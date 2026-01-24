México Deportes

Los problemas que impidieron el fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul: ¿cuál es su nuevo club?

El delantero colombiano esperó más de tres semanas para ser inscrito por Cruz Azul

Guardar
(Crédito / Al Wasl)
(Crédito / Al Wasl)

Miguel Borja no jugará en Cruz Azul. Tras casi un mes de espera en la Ciudad de México y negociaciones que no llegaron a buen puerto, el delantero colombiano fue anunciado este viernes como nuevo jugador del Al-Wasl, club de la liga de Emiratos Árabes Unidos, confirmando así su salida definitiva del radar de la Liga MX.

El conjunto emiratí oficializó el fichaje a través de sus redes sociales, poniendo fin a un proceso que se extendió por varias semanas y que estuvo condicionado por la imposibilidad del cuadro celeste para liberar una plaza de extranjero y completar su registro.

La falta de cupo extranjero frenó la llegada a Cruz Azul

(Instagram/ @miguelaborja23)
(Instagram/ @miguelaborja23)

Borja permaneció más de tres semanas en la capital mexicana a la espera de que La Maquina resolviera la liberación de un cupo de extranjero. La directiva celeste trabajó en la posible salida del mediocampista polaco Mateusz Bogusz, quien se perfilaba como el jugador que dejaría el plantel para abrir espacio al colombiano.

Sin embargo, las negociaciones entre Cruz Azul y el Houston Dynamo no avanzaron y la salida del europeo no se concretó, situación que prolongó el proceso más de lo previsto y terminó por cerrar la puerta a la incorporación de Borja.

Tras romperse las negociaciones, el delantero utilizó su cuenta de Instagram para referirse a lo sucedido y agradecer el trato recibido por la institución celeste.

“Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada”, escribió el atacante.

“Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar”, añadió.

Nuevo destino en Emiratos Árabes Unidos

Miguel Ángel Borja, presentado en
Miguel Ángel Borja, presentado en Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, donde usará el dorsal nueve. (Crédito / Al Wasl)

El Al-Wasl será el nuevo club de Miguel Borja, equipo con el que compartirá vestidor con los colombianos Daniel Pedrozo y Alexis Pérez, además del mediocampista argentino Nicolás Giménez. Con su nuevo equipo, el delantero colombiano llega tras registrar 159 partidos oficiales, en los que anotó 62 goles y dio 10 asistencias.

El campeonato de Emiratos Árabes Unidos se encuentra cerca de su etapa definitoria. Luego de 13 jornadas, el Al-Wasl suma siete triunfos, cuatro empates y dos derrotas, lo que lo coloca en la cuarta posición de la tabla, por debajo del Al-Ain, Al-Wahda y el líder Shabab Al-Ahli Dubai FC.

Al torneo le restan cuatro jornadas y el Al-Wasl enfrentará al Khor Fakkan Club el próximo miércoles 28 de enero, partido en el que Miguel Borja podría realizar su debut oficial con su nuevo equipo.

Temas Relacionados

Miguel BorjaCruz AzulAl-WaslLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

FC Juárez confirma el fichaje de Luca Martínez Dupuy para el Clausura 2026

Dupuy podría debutar el próximo fin de semana cuando los Bravos enfrenten a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Benito Juárez

FC Juárez confirma el fichaje

¿Quién es Sebastián Rodríguez, el nuevo refuerzo de Rayados?

El joven mexicano, proveniente del Houston Dynamo y con presencia en selecciones juveniles, llegaría al club para aportar intensidad y creatividad

¿Quién es Sebastián Rodríguez, el

Este es el mensaje que envió Miguel Borja a la afición de Cruz Azul tras la caída de su fichaje

Pese a la ilusión inicial y el respaldo del club, la falta de una plaza de extranjero impidió el registro del atacante

Este es el mensaje que

Brian Gutiérrez y Richard Ledezma son criticados en redes por no saberse el himno nacional

El triunfo de la Selección Mexicana ante Panamá quedó opacado por las críticas y las dudas sobre el compromiso de los jugadores de Chivas

Brian Gutiérrez y Richard Ledezma

América ya habría alcanzado un acuerdo con Palmeiras por Raphael Veiga

El acuerdo sería a préstamo con compra obligatoria, pendiente de detalles contractuales y administrativos

América ya habría alcanzado un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa se arma con el

Defensa se arma con el primer Super Hércules C-130J-30, México será el primer país latinoamericano en tenerlo

Localizan tres cabezas humanas dentro de una bolsa en parque de Tijuana, Baja California

Procesan a “El Mantecas”, operador de los Beltrán Leyva detenido en Sinaloa

Detienen en Puebla a “El Ratón”, presunto integrante de la Familia Michoacana

Esposado y custodiado: así fue la llegada a EEUU de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías por mí? que es una persona totalmente dependiente de su esposa

Lucero comenta sobre la incorporación de Angelique Boyer en Doménica Montero, nueva versión de Soy tu dueña

Fans de BTS exhiben supuestos revendedores en taquillas del Estadio GNP Seguros y denuncian fraude

Victoria Ruffo podría regresar a las telenovelas de la mano de “El Güero” Castro, revela José Eduardo Derbez

Miss Universo Fátima Bosch se quita los zapatos para jugar con los niños y es comparada con la princesa Diana

DEPORTES

FC Juárez confirma el fichaje

FC Juárez confirma el fichaje de Luca Martínez Dupuy para el Clausura 2026

Pumas anuncia el fallecimiento de uno de sus goleadores históricos

¿Quién es Sebastián Rodríguez, el nuevo refuerzo de Rayados?

Este es el mensaje que envió Miguel Borja a la afición de Cruz Azul tras la caída de su fichaje

Brian Gutiérrez y Richard Ledezma son criticados en redes por no saberse el himno nacional