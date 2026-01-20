El deseo de Julio César Chávez a sus dos hijos en el boxeo: “El tiempo ya se les pasó”

Julio César Chávez salió a defender a su hijo Jr. (Captura de pantalla/Instagram)

La expectativa crece en torno al regreso de la Dinastía Chávez al boxeo profesional. El sábado 24 de enero, la Arena Potosí de San Luis Potosí será el epicentro donde Julio César Chávez Jr. y su hermano Omar Chávez buscarán dejar atrás sus recientes caídas sobre el cuadrilátero.

El regreso del Junior será ante el argentino Ángel Julián Sacco. Por su parte, Omar Chávez enfrentará al colombiano José Miguel Torres, en duelos que han captado la atención debido al historial reciente de ambos mexicanos, quienes vienen de sufrir derrotas en sus últimos compromisos.

Chávez Jr. regresa al ring el próximo 24 de enero en San Luis Potosí (IG/ @jcchavezjr)

Julio César Chávez y el deseo a sus dos hijos

En las vísperas de estos combates, Julio César Chávez expresó su deseo de que sus hijos, Julio y Omar Chávez, se retiren pronto del boxeo profesional. El excampeón mundial mexicano consideró que ambos ya cumplieron con su etapa en el deporte y que lo más importante es que disfruten su vida fuera del ring.

Durante una entrevista con TV Azteca Deportes, Chávez señaló que espera que sus hijos realicen solo unas cuantas peleas más antes de dejar la actividad arriba del cuadrilátero.

“Yo quiero que Julio y Omar hagan unas cuatro o cinco peleas y ya se retiren, porque yo creo que el tiempo ya se les pasó”, afirmó, al subrayar la importancia del bienestar y futuro de su familia más allá del boxeo.

Julio César Chávez Jr. asegura que pelear contra Jake Paul "le salvó la vida" (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

El regreso de Julio y Omar Chávez

Las actuaciones más recientes de Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez han captado la atención del entorno boxístico. El Junior disputó su última pelea el 28 de junio de 2025 en el Honda Center de Anaheim, California, donde se midió ante Jake Paul. Los jueces otorgaron la victoria al estadounidense por decisión unánime, con puntuaciones de 99-91, 97-93 y 98-92, dejando al mexicano con una derrota.

Por su parte, Omar Chávez subió al cuadrilátero a comienzos de 2025 en San Luis Potosí para enfrentarse al ex medallista olímpico Misael Chino Rodríguez. Al concluir el combate, los jueces declararon vencedor a Rodríguez, en una decisión que provocó controversia y fue ampliamente debatida por aficionados y especialistas debido a las particularidades del enfrentamiento.

El hijo de Julio César Chávez volverá a pelear y así presumió de su entrenamiento Crédito: X/@ESPNKnockOut

Julio César Chávez Jr. renovado para su próxima pelea profesional

Al advertir que quienes lo han criticado podrían sorprenderse cuando vuelva al cuadrilátero, Julio César Chávez Jr. dejó claro que su ambición no ha disminuido. Frente a los medios, el excampeón mundial resaltó el cambio en su actitud y motivación, asegurando: “Me volvió a entrar las ganas de pelear y le estamos dando con todo. Me hubiera gustado tener esta mentalidad hace algunos años, fui campeón del mundo, pero me hubiera gustado tener esta mentalidad porque disfruto más de lo que hago”.

Durante la presentación, el boxeador subrayó el ánimo renovado con el que encara su regreso y expresó: “Parece que cuando hay más dificultades a veces uno le echa más ganas, entonces hay que seguir adelante”.