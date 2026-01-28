México Deportes

Estas son las condiciones que pondría Portugal para que Cristiano Ronaldo juegue contra la Selección Mexicana

Miles de fanáticos esperan la llegada del astro en la cancha del tres veces mundialista Estadio Azteca

La euforia por ver en la cancha a uno de los mejores jugadores del planeta ha llevado a los aficionados a pagar grandes cifras por boletos. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

México y Portugal se enfrentarán el sábado 28 de marzo en el estadio Azteca, en un partido amistoso que servirá para reinaugurar el emblemático recinto tras casi dos años de remodelación. Aunque la expectativa gira en torno a la posible presencia de Cristiano Ronaldo, su participación todavía no está confirmada, pero existen algunas condiciones para que siceda.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la afición consideran este encuentro como uno de los más relevantes del calendario, tanto por la talla de los equipos como por su significado: será la reapertura del Azteca con vistas a la Copa del Mundo 2026.

La selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, recibirá a Portugal, bajo el mando de Roberto Martínez y con jugadores de prestigio como Bruno Fernandes, Joao Félix y Bernardo Silva, lo que aumenta las expectativas por parte de los fanáticos aztecas quienes desean ver a los europeos.

El portugués nunca ha pisado tierras mexicanas durante su carrera.

¿Qué necesita Cristiano Ronaldo para llegar a México?

De acuerdo con información de TUDN, la presencia de CR7 depende del cumplimiento de condiciones específicas que el jugador ha solicitado para formar parte de la expedición portuguesa.

El reportero Gibrán Araige detalló que entre los requisitos están la seguridad, el hospedaje y la logística del evento. Estas condiciones ya han sido comunicadas a la FMF para que tengan la oportunidad de garantizar un entorno adecuado al delantero portugués.

Tras darse a conocer las peticiones, la Federación habría manifestado su disposición a atender todas las demandas formuladas por el futbolista, el cuerpo técnico y de su homónimo, la Federación Portuguesa de Futbol (FPF).

La prioridad pasa por garantizar la seguridad dentro y fuera del estadio, ofrecer hospedaje conforme a las expectativas del jugador y asegurar una logística eficiente durante toda la jornada, situaciones que acercan cada vez más al astro europeo a un partido con el Tri en el legendario Estadio Azteca.

El Bicho pisaría por primera vez el Coloso de Santa Úrsula. (Ilustración: Jesús Beltrán)

Una reapertura de alto nivel

Directivos, aficionados y medios de comunicación esperan que la presencia de una figura como Cristiano Ronaldo eleve el perfil del partido reinaugural del Azteca. Un insider de la selección mexicana citado por TUDN destacó: “Hay una gran expectativa por saber si Cristiano estará en ese partido y, al menos lo que nos cuentan desde Federación, es que todo apunta a que sí estará el jugador porque los requerimientos que está pidiendo Portugal son para un jugador de la talla de Cristiano”.

El atractivo de ver a uno de los grandes nombres del fútbol mundial en el partido México vs Portugal incrementa el interés local e internacional en este amistoso. Para los organizadores, contar con una figura histórica en una ocasión de este calibre es un objetivo primordial.

Asimismo, el director técnico de México, Javier Aguirre, ha externado en diversas ocasiones que para él es importante enfrentar rivales de gran nivel como lo es el equipo portugués, no solo para medir en dónde se encuentra actualmente su grupo de jugadores, también para realizar correcciones ante del Mundial 2026.

