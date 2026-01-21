Mauricio Sulaimán felicita a Julio César Chávez Jr. por su regreso al boxeo tras superar problemas de adicciones (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo)

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, celebró el regreso de Julio César Chávez Jr. al boxeo profesional tras superar problemas legales, de salud y adicciones. Este retorno se realizará en la Arena Potosí de San Luis Potosí, donde Chávez Jr. compartirá cartelera con su hermano Omar Chávez este sábado 24 de enero, lo que ha generado expectativa.

Durante la conferencia de “martes de café del CMB”, la dinastía Chávez participó vía zoom en el evento y mostró agradecimiento con el público así como con Mauricio Sulaimán por participar en la organización de la pelea.

El presidente del CMB destacó el cambio positivo en el estado físico y mental de Chávez Jr., así que aseguró que está “mejor que nunca” y resaltó la importancia del respaldo familiar en esta nueva etapa. Ante la prensa, Sulaimán dedicó un mensaje de aliento al Junior, en especial por los recientes acontecimientos que ha enfrentado, desde superar sus adicciones hasta la detención y deportación de Estados Unidos.

El mensaje de Mauricio Sulaimán a Julio César Chávez Jr.

Mauricio Sulaimán felicitó a Chávez Jr. por regresar al box (X/ @wbcmoro)

El presidente del CMB se mostró entusiasmado con el regreso de Julio César Chávez Jr. al boxeo, y en especial porque estará acompañado de su hermano Omar. Reconoció que la preparación y recuperación del Junior no fue sencilla, así que le aplaudió que haya superado su problema de adicciones.

“Me da muchísimo gusto ver a Julio César Chávez Jr., está mejor que nunca, física y mentalmente, el papá está feliz con su pollitos que se van a subir al ring. Dios quiera y que todo salga bien en San Luis Potosí”, sentenció.

En cuanto a lo que se puede esperar en la pelea, resaltó que llega con la ilusión de ver na gran pelea, además que el ambiente entre los Chávez se muestra favorable y enfatizó la emoción de verlos trabajar juntos y en mejores condiciones.

“Vamos a ver el sábado, uno nunca sabe... calidad la tienen, el nivel los dos lo tienen, la disciplina ha sido su coco durante todos estos años, vamos a ver si ya retomaron el camino del bien”, precisó.

Julio César Chávez Jr. encabeza cartelera en San Luis Potosí

Chávez Jr. regresa al ring el próximo 24 de enero en San Luis Potosí (IG/ @jcchavezjr)

La función contempla 19 combates y será una plataforma de desarrollo para el talento local, lo que Sulaimán definió como una oportunidad relevante para el boxeo regional. La reunión de los hijos de una de las familias más emblemáticas del boxeo mexicano en una misma cartelera añade un carácter simbólico al evento.

El regreso de los hermanos Chávez ocurre tras varios reveses recientes. Julio César Chávez Jr. fue derrotado por decisión unánime ante Jake Paul el 28 de junio de 2025 en el Honda Center de Anaheim, California, con tarjetas de 99-91, 97-93 y 98-92. Su hermano Omar Chávez también perdió a inicios de 2025 frente a Misael Chino Rodríguez en San Luis Potosí, en un fallo arbitral que generó controversia.

La visión optimista de Sulaimán contrasta con la postura de Julio César Chávez padre. El excampeón pidió a sus hijos considerar el retiro tras disputar apenas cuatro o cinco peleas más, indicando que “el tiempo ya se les pasó” en el boxeo. Recalcó la importancia de priorizar su bienestar y pensar en el futuro fuera del ring, reflejando la preocupación familiar por la continuidad en una carrera marcada por altibajos.