Julio César Chávez Jr. aclara “se vendió” en la pelea contra Jake Paul

Julio César Chávez Jr. sumó una nueva derrota en su carrera profesional tras caer por decisión unánime ante Jake Paul en un combate de diez asaltos celebrado en el Honda Center de Anaheim, California. Los jueces otorgaron la victoria al influencer estadounidense, lo que incrementó el registro de derrotas del mexicano y generó intensas críticas sobre su desempeño en el cuadrilátero.

En su regreso al boxeo —tras superar su detención y deportación de Estados Unidos— el Junior retomó sus entrenamientos para subir al cuadrilátero en su próxima pelea fechada para el 24 de enero en San Luis Potosí. Recientemente participó en el podcast de Aldo de Nigris y habló de su encuentro con el youtuber.

Chávez Jr. aclaró si hubo algún tipo de acuerdo en aquella controversial pelea, pues el norteamericano se vio superior al ex campeón mexicano, lo que generó críticas.

¿Jake Paul arregló la pelea contra Julio César Chávez?

Julio César Chávez Jr. rechazó de forma tajante cualquier versión de combate arreglado en su pelea ante Jake Paul. En la entrevista con Aldo de Nigris en YouTube, el excampeón mundial mexicano aseguró que no recibió ninguna propuesta ni hubo acuerdo previo para manipular el resultado, y resaltó que, de haberse presentado tal situación, no habría aceptado pelear.

“Jake Paul no compra las peleas, o sea, no es un tipo que las arregle, por lo menos a mí no me dijeron nada y si me hubieran dicho, no hubiera peleado. Así de fácil”, declaró Chávez Jr. durante la charla en YouTube con De Nigris.

El excampeón relató cómo vivió el desarrollo de la pelea frente al boxeador estadounidense, celebrada en California en junio de 2025, donde perdió por decisión unánime tras diez asaltos. Explicó su enfoque durante los primeros minutos y el giro de los últimos rounds.

“En mi pelea, por ejemplo, los primeros asaltos entré como para calar cómo estaba. Después del quinto o sexto asalto le pegué yo; al final hizo más puntos él, pero lo dije ahí, es bueno, le está echando ganas”, analizó el mexicano. Reconoció que, aunque Paul no resultó ampliamente superior, aprovechó el cierre del combate para quedarse con la decisión de los jueces.

Sobre las circunstancias personales que marcaron su preparación, Chávez Jr. fue directo en cuanto a su inactividad, lesiones y falta de continuidad sobre el ring. Aceptó que su preparación física estuvo lejos de ser ideal y que estos factores resultaron definitivos para el desenlace.

“Yo no había peleado en peso crucero, tenía una pelea en cuatro años, venía inactivo. Tuve varios problemas, muchos en realidad, y traía lesiones y cuestiones así. Fue más que nada eso, las lesiones y cosas así, que no me preparé realmente fuerte”, compartió el excampeón mundial durante la conversación con De Nigris en YouTube.