Quién es Atxa Delgado, jugadora nacida en México que representa a España en la selección de Flag Football

La jugadora partió muy pequeña de la Ciudad de México para vivir en España. (Instagram: @atxa_03)

Desde que se hizo oficial que el Flag Football tendrá su debut dentro del programa olímpico en Los Ángeles 2028, el interés por esta disciplina ha crecido en todo el mundo.

Las actuaciones recientes de la Selección Mexicana femenil en el deporte, tras el bicampeonato en los World Games 2025 ante Estados Unidos, alimentan el sueño de una medalla olímpica para México.

Sin embargo, pocos conocen la historia de Atxa Delgado, una mariscal de campo nacida en territorio mexicano pero que representa a la selección española de tocho bandera.

Una nueva aventura en España

Atxa practicó el Flag Football desde los 3 años pero a su llegada a España descubrió su verdadero talento. (Instagram: @atxa_03)

Atxa Delgado Sanz nació en Ciudad de México, pero se mudó a España a los 12 años junto a sus padres en busca de nuevas oportunidades y fue ahí donde descubrió el talento que tenía para practicar el deporte.

“Me acuerdo perfectamente que fue llegar aquí y fue así de Ok pero ¿dónde está el equipo?’. Me acuerdo que lo primero que metí en la maleta fueron los tacos, las líneas para entrenar. Eran las primeras semanas, todavía no tenía ni escuela, ni casa y yo: ‘¿Dónde vamos a entrenar?’”, compartió la jugadora en una entrevista con el reportero Sergio Mélendez para el medio Ovaciones.

Sin embargo, mencionó que antes de partir al país ibérico ya contaba con algunas bases del deporte, ya que lo llevaba practicando desde que tenía tres años, por lo que no le costó trabajo adaptarse y mostrar su talento.

“Cuando llegué a España, el Flag Football era un deporte minoritario. Estaban intentando que hubiera mujeres y llegué a un entrenamiento que era a puertas abiertas y todo el mundo se quedó: ‘¡Wow!, ¿quién es ella? ¿de dónde viene?’ y se enteraron de que era mexicana. Se quedaron muy sorprendidos porque tenía 12 años y sabía lanzar“, declaró la QB.

Llamado a selección española

Desde categorías inferiores, Atxa ha sido una jugadora constante en la selección española. (Instagram: @atxa_03)

De acuerdo a lo mencionado en la entrevista, su nivel evolucionó a tal grado de ser convocada por la selección sub-17 de España en 2024 con la que asistió al campeonato europeo de la categoría, el cual ganaron.

En este 2025, recibió la oportunidad de formar parte del combinado femenil absoluto donde consiguió el boleto al mundial que se llevará a cabo en Düsseldorf, Alemania y sueña con la clasificación olímpica a Los Ángeles 2028.

Opinión de Atxa sobre la selección mexicana de Flag Football

Atxa dice admirar a la selección mexicana por su logros recientes y desea conocerlas en el próximo mundial. (Instagram: atxa_03)

Sobre su participación en el próximo Mundial, Atxa confesó que antes de que se definieran los grupos estaba nerviosa para que les tocara en el mismo sector que México.

Sin embargo, también mencionó que le gustaría conocer a las jugadoras de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, ya que admira lo que han conseguido recientemente:

“No he tenido la oportunidad de conocerlas. Esperemos en el Mundial poder hablar con ellas y conocerlas más. Son jugadoras que admiro mucho por su forma de juego y también lo que me han hablado de ellas. Muchas de mis compañeras de las de la selección de aquí las conocen y nos encantaría conocerlas”, concluyó.

¿Puede jugar con la selección mexicana?

La jugadora mencionó que no ha habido un acercamiento por parte de la Federación Mexicana de Futbol Americano pero se siente contenta jugando en España. (Instagram: @atxa_03)

Aixa Delgado, QB de la selección española, aclaró que desconoce si podría representar a México en el futuro, ya que no ha habido acercamiento ni por parte de la Federación Mexicana de Futbol Americano ni de la selección femenil, aunque menciona que esto posiblemente se debe a los años que lleva radicando en España y que partió muy pequeña del país.

Sin embargo, señaló que se siente muy feliz de representar al país ibérico y dará todo por conseguir ese boleto a los Juegos Olímpicos.