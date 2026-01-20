México Deportes

Niño con jersey del América aprovecha los NFL Playoffs para pedir autógrafos y se viraliza

Mientras los Patriots avanzan rumbo al Super Bowl LX, el América vive un inicio complicado en el Clausura 2026

(X / @Patriots)
(X / @Patriots)

La presencia del Club América trascendió fronteras durante los Playoffs de la NFL, luego de que un niño con la camiseta azulcrema fuera captado en primera fila del Gillette Stadium, escenario de la Ronda Divisional, donde recibió autógrafos de integrantes de los New England Patriots, incluido el entrenador Mike Vrabel.

El momento fue difundido por canales oficiales del equipo y generó interacción entre seguidores del futbol mexicano.

El video compartido por los Patriots y el gesto de Mike Vrabel

El americanismo también dice presente en los Playoffs de la NFL. (X / @Patriots)

El hecho quedó registrado en un video publicado por la cuenta oficial de los Patriots, donde se observa al menor, rodeado de aficionados con jerseys del conjunto local, portando una camiseta retro del América.

Durante la grabación, Mike Vrabel se acerca al niño y le entrega un balón autografiado, instantes antes del inicio del duelo correspondiente a la Ronda Divisional de la NFL.

La publicación provocó reacciones de seguidores americanistas en redes sociales, quienes identificaron al aficionado como parte de una comunidad que suele aparecer en eventos deportivos y de entretenimiento fuera del futbol, incluyendo funciones de la WWE, según se aprecia en comentarios e imágenes compartidas por los propios usuarios.

Patriots avanzan y América atraviesa un inicio complicado

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En el plano deportivo, New England avanzó a la Final de la Conferencia Americana tras imponerse 28-16 a los Houston Texans en condición de local. Con este resultado, los Patriots quedaron a una victoria de disputar el Super Bowl LX, respaldados por su historial como una de las franquicias más ganadoras de la NFL, con seis títulos, cifra que comparte con los Pittsburgh Steelers.

En contraste, el Club América atraviesa un inicio adverso en el Clausura 2026 de la Liga MX. Luego del tricampeonato conseguido entre 2023 y 2024, el equipo acumula tres partidos sin victoria en el arranque del torneo, ubicándose en el lugar 15 de la tabla general con dos puntos y sin goles anotados hasta el momento.

