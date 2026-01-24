Los problemas que impidieron el fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul: ¿cuál es su nuevo club?

(Crédito / Al Wasl)

Miguel Borja no jugará en Cruz Azul. Tras casi un mes de espera en la Ciudad de México y negociaciones que no llegaron a buen puerto, el delantero colombiano fue anunciado este viernes como nuevo jugador del Al-Wasl, club de la liga de Emiratos Árabes Unidos, confirmando así su salida definitiva del radar de la Liga MX.

El conjunto emiratí oficializó el fichaje a través de sus redes sociales, poniendo fin a un proceso que se extendió por varias semanas y que estuvo condicionado por la imposibilidad del cuadro celeste para liberar una plaza de extranjero y completar su registro.

La falta de cupo extranjero frenó la llegada a Cruz Azul

(Instagram/ @miguelaborja23)

Borja permaneció más de tres semanas en la capital mexicana a la espera de que La Maquina resolviera la liberación de un cupo de extranjero. La directiva celeste trabajó en la posible salida del mediocampista polaco Mateusz Bogusz, quien se perfilaba como el jugador que dejaría el plantel para abrir espacio al colombiano.

Sin embargo, las negociaciones entre Cruz Azul y el Houston Dynamo no avanzaron y la salida del europeo no se concretó, situación que prolongó el proceso más de lo previsto y terminó por cerrar la puerta a la incorporación de Borja.

Tras romperse las negociaciones, el delantero utilizó su cuenta de Instagram para referirse a lo sucedido y agradecer el trato recibido por la institución celeste.

“Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada”, escribió el atacante.

“Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar”, añadió.

Nuevo destino en Emiratos Árabes Unidos

Miguel Ángel Borja, presentado en Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, donde usará el dorsal nueve. (Crédito / Al Wasl)

El Al-Wasl será el nuevo club de Miguel Borja, equipo con el que compartirá vestidor con los colombianos Daniel Pedrozo y Alexis Pérez, además del mediocampista argentino Nicolás Giménez. Con su nuevo equipo, el delantero colombiano llega tras registrar 159 partidos oficiales, en los que anotó 62 goles y dio 10 asistencias.

El campeonato de Emiratos Árabes Unidos se encuentra cerca de su etapa definitoria. Luego de 13 jornadas, el Al-Wasl suma siete triunfos, cuatro empates y dos derrotas, lo que lo coloca en la cuarta posición de la tabla, por debajo del Al-Ain, Al-Wahda y el líder Shabab Al-Ahli Dubai FC.

Al torneo le restan cuatro jornadas y el Al-Wasl enfrentará al Khor Fakkan Club el próximo miércoles 28 de enero, partido en el que Miguel Borja podría realizar su debut oficial con su nuevo equipo.