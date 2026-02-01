México Deportes

América vs Pumas: a qué hora y dónde ver el Clásico Capitalino en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

Este encuentro es uno de los más esperados de la semana ya que ambos conjuntos se encuentran empatados en puntos

Este clásico capitalino trae un sabor especial por la rivalidad histórica que tienen ambos clubes. (TW Liga MX Femenil)

El América Femenil y el Club Universidad Nacional Femenil (Pumas) protagonizarán una nueva edición del Clásico Capitalino en la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

La rivalidad entre América y Pumas, arraigada en el fútbol varonil, ha alcanzado nuevas dimensiones en la rama femenina. Los últimos partidos entre estas escuadras se han caracterizado por su intensidad y el entusiasmo en las tribunas, generando un ambiente vibrante en torno al clásico.

De acuerdo con los pronósticos deportivos, el Club América Femenil parte como favorito para este compromiso. Las expectativas apuntan a que las Águilas buscarán reafirmar su dominio dentro de la liga, no obstante, para este torneo ambas se encuentran empatadas en puntos con 13 cada una: las de Coapa ocupan el segundo lugar de la tabla general con 14 goles a favor; mientras que las del Pedregal se ubican en el cuarto puesto con 10 dianas.

El equipo universitario llega motivado y con la intención de sorprender. Sin embargo, el América buscará fortalecer su papel de protagonista ante unas Auriazules que no renuncian a dar la campanada en la sexta jornada del torneo.

Las Águilas quieren llegar al liderato con los tres puntos. (TW Club América Femenil)

¿A qué hora y dónde ver el partido?

Este encuentro se disputará el domingo 1 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Quienes deseen ver el encuentro podrán seguir la transmisión en vivo por TUDN, a través del sistema de televisión de paga. También estará disponible de forma gratuita mediante el servicio de streaming de ViX y el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil, lo que amplía las opciones para los aficionados.

El conjunto felino buscará quitarse la racha negativa cuando enfrente a las Águilas. C(rédito: Cuartoscuro)

Historial de partidos entre América y Pumas Femenil

Desde la creación del circuito profesional en 2017, el América ha dictado el ritmo en la mayoría de los enfrentamientos. La contundencia ofensiva de las de Coapa ha sido la clave para inclinar los números a su favor, destacando victorias abultadas tanto en las instalaciones de Nido Águila como en el Estadio Azteca.

A pesar de la superioridad histórica del América, el equipo femenil de los Pumas ha mostrado una evolución táctica notable bajo sus procesos más recientes. Las auriazules han pasado de ser un equipo defensivo a proponer duelos de “tú a tú”, logrando resultados importantes en el Estadio Olímpico Universitario que han frenado rachas ganadoras del conjunto americanista.

  • Encuentros totales: Han superado los 20 partidos oficiales disputados entre fase regular y liguilla.
  • Balance de victorias: El América lidera el registro con más de 12 triunfos, frente a una cifra significativamente menor de victorias para Pumas.
  • Empates: La paridad ha sido un resultado recurrente en Ciudad Universitaria, donde se han registrado cerca del 30% de sus enfrentamientos totales.
  • Goleo: Katty Martínez y Sarah Luebbert figuran como las principales anotadoras en este cruce para el bando americanista, mientras que Pumas ha encontrado en su delantera histórica a su referente ante el arco rival.

