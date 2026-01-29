Julio César Chávez Jr. confesó cuántos años le quedan como boxeador en su regreso tras superar adicciones

Julio César Chávez Jr. regresó al boxeo con una victoria (IG /@jcchavezjr)

Tras superar problemas de adicción, dificultades legales y seis meses fuera del ring, Julio César Chávez Jr. regresó al boxeo profesional en la Arena San Luis Potosí, México, con una victoria por nocaut ante Ángel Julian Sacco. Fue en el cuarto round cuando finalizó el combate por la vía del cloroformo.

Al término del combate, Chávez Jr. se sinceró sobre su futuro arriba del ring y anunció que planea mantenerse activo en el boxeo por lo menos durante dos o tres años más, en una etapa orientada por la recuperación personal y el respaldo de su familia.

Chávez Jr. proyecta su futuro inmediato con ambición deportiva, buscando enfrentarse a los mejores y prolongar su carrera tanto como lo permitan sus condiciones físicas. En sus palabras, este retorno fue un “calentamiento” de cara a nuevos retos, aunque su expectativa realista se sitúa en dos o tres años más de competencia profesional.

¿Cuántos años le quedan a Chávez Jr. como boxeador?

Chávez Jr. explicó que su adicción incluyó tanto fármacos para bajar de peso y dormir como sustancias ilegales. (Captura de pantalla)

De acuerdo con lo que compartió en una breve entrevista con Box Azteca, espera seguir peleando al menos tres años más aunque sueñe con pelear toda la vida.

“Pelear con los mejores, este fue un calentamiento para poder continuar en el boxeo. Me gustaría pelear toda mi vida, es lo que me ha salvado, pero por lo menos dos, tres años más”, sentenció.

El enfrentamiento ante Sacco, pactado a diez asaltos, representó el regreso de Chávez Jr. tras meses de presión mediática y su detención en Estados Unidos. Desde el inicio del combate, dominó la pelea con combinaciones efectivas y selló la victoria en el cuarto asalto con un golpe que dejó al rival sin posibilidad de continuar.

La velada tuvo un valor familiar destacado, ya que su padre, Julio César Chávez González, excampeón mundial, y su hermano Omar Chávez estuvieron presentes como apoyo fundamental. Ambos hermanos salieron victoriosos en sus respectivos combates, consolidando esa noche una doble celebración para la dinastía Chávez y confirmando la vigencia del apellido en el boxeo mexicano.

Chávez Jr. retomó sus entrenamientos tras recibir la libertad condicional en México luego de ser deportado de Estados Unidos. (Crédito: IG/ coliseoboxingclub)

Julio César Chávez felicitó a su hijo por regresar al boxeo

El respaldo del padre resultó decisivo en este proceso. Julio César Chávez González expresó sentirse muy orgulloso del camino de superación de Julio César Jr., al recordar las adversidades personales y judiciales recientes. El excampeón mundial destacó la importancia de la recuperación y la emoción vivida tras la pelea, subrayando el papel del apoyo popular en los momentos de mayor dificultad.

Durante sus declaraciones, el padre relató los episodios de depresión y las dificultades emocionales que enfrentó su hijo, y agradeció que ahora se encuentre sano y de vuelta en el cuadrilátero. Para la familia, la victoria tuvo significado de reivindicación profesional y personal, considerando el acompañamiento social como un factor relevante en la rehabilitación del boxeador.

Chávez Jr. dedicó palabras de respeto hacia su rival, calificando la pelea como buena y reconoció la condición física de Sacco, así como su determinación e historial competitivo. El púgil sinaloense admitió que, pese a sus expectativas iniciales, Sacco demostró fortaleza y capacidad de respuesta antes del desenlace definitivo.

El retorno de Chávez Jr. a la competencia marca una fase de renovación para el púgil, quien encuentra en el boxeo un motor esencial de superación personal y un apoyo clave en su vida fuera del ring. De cara a los próximos años, aspira a aprovechar plenamente esta oportunidad para añadir nuevos capítulos a la historia de la dinastía Chávez.