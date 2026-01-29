México Deportes

Julio César Chávez Jr. confesó cuántos años le quedan como boxeador en su regreso tras superar adicciones

El esfuerzo por dejar atrás adicciones y problemas legales impulsa una nueva etapa profesional bajo el acompañamiento familiar

Guardar
Julio César Chávez Jr. regresó
Julio César Chávez Jr. regresó al boxeo con una victoria (IG /@jcchavezjr)

Tras superar problemas de adicción, dificultades legales y seis meses fuera del ring, Julio César Chávez Jr. regresó al boxeo profesional en la Arena San Luis Potosí, México, con una victoria por nocaut ante Ángel Julian Sacco. Fue en el cuarto round cuando finalizó el combate por la vía del cloroformo.

Al término del combate, Chávez Jr. se sinceró sobre su futuro arriba del ring y anunció que planea mantenerse activo en el boxeo por lo menos durante dos o tres años más, en una etapa orientada por la recuperación personal y el respaldo de su familia.

Chávez Jr. proyecta su futuro inmediato con ambición deportiva, buscando enfrentarse a los mejores y prolongar su carrera tanto como lo permitan sus condiciones físicas. En sus palabras, este retorno fue un “calentamiento” de cara a nuevos retos, aunque su expectativa realista se sitúa en dos o tres años más de competencia profesional.

¿Cuántos años le quedan a Chávez Jr. como boxeador?

Chávez Jr. explicó que su
Chávez Jr. explicó que su adicción incluyó tanto fármacos para bajar de peso y dormir como sustancias ilegales. (Captura de pantalla)

De acuerdo con lo que compartió en una breve entrevista con Box Azteca, espera seguir peleando al menos tres años más aunque sueñe con pelear toda la vida.

“Pelear con los mejores, este fue un calentamiento para poder continuar en el boxeo. Me gustaría pelear toda mi vida, es lo que me ha salvado, pero por lo menos dos, tres años más”, sentenció.

El enfrentamiento ante Sacco, pactado a diez asaltos, representó el regreso de Chávez Jr. tras meses de presión mediática y su detención en Estados Unidos. Desde el inicio del combate, dominó la pelea con combinaciones efectivas y selló la victoria en el cuarto asalto con un golpe que dejó al rival sin posibilidad de continuar.

La velada tuvo un valor familiar destacado, ya que su padre, Julio César Chávez González, excampeón mundial, y su hermano Omar Chávez estuvieron presentes como apoyo fundamental. Ambos hermanos salieron victoriosos en sus respectivos combates, consolidando esa noche una doble celebración para la dinastía Chávez y confirmando la vigencia del apellido en el boxeo mexicano.

Chávez Jr. retomó sus entrenamientos tras recibir la libertad condicional en México luego de ser deportado de Estados Unidos. (Crédito: IG/ coliseoboxingclub)

Julio César Chávez felicitó a su hijo por regresar al boxeo

El respaldo del padre resultó decisivo en este proceso. Julio César Chávez González expresó sentirse muy orgulloso del camino de superación de Julio César Jr., al recordar las adversidades personales y judiciales recientes. El excampeón mundial destacó la importancia de la recuperación y la emoción vivida tras la pelea, subrayando el papel del apoyo popular en los momentos de mayor dificultad.

Durante sus declaraciones, el padre relató los episodios de depresión y las dificultades emocionales que enfrentó su hijo, y agradeció que ahora se encuentre sano y de vuelta en el cuadrilátero. Para la familia, la victoria tuvo significado de reivindicación profesional y personal, considerando el acompañamiento social como un factor relevante en la rehabilitación del boxeador.

Chávez Jr. dedicó palabras de respeto hacia su rival, calificando la pelea como buena y reconoció la condición física de Sacco, así como su determinación e historial competitivo. El púgil sinaloense admitió que, pese a sus expectativas iniciales, Sacco demostró fortaleza y capacidad de respuesta antes del desenlace definitivo.

El retorno de Chávez Jr. a la competencia marca una fase de renovación para el púgil, quien encuentra en el boxeo un motor esencial de superación personal y un apoyo clave en su vida fuera del ring. De cara a los próximos años, aspira a aprovechar plenamente esta oportunidad para añadir nuevos capítulos a la historia de la dinastía Chávez.

Temas Relacionados

Julio César Chávez Jr.boxeomexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba

Las recientes declaraciones del exentrenador universitario evidenciaron diferencias sobre el trabajo de formación y las prioridades de la directiva

Tuca Ferreti lanza dura crítica

Javier Aguirre se reunirá con Rodrigo Huescas y Luis Chávez para definir su futuro rumbo al Mundial 2026

Las lesiones de Luis Chávez y Rodrigo Huescas han sembrado duda al ‘Vasco’ sobre la lista final de convocados a menos de seis meses del debut de México en la Copa del Mundo 2026

Javier Aguirre se reunirá con

Christian Martinoli se sincera sobre su ausencia en la narración del México vs Bolivia: “Asumo que fue eso”

El narrador de Azteca Deportes confesó todo lo que experimentó previo al juego de la Selección Mexicana y la razón por la que no entró a la cobertura

Christian Martinoli se sincera sobre

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente

El club hidrocálido estaría negociando la llegada del delantero de 21 años, buscando que sume proyección internacional a la ofensiva en el Clausura 2026

Esta es la cifra millonaria

Quién es el auxiliar de André Jardine que podría dejar el club América

Negociaciones avanzadas abren el camino para que el principal auxiliar técnico deje Ciudad de México y asuma un nuevo profesional

Quién es el auxiliar de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron a “El Chino Arce”

Detuvieron a “El Chino Arce” de Los Salazar, presunto responsable de un ataque armado que dejó 8 muertos y 26 heridos en Sonora

Aseguran chalecos con la leyenda CJNG en inmueble de Morelos

Del Mayito Flaco al “Carlitos Rugrats”: así es la estructura donde operaba “El Palillo”

Cuál sería la relevancia de El Dorado en la disputa entre “Los Chapos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden de aprensión contra “El Botox” por el asesinato de Bernardo Bravo

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Paulina Rubio y

Hijo de Paulina Rubio y Colate testificará ante jueza que decidirá su custodia tras “ansiedad y frustración” del menor

Galilea Montijo hace nueva confesión sobre Andrea Legarreta en Hoy; asegura que siempre le ha traído ganas

Trabajador frustra asalto de grupo armado al hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, hay 4 detenidos

Tras acusaciones de Pati Chapoy sobre muerte de mamá de Daniel Bisogno, Raquel Bigorra cuenta cómo era la relación familiar

Organizadores del Axe Ceremonia asumen responsabilidad por muerte de fotógrafos y buscan acuerdo con familiares

DEPORTES

Tuca Ferreti lanza dura crítica

Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba

Javier Aguirre se reunirá con Rodrigo Huescas y Luis Chávez para definir su futuro rumbo al Mundial 2026

Christian Martinoli se sincera sobre su ausencia en la narración del México vs Bolivia: “Asumo que fue eso”

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente

Quién es el auxiliar de André Jardine que podría dejar el club América