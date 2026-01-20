Refuerzo extranjero deja Necaxa tras un semestre sin consolidarse

Con la baja de Raúl Sánchez, el club libera una plaza de extranjero y enfoca su proyecto en incorporar jugadores con mayor potencial de adaptación. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

La directiva de Necaxa ha decidido dar un giro en su plantilla y liberar a uno de sus refuerzos extranjeros, quien tras medio año en el club no logró cumplir con las expectativas.

El atacante europeo Raúl Sánchez, que fue presentado como una apuesta importante para el Apertura 2025, deja el equipo para volver al CD Castellón, equipo de la Segunda División de España, después de una etapa sin goles y con escasa incidencia en el funcionamiento ofensivo.

La directiva del equipo de Aguascalientes concluye la etapa del delantero español después de 16 partidos oficiales sin anotaciones. (X/ @ClubNecaxa)

La salida se produce en un contexto de reestructuración para el conjunto de Aguascalientes, que busca reencauzar su proyecto deportivo en el Clausura 2026. Con esta baja, el club libera una plaza de extranjero y abre la puerta a nuevas incorporaciones con el objetivo de fortalecer el plantel y mejorar su rendimiento en la Liga MX.

Un fichaje que no rindió como se esperaba

Sánchez llegó a México con un historial destacado en el futbol europeo, lo que generó altas expectativas entre la afición y la directiva. Sin embargo, su adaptación al entorno local resultó más compleja de lo previsto y el impacto en la cancha estuvo lejos de lo proyectado.

En 16 partidos oficiales entre Liga MX y Leagues Cup, el atacante no logró anotar y sólo aportó una asistencia, cifras que contrastan con su desempeño previo en el Viejo Continente.

Así anunció CD Castellón el regreso de Raúl Sánchez a sus filas. (X/ @CDCastellon)

Su participación en el arranque del Clausura 2026 fue limitada, sumando apenas 138 minutos en las primeras tres jornadas y sin lograr acciones determinantes. La falta de protagonismo y la presión por resultados llevaron a la directiva a negociar su salida, considerándola lo mejor tanto para el club como para el jugador.

Reajuste en la plantilla y búsqueda de soluciones

La baja de Raúl Sánchez representa una oportunidad para que Necaxa oriente su proyecto hacia nuevos perfiles de jugadores y refuerce las zonas más sensibles del campo.

Liberación de plaza de extranjero: Permite incorporar refuerzos con mejor potencial de adaptación a la Liga MX

Apuesta por experiencia internacional: Llegaron Lorenzo Faravelli, Francisco Méndez, Julián Carranza, Agustín Almendra y Kevin Gutiérrez

Objetivo: Construir un plantel competitivo, capaz de pelear por puestos de liguilla

Raúl Sánchez regresa al CD Castellón después de no cumplir con las expectativas generadas en Necaxa. (Foto: Kim Klement Neitzel-Imagn Images)

La reestructuración responde tanto a los resultados recientes como a la necesidad de modernizar la plantilla y responder a las exigencias del torneo.

Un semestre de aprendizaje para Necaxa

La breve etapa de Raúl Sánchez deja enseñanzas para la directiva rojiblanca. La adaptación de los refuerzos extranjeros sigue siendo un reto en el futbol mexicano, donde no sólo cuentan las credenciales previas, sino la capacidad de integrarse rápidamente al estilo de la liga.

El último refuerzo que los Rayos presentaron para este torneo fue el mediocampista Lorenzo Faravelli. (TW Necaxa)

Necaxa afronta el resto del torneo con la determinación de corregir el rumbo y responder a la exigencia de su afición, confiando en que los ajustes en su plantilla permitan alcanzar mejores resultados y recuperar la ilusión de su afición.