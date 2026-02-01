David Faitelson elogia buena racha de Chivas en la Liga MX: “Es bueno para el futbol mexicano”

El analista señala que el liderazgo de Gabriel Milito ha sido de gran ayuda para el rebaño.

Las Chivas de Guadalajara sumaron su cuarto triunfo consecutivo en el arranque del Clausura 2026, lo que le permite mantenerse invicto y ocupar el liderato general de la Liga MX, logro que enalteció el polémico comentarista David Faitelson.

El inicio destacado bajo la conducción de Gabriel Milito ha generado elogios públicos, especialmente del analista, quien subrayó la calidad del equipo en este tramo inicial del certamen pese a que en anteriores ocasiones pidió no ilusionarse.

El periodista insiste en que el éxito rojiblanco es solo momentáneo.

Un equipo lleno de juventud y talento

La serie de victorias de Chivas no se registraba desde el Apertura 2025, torneo en el que alcanzó tres triunfos seguidos. En esta campaña, el Guadalajara debutó superando 2-0 a Pachuca en el estadio Akron, con tantos de Armando González (actual campeón de goleo) y Daniel Aguirre.

En la segunda jornada, el equipo tapatío venció 1-0 a Bravos de Juárez en la frontera, con un gol de Yael Padilla en tiempo añadido. Posteriormente, el Guadalajara derrotó 2-1 a Querétaro en casa, con González como figura principal y otro tanto del ‘Piojo’ Alvarado.

El cuarto partido fue ante el Atlético San Luis, donde Chivas ganó 2-3 como visitante, conservando su invicto y la posición de líder general. La racha ha sido señalada como una de las mejores etapas recientes para los rojiblancos, emulando a lo que hizo el equipo en el Torneo Bicentenario 2020.

El equipo de Guadalajara presentó el polémico tercer uniforme en su visita a San Luis Potosí. (Instagram: @chivas)

Faitelson lanza elogios al rebaño

De acuerdo con Faitelson, se trata del mejor momento del Guadalajara en mucho tiempo. Además, destacó la labor de Milito al consolidar un equipo compacto y definido en su estilo de juego.

“El mejor momento del Guadalajara en mucho tiempo…Milito ha logrado un equipo compacto que sabe a lo que juega. Tiene, además, un goleador “en fuego” como Armando González. Que Chivas ande en gracia es bueno para el futbol mexicano…“, expresó.

El funcionamiento del equipo es aprobado por el comentarista deportivo. (TW David Faitelson)

El analista también resaltó el rendimiento ofensivo de Armando González, describiéndolo como un “goleador en racha”. Sus anotaciones han resultado decisivas en los encuentros frente a Pachuca y Querétaro, consolidando su importancia en el equipo.

El buen momento de Chivas se vincula con un impulso renovado para el fútbol mexicano. El desempeño del equipo tapatío no solo entusiasma a la afición, sino que también agrega atractivo y competitividad a la Liga MX.

¿Qué sigue para los rojiblancos?

Hasta el momento, el equipo tapatío se encuentra en lo más alto del fútbol mexicano con 12 puntos en total. Le siguen: Cruz Azul (9), Atlas (9), Pumas (8), Toluca (8), Monterrey (7), Tigres (7), Tijuana (6), América (5) y Atlético de San Luis (4).

El conjunto dirigido por el argentino Milito volverá a salir de visita al Estadio Encanto para enfrentar a Mazatlán en su gira de despedida el próximo viernes6 de febrero a las 21:06 horas (tiempo del centro de México). Posteriormente, buscarán ‘llenar de amor’ el Estadio Akron con el Clásico Nacional ante América el sábado 14 de febrero a las 21:07 horas (tiempo de la CDMX).