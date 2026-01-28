México Deportes

Lokomotiv rechaza la oferta del Besiktas por César Montes y permanecerá en la Liga Rusa

La propuesta millonaria del club turco no alteró los planes del equipo, que mantiene como pilar a su capitán ante la presión del mercado europeo invernal

El defensor central se mantiene
El defensor central se mantiene como pieza clave del Lokomotiv. (X@miseleccionmx)

El mercado de invierno continúa abierto en varias partes del mundo, por lo que aún se esperan algunos movimientos y bomberazos. Uno de los traspasos que más sonaron en las últimas semanas fue el de César Montes del Lokomotiv de Moscú al Besiktas de Turquía, que terminó por caerse.

Y es que el Lokomotiv rechazó una oferta de 10 millones de euros más 2 millones en bonos presentada por el Besiktas para traspasar al defensa mexicano César Montes. El futbolista, de 28 años, es capitán de la defensa y figura clave en la estructura del club ruso permanecerá en el equipo, al menos por ahora, ya que su contrato se extiende hasta 2029 y, al parecer, su club no tiene intenciones de soltarlo tan fácilmente.

El exjugador de los Rayados
El exjugador de los Rayados es parte fundamental del parado de Javier Aguirre. (Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

Montes en medio de las negociaciones

La propuesta del club turco respondía a la necesidad urgente de reforzar la zaga, tras mostrar debilidades en la primera mitad de temporada, motivo por el cual pensaron en el defensor quien ha mostrado solidez en la parte baja.

Sin embargo, la directiva del Lokomotiv valoró el rendimiento del mexicano y su aporte clave a la solidez defensiva. El equipo marcha tercero en la liga rusa, a solo tres puntos del líder Krasnodar, situación por la que no consideraron su salida en este momento.

La continuidad de Montes resulta estratégica para el Lokomotiv en su lucha por los primeros puestos de la Liga Premier de Rusia. Además, su presencia favorece los intereses de la selección mexicana al encontrarse en un ambiente de mayor fortaleza, que lo considera una pieza fundamental de cara al Mundial 2026 bajo las órdenes del director técnico Javier Aguirre.

En tanto, el Besiktas mantiene abierta su búsqueda de refuerzos defensivos. Actualmente, el club ocupa la quinta plaza en la Superliga turca y afronta el reto de corregir problemas en su línea defensiva. La llegada de Montes representaría un refuerzo de peso para los objetivos de los turcos en la segunda parte de la campaña.

El mexicano es reconocido por
El mexicano es reconocido por su club como un elemento muy importante.

¿Qué sigue para el defensor?

La situación de Montes en el mercado invernal sigue abierta. El Lokomotiv no planea desprenderse con facilidad de su capitán defensivo, a menos que reciba una propuesta considerada irrenunciable. El jugador continúa aumentando su valor en escenarios competitivos tanto nacionales como internacionales.

Actualmente su club se encuentra con 10 partidos ganados, siete empates y una derrota para colocarse en la tercera posición con 37 puntos, solo cuatro atrás del líder Krasnodar.

El siguiente partido de Montes está programado para el próximo sábado, 31 de enero, en punto de las 06:00 horas (tiempo del centro de México) en donde el Lokomotiv enfrentará al Noah en un juego amistoso. El club tendrá dos encuentros más:

  • Lokomotiv vs Ural: jueves 5 de febrero a las 05:30 am
  • Lokomotiv vs FC Elimai: domingo 8 de febrero alas 06:30 am

Temas Relacionados

César MontesLokomotiv de MoscúBesiktasMercado de fichajes invernalFútbol mexicanoSelección mexicanaMundial 2026Copa del Mundomexico-deportes

