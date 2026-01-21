Estos son los delanteros que América tendría en la mira para cubrir la posible baja de “La Pantera” Zuñiga"

La directiva azulcrema consideraría liberar la plaza de extranjero de Zúñiga para sumar a Raphael Veiga o Mauricio Magalhães, mediocampistas de Palmeiras, y así resolver la sequía anotadora que vive el equipo. (X/ @ClubAmerica)

Club América se encuentra en un escenario de cambio en pleno Clausura 2026, con la posible salida de José Raúl “La Pantera” Zúñiga como uno de los movimientos más relevantes que se analizan.

El periodista Andrés Vaca adelantó que la directiva estudia liberar su plaza de extranjero, lo que impulsaría la llegada de un refuerzo directo desde Brasil para reforzar el ataque.

La directiva azulcrema situaría a Raphael Veiga como prioridad en su proyecto, aportando experiencia internacional, visión de juego y liderazgo en el campo. (AP Foto/Andre Penner)

Según el reporte, el bajo impacto ofensivo del equipo en el inicio del certamen habría impulsado la búsqueda de nuevas alternativas. Con tres jornadas sin goles y una ofensiva sin respuestas, la dirigencia buscaría opciones que permitan responder a la exigencia de resultados.

Brasil, el mercado prioritario

La directiva azulcrema habría puesto la mirada en el futbol brasileño para encontrar el perfil adecuado que dé soluciones inmediatas a la ofensiva. En este sentido, de acuerdo a la información, destacarían dos nombres provenientes de Palmeiras: Raphael Veiga y Mauricio Magalhães.

Raphael Veiga

Edad: 30 años

Posición: Mediocampista ofensivo

Características: Experiencia internacional, liderazgo, visión de juego y capacidad para llegar al área rival.

Función: Se desempeña como enganche o interior, aporta goles y asistencias, y puede ser el nexo entre el mediocampo y el ataque.

Mauricio Magalhães

Edad: 24 años

Posición: Mediocampista mixto

Características: Juventud, intensidad, despliegue físico, versatilidad y proyección.

Función: Aporta dinamismo, rompe líneas defensivas y suma en presión alta y transiciones.

Mauricio Magalhães, mediocampista mixto de 24 años, se caracteriza por su intensidad, versatilidad y capacidad para romper líneas defensivas desde el mediocampo. REUTERS/Carla Carniel

Ambos jugadores habrían encajado en el perfil buscado por André Jardine. La llegada de alguno de ellos dependería de la liberación de una plaza de extranjero, situación en la que Zúñiga aparece como principal candidato.

Por qué Zúñiga podría salir

La posible baja de Zúñiga respondería a varios factores. El delantero colombiano ha perdido espacio en la rotación y sólo ha anotado cuatro goles en 18 partidos, cifra que no cumple las expectativas en un equipo siempre obligado a pelear por el título.

El delantero colombiano apenas suma cuatro tantos en dieciocho partidos y, ante la urgencia de resultados, su salida abriría paso a un refuerzo brasileño que revitalice el ataque. REUTERS/Raquel Cunha

Además, la necesidad de liberar una plaza de foráneo para registrar a un nuevo refuerzo extranjero habría llevado a la directiva a considerar su salida, ya sea mediante venta o cesión durante el actual mercado de transferencias.

América, con la necesidad de gol y soluciones

La falta de contundencia y las dificultades para generar peligro habrían motivado una revisión profunda del plantel, con el objetivo de encontrar una respuesta antes de la fecha 4 y revertir el mal inicio de torneo.

Situación actual

Tres jornadas sin goles en el Clausura 2026.

Dos empates y una derrota, ubicándose en la parte baja de la tabla.

Varias bajas por lesión afectan el armado del equipo titular.

América atraviesa una crisis por falta de contundencia, lesiones y resultados adversos, posicionándose en la parte baja de la tabla en el Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

La posibilidad de sumar a un delantero extranjero o un mediocampista ofensivo continuaría abierta, aunque el club no ha hecho oficial ninguna incorporación ni la salida de Zúñiga.

El desenlace del mercado dependerá de la liberación de la plaza y del avance de las negociaciones con los futbolistas brasileños que figuran en la órbita azulcrema.