Juegos Olímpicos de Invierno 2026: cuándo y dónde ver la ceremonia de inauguración en México

La justa invernal se llevará a cabo del 6 al 22 de febrero, donde Noruega y Alemania son los principales candidatos a llevarse la punta del medallero. (REUTERS/Claudia Greco)

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se llevará a cabo este viernes 6 de febrero a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el icónico Estadio San Siro.

Como ya es costumbre en cada edición olímpica, las competencias arrancarán dos días antes de la inauguración. Las pruebas de curling abrirán el telón el 4 de febrero, mientras que el hockey sobre hielo y el snowboard entrarán en acción el día 5.

Artistas que estarán en la ceremonia de apertura

La ceremonia inaugural contará con la participación de destacados artistas que darán el banderazo de salida a la justa invernal. Su música y espectáculo deleitarán tanto a los presentes en el recinto como a la audiencia televisiva.

Esta es la lista de figuras que estarán en el show de apertura:

Mariah Carey

Mariah Carey cantando en un especial de Navidad. (Foto: Especial)

La icónica cantante y compositora estadounidense, pionera de la industria musical, debutó con su primer álbum en 1990 y ha vendido más de 200 millones de discos a nivel global.

Con cinco premios Grammy en su palmarés, destaca por su voz única y éxitos como One Sweet Day, We Belong Together y All I Want for Christmas Is You.

Mariah Carey fue la primera artista confirmada para deleitar al público con sus canciones en el evento inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Laura Pausini

La cantante Laura Pausini, actúa durante la gala de entrega de los Latin Grammy 2023, en el Palacio de Congresos de Sevilla, a 16 de noviembre de 2023, en Sevilla, Andalucía (España). (María José López / Europa Press)

La icónica cantante italiana de renombre mundial alcanzó la fama al triunfar en el Festival de Sanremo en 1993, consolidando una carrera espectacular con más de 70 millones de discos vendidos a nivel global.

Pausini hizo historia como la primera mujer italiana en ganar un Grammy, un hito que se suma a su impresionante colección de premios: cuatro Latin Grammy, seis World Music Awards, un Globo de Oro italiano y una nominación al Óscar por la conmovedora canción Io Sì (Seen) de la película La vida por delante.

Andrea Bocelli

Después de partidos en el show del sorteo del Mundial 2026, el intérprete regresa para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno. (Foto: Especial)

El aclamado tenor italiano, reconocido mundialmente y con más de 90 millones de álbumes vendidos, se presentará en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno tras haber sido partícipe del evento de Clausura en Turín 2006.

Con cinco nominaciones a los Grammy y seis a los Latin Grammy en su trayectoria, Bocelli recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2010.

Dentro de su historial, ha compartido escenario con figuras como Céline Dion, Ed Sheeran, Ariana Grande y Dua Lipa.

Como dato curioso, Andrea Bocelli regresará al Estadio San Siro luego de estar presente en la inauguración de la final de la UEFA Champions League 2016 entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

Además, viene de participar en el show de apertura para el sorteo del Mundial 2026 celebrado en Washington DC, Estados Unidos.

Pierfrancesco Favino

El reconocido actor y productor italiano Pierfrancesco Favino, galardonado en múltiples ocasiones, ha brillado en producciones televisivas nacionales e internacionales.

A nivel global, es famoso por sus roles en éxitos cinematográficos como Guerra Mundial Z (2013), Ángeles y Demonios (2009) y Maria Callas (2024).

En la Ceremonia de Apertura de Milano Cortina 2026 compartirá escenario con el violinista Giovanni Zanon.

Pierfrancesco es apasionado al deporte y aficionado de hueso colorado de la Roma, además de que admira a Jannik Sinner.

Sabrina Impacciatore

La versátil actriz italiana Sabrina Impacciatore destaca por su extensa carrera en cine, televisión y teatro. Alcanzó la fama mundial con su memorable actuación en la serie The White Lotus, rol que le valió una nominación al Premio Primetime Emmy.

Lang Lang y Cecilia Bartoli

Lang Lang irrumpió en la escena musical mundial con su álbum debut Live at Carnegie Hall (2004), que alcanzó el noveno lugar en la lista de Billboard de música clásica y lo consolidó como el gran renovador del piano clásico en el siglo XXI.

A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con las orquestas más prestigiosas del mundo, y en 2009 fue distinguido por la revista TIME como una de las 100 personas más influyentes del planeta.

Cecilia Bartoli, la mezzosoprano italiana , complementa esta dupla con su maestría en el bel canto y un repertorio barroco inigualable. Ganadora de un Grammy, es reconocida por su técnica impecable y su capacidad para revivir óperas olvidadas, consolidándose como una de las voces más importantes de su generación.

Ghali

El rapero italo-tunecino Ghali irrumpió en la escena musical en 2016 con su exitoso sencillo Ninna nanna, que acumula más de 133 millones de reproducciones en YouTube, seguido por Pizza Kebab, certificado doble platino.

Ghali ha colaborado con estrellas globales como Stormzy y Ed Sheeran, además de los rockeros italianos Måneskin.

Una ceremonia inaugural que pasará a la historia

El objetivo principal de estos Juegos Olímpicos de Invierno es promover el respeto y la inclusión de diferentes culturas. (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

La ceremonia de apertura de Milano Cortina 2026 girará en torno al concepto “Armonía” (Harmony), una visión que fusiona música, deporte, innovación y emoción para celebrar la unión perfecta entre cuerpo y mente.

Dirigida creativamente por Marco Balich y producida por Balich Wonder Studio, la ceremonia reflejará el carácter innovador y policéntrico de estos Juegos Olímpicos de Invierno, los primeros en la historia en celebrarse simultáneamente en múltiples sedes.

Para lograrlo, el evento inaugural contará con cuatro celebraciones paralelas, una en cada sede principal, permitiendo la participación de todos los deportistas, incluidos aquellos en las montañas que competirán al día siguiente en disciplinas como snowboard o esquí alpino, a unas cuatro horas del epicentro.

Las distintas sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 son:

Milán (San Siro): Patinaje artístico, patinaje de velocidad, patinaje en pista corta y hockey sobre hielo.

Cortina d’Ampezzo: Esquí alpino, Curling, Bobsleigh, Skeleton y Luge.

Valtellina: Esquí de montaña. El esquí freestyle y el snowboard se celebran en Livigno, dentro de Valtellina.

Val di Fiemme: Esquí de fondo, saltos de esquí y combinada nórdica.

De acuerdo a reportes de la organización de los juegos, cada comité tiene la opción de elegir en qué sede colocar a sus dos abanderados.

Cuándo y dónde ver la ceremonia de inauguración en México

Claro Sports y Televisa Univision transmitirán las competencias para el público en México. (AP Foto/Luca Bruno)

La ceremonia de inauguración podrá seguirse este viernes 6 de febrero desde las 12:45 horas (tiempo del centro de México) a través de Claro Sports, ViX y Canal Nueve.