducir el monto solicitado por el traspaso del futbolista, lo que prolonga la resolución del fichaje.

Joao Pedro fue la figura del partido con un golazo a las Águilas.

¿Cuál es el sueldo de Joao Pedro, jugador que interesa a Cruz Azul?

Según datos recientes publicados por el sitio especializado Salary Sport, el delantero Joao Pedro percibe un sueldo semanal de 112 mil 709 pesos en el Atlético San Luis. Esta cifra representa un ingreso anual de 5 millones 860 mil 868 pesos.

La información sobre el salario del atacante brasileño pone en contexto la relevancia económica del jugador dentro de la plantilla potosina, justo cuando su nombre aparece en negociaciones para un posible traspaso. Estas condiciones salariales podrían influir en las discusiones abiertas entre Atlético San Luis y el cuadro cementero en torno a su futuro.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - January 14, 2026 Atletico San Luis' Joao Pedro celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Los números de Joao Pedro

Joao Pedro ha establecido cifras destacadas desde su arribo al conjunto potosino en el fútbol mexicano. Antes del inicio de la 4 jornada del Clausura 2026, el delantero sumaba un total de 20 partidos jugados y acumulaba 1.769 minutos en el terreno de juego.

Durante la fase regular, el futbolista consiguió marcar 14 goles, consolidándose como una pieza clave para el equipo. Estos registros reflejan la consistencia y eficacia que ha mostrado Joao Pedro en la ofensiva del plantel desde su llegada a la Liga MX.

El desenlace podría producirse en las próximas horas, cuando los equipos mexicanos definan los términos económicos y den luz verde a la operación. Mientras tanto, la afición de celeste permanece atenta a la posible incorporación de uno de los goleadores más efectivos del torneo.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Atletico San Luis - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - October 22, 2025 Atletico San Luis' Joao Pedro in action with Pumas UNAM's Nathan Silva REUTERS/Eloisa Sanchez

Cruz Azul y su mercado de fichajes

El mercado de fichajes volvió a generar controversia para Cruz Azul. De cara al presente torneo, el equipo de la capital registró varias bajas relevantes, entre ellas las de Ignacio Rivero, Lorenzo Fravelli, Mateusz Bogusz, Camilo Cándido y Carlos Vargas.

En el apartado de incorporaciones, el club solamente ha sumado al argentino Agustín Palavecino para reforzar el mediocampo, quien ha mostrado buenas actuaciones en el inicio del torneo. Por otro lado, el fichaje de Miguel Borja estuvo cerca de concretarse, pero la operación se frustró en el tramo final de las negociaciones.

