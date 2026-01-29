Así arribó Uriel Antuna a CDMX para firmar con Pumas

Uriel Antuna realizó las pruebas médicas en Pumas (X/ @edgar_berrios)

Uriel Antuna llegó la noche del miércoles 28 de enero al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acompañado de su familia y con el objetivo de incorporarse a Pumas, tras un acuerdo de traspaso definitivo cerrado entre el club universitario y Tigres.

La tarde de este jueves 29 de enero, el atacante ya acudió a las instalaciones de la Cantera, en el sur de la Ciudad de México, para realizar las primeras pruebas médicas, físicas y firmar oficialmente su vinculación con el equipo de Efraín Juárez.

A través de redes sociales circuló un video que captó el momento en el que Antuna ingresó a la cantera del Pedregal. En las imágenes se puede apreciar que el futbolista de 28 años ya interactuó con la afición auriazul y accedió a tomarse fotografías con las personas que estaban a la espera de su arribo, alrededor de las 14:00 horas acudió a las instalaciones del club Universidad Nacional.

¿Cuándo presentan a Uriel Antuna con Pumas?

Debido a las actividades de la Jornada 4 del Clausura 2026, la directiva universitaria podría esperar hasta la siguiente semana para la presentación oficial del extremo derecho ante la prensa.

Sin embargo, para el partido Pumas vs Santos se prevé que Antuna esté presente desde el balcón del Estadio Olímpico Universitario. Aunque no verá actividad en esta fecha del torneo, ya tendrá un acercamiento a la dinámica de juego de Efraín Juárez.

El equipo auriazul valoró las cualidades del delantero, como su velocidad, capacidad en el mano a mano y la incomodidad que suele causar a las defensas. Antuna cubrirá la posición que dejó Jorge Ruvalcaba, transferido recientemente al New York Red Bull, lo que refuerza la estrategia universitaria de fortalecer el plantel en esta ventana de fichajes.

¿Qué dijo Uriel Antuna de fichar con Pumas?

Antuna agradeció el apoyo y se mostró cercano con los seguidores (Photo by Omar Vega/Getty Images)

Durante su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el atacante de 28 años optó por no ofrecer declaraciones detalladas, aunque manifestó su entusiasmo.

“Contento, feliz de estar acá de nuevo en Ciudad de México. Feliz de regresar y esperar a mañana. Podré hablar en su debido tiempo”, expresó sobre su regreso a la capital y su nueva etapa.

El acuerdo entre Pumas y Tigres contempla la llegada del delantero como sexto refuerzo para el actual mercado de fichajes, después de que ambas partes resolvieran todos los términos. Antuna viene de un breve ciclo en Tigres y busca recuperar su nivel en un equipo con fuerte apuesta por el talento nacional.

Durante el encuentro con los aficionados en el aeropuerto, Antuna agradeció el apoyo y se mostró cercano con los seguidores, accediendo a saludos y fotografías. La afición universitaria mantiene altas expectativas y confía en que el atacante recupere la forma que lo llevó a destacar en el fútbol mexicano con la camiseta de Pumas.