FIFA Women’s Champions Cup 2026: cuándo y dónde ver en México

El torneo tendrá un formato similar al que ya se conoce en la Copa Intercontinental, donde los mejores equipos de cada continente competirán por el campeonato.(REUTERS/Rodrigo Antunes/File Photo)

Por primera vez en la historia del fútbol femenil, se disputará la Copa de Campeonas Femenina, un torneo que reunirá a los campeones de cada continente en búsqueda de la gloria mundial.

Arsenal (Europa), Gotham FC (Norteamérica), Corinthians (Sudamérica) y AS FAR (África) competirán por la corona, prometiendo un espectáculo de alto nivel entre las potencias globales del balompié femenino.

Este certamen se llevará a cabo del 28 de enero al 1 de febrero desde la ciudad de Londres en Inglaterra, donde las semifinales serán en el estadio del Brentford, mientras que la final y el duelo por el tercer lugar se llevarán a cabo en el Emirates Stadium.

Formato de competencia

Después de una eliminación previa, cuatro equipos forman parte del torneo final. (Mike Watters-Imagn Images)

Previo al Final Four en Inglaterra, se jugaron rondas clasificatorias que definieron a los equipos participantes de la competición.

El 8 de octubre, el campeón asiático Wuhan Jiangda enfrentó al representante de Oceanía, Auckland United, en un duelo que los chinos ganaron por la mínima (1-0).

Posteriormente, Wuhan Jiangda se midió al campeón africano AS FAR por el boleto al final four. En un emocionante partido, el conjunto marroquí se impuso 2-1 y aseguró su lugar en la fase decisiva.

Los campeones de Europa (Arsenal), CONMEBOL (Corinthians), África (AS FAR) y CONCACAF (Gotham FC) obtuvieron su boleto a forma directa a la fase final.

Premios económicos para los participantes

Estos son los incentivos económicos para cada uno de los clubes que participe en el torneo. (@LibertadoresFEM)

Por primera vez en la historia, un torneo intercontinental entregará premios económicos, lo cual es un reflejo del crecimiento que ha tenido el futbol femenil en los últimos años.

La distribución de incentivos será de la siguiente manera:

Campeón: 2.3 millones de dólares.

Subcampeón: 1 millón de dólares.

Equipos eliminados en semifinales: 200000 dólares.

Equipos eliminados en fase previa Auckland United FC (OFC) y Wuhan Chegu Jiangda WFC (AFC) 100000 dólares.

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, destacó que este reparto económico es una apuesta directa por el crecimiento del futbol femenil, con inversiones que buscan garantizar mejores condiciones para jugadoras, equipos y ligas en todo el mundo.

Calendario y dónde ver cada uno de los juegos en México

DAZN llevará la transmisión de todo el torneo. (Jonathan Brady/PA vía AP)

Todos los partidos de la Copa de Campeonas Femenina estarán disponibles en vivo a través de la plataforma de streaming DAZN, permitiendo a los aficionados disfrutar del torneo desde cualquier dispositivo.

A continuación, te presentamos el calendario completo para que disfrutes de este primer torneo en la historia de la competición:

Miércoles 28 de enero (Semifinales)

Gotham FC vs Corinthians (6:30 horas)

Arsenal vs AS FAR (12:00 horas)

Domingo 1 de febrero (Tercer lugar y final)

Tercer lugar (8:45 horas)

Gran final (12:00 horas)

*Todos los horarios son en tiempo del centro de México.