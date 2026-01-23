Javier Aguirre destaca el debut de Ledezma y Gutiérrez en el triunfo de México ante Panamá

(REUTERS/Henry Romero)

La Selección Mexicana derrotó 1-0 a Panamá en el estadio Rommel Fernández, un resultado que no solo puso fin a una racha de seis partidos sin victoria, sino que también abrió espacio para la presentación de nuevos rostros en el proceso rumbo a la Copa del Mundo.

Entre ellos destacaron los debuts de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, futbolistas del Guadalajara, quienes recibieron el reconocimiento directo del técnico Javier Aguirre.

El encuentro en suelo panameño funcionó como una prueba para observar a elementos jóvenes y evaluar alternativas dentro del plantel nacional, un objetivo que el estratega consideró cumplido tras el compromiso.

Aguirre reconoce la decisión de representar a México

(Especial)

Tras el partido, Aguirre subrayó el valor que tiene para él la elección de jugadores nacidos en Estados Unidos que optaron por defender la camiseta mexicana. En ese contexto, destacó el debut de Ledezma y Gutiérrez, así como la actuación de Obed Vargas, quien también inició el encuentro.

“Brian, Richard y Obed también, tres chicos que nacieron en Estados Unidos, pero que prefirieron ser mexicanos o jugar para México y solo por ese motivo merecen todo mi respeto”, señaló Aguirre en conferencia de prensa. El técnico añadió que los tres futbolistas llegaron al once inicial por su rendimiento previo en sus clubes y que respondieron de buena forma durante el partido.

“Los tres aguantaron bien, no desentonaron; definitivamente estoy contento, tienen mucho futuro”, agregó.

El duelo ante Panamá como parte del proceso rumbo al Mundial 2026

(REUTERS/Aris Martinez)

Aguirre explicó que el partido ante Panamá fue un ensayo útil para ambas selecciones, ya que permitió a los cuerpos técnicos observar jugadores que no habían tenido participación previa.

Detalló que México presentó un equipo con un promedio de edad de 24 años, integrado por futbolistas jóvenes y tres debutantes.

El entrenador nacional también fue claro al señalar que el proceso rumbo al Mundial implica aceptar resultados variables mientras se construye el funcionamiento del equipo.

“Uno siempre quiere ganar, jugar bien, gustar, golear, es normal, la afición quiere ver a su equipo que funcione bien, que golee, que gane, que guste, pero nosotros en ese afán de llegar al 11 de junio con el mejor equipo posible entendemos que hay en el camino ciertos obstáculos que se traducen en derrotas y empates”, afirmó.