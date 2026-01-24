Donovan Carrillo avanza a la final del Cuatro Continentes tras sólido programa corto

El patinador mexicano logró clasificarse entre los mejores en Beijing, China. (Captura de pantalla)

Donovan Carrillo volvió a demostrar su capacidad competitiva en el escenario internacional al conseguir su clasificación a la final del Campeonato de los Cuatro Continentes de Patinaje Artístico, evento que se disputa en Beijing, China. El representante mexicano sumó 74.00 puntos en el programa corto varonil, resultado que lo colocó en la posición 14 de la tabla general y le permitió avanzar a la siguiente fase del certamen.

Durante su presentación, Carrillo ejecutó una rutina ordenada y sin errores mayores, lo que le permitió mantenerse dentro del grupo de patinadores que aseguraron su pase al programa libre. La competencia reúne a atletas de Asia, América, Oceanía y África, y es considerada una de las pruebas más importantes del calendario internacional, solo por debajo de los Campeonatos Mundiales y los Juegos Olímpicos.

El puntaje del mexicano reflejó una combinación equilibrada entre ejecución técnica y componentes artísticos, elementos fundamentales para sostenerse en una competencia con alto nivel de exigencia. La ubicación obtenida fue suficiente para cumplir el objetivo inicial de acceder a la ronda decisiva y mantenerse en competencia frente a rivales consolidados.

El Campeonato de los Cuatro Continentes representa una etapa clave dentro del proceso de preparación de Carrillo rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Al tratarse de uno de los últimos eventos de gran escala antes de la cita olímpica, la participación en Beijing le permite evaluar su rendimiento actual, medir fuerzas con competidores directos y realizar ajustes en condiciones reales de competencia.

A lo largo de la temporada, el patinador mexicano ha enfocado su trabajo en reforzar la constancia de sus ejecuciones, incrementar la dificultad de sus elementos técnicos y mejorar la fluidez de sus transiciones. En China, Carrillo mostró estabilidad y capacidad para responder bajo presión, aspectos clave en torneos de esta magnitud.

Con el boleto a la final asegurado, Donovan Carrillo tendrá la oportunidad de presentarse nuevamente ante el panel de jueces en el programa libre, donde buscará escalar posiciones y cerrar el evento con una actuación sólida. Más allá del resultado final, su participación forma parte de una estrategia de preparación a largo plazo.

La presencia de Carrillo en la final del Cuatro Continentes reafirma su continuidad dentro del circuito internacional y consolida su papel como referente del patinaje artístico mexicano, de cara al objetivo principal del actual ciclo olímpico.