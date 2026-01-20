Dueño del Inter de Miami propone que la MLS y la Liga Mx se incorporen a la Copa Libertadores

(Infobae México: Jovani Pérez)

Jorge Mas, propietario del Inter Miami, reveló para el diario Olé que el equipo estadounidense ha sostenido conversaciones con la Conmebol para explorar opciones que permitan a “Las Garzas” participar en la Copa Libertadores.

“Para muchos fue un sueño, y ahora es realidad. Obviamente, he tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro (Domínguez) para ver la participación en la Copa Libertadores. Hay precedentes, porque clubes mexicanos han jugado este certamen”, mencionó el dueño del conjunto de la Florida.

La Liga Mx y su posible participación en la Copa Libertadores

Chivas también jugó una final, pero la perdió ante los brasileños del Internacional de Porto Alegre (Foto: Rodolfo Angulo/ Cuartoscuro)

Sobre la participación de equipos mexicanos en la Copa Libertadores, Jorge Mas comentó que los ganadores tanto de la MLS como de la Liga MX merecen un cupo en el torneo continental.

El dueño del Inter Miami reflexionó sobre la necesidad de formar alianzas entre las confederaciones para incorporar nuevos clubes a la competencia, ya que esto impulsaría el crecimiento del futbol en ambas zonas e incrementaría el nivel del máximo torneo de clubes en América.

“Se que son temas entre Concacaf y Conmebol, pero creo que si de alguna manera se puede seguir creciendo el fútbol hemisféricamente con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, creo que la competencia sería mejor por eso”, concluyó.

Historia de los equipos mexicanos en Copa Libertadores

Cruz Azul fue el primer equipo de la Liga MX en llegar a una final de la Libertadores. (Foto: Cuartooscuro)

En 1998 se dio la primera aparición de los equipos mexicanos en el torneo continental tras una invitación por parte de la Conmebol, a pesar de pertenecer a otra confederación.

A lo largo de la historia, tres clubes de la Liga Mx han logrado llegar a la final de la competición:

Cruz Azul (2001) : La Máquina llegó a la gran final frente a Boca Juniors, en la cual cayeron por penales en la Bombonera de Buenos Aires.

Guadalajara (2010) : Las Chivas cayeron en el juego por el título ante el Internacional de Porto Alegre. A pesar de la derrota, esa final será recordada por un golazo de Marco Fabían en el juego de vuelto

Tigres UANL (2015): Tras contar con una plantilla llena de talento, arribaron a la final pero fueron derrotados por River Plate, uno de los clubes más importantes de Argentina.

En 2016, México dejó de participar en la Copa Libertadores debido a problemas de calendario y a desacuerdos entre la Liga MX, la Concacaf y la Conmebol.

Desde entonces, se han producido intentos y rumores sobre un posible regreso, pero hasta la fecha nada se ha concretado. En su lugar, la liga mexicana ha creado torneos en conjunto con la MLS como la Leagues Cup con el objetivo de mantener la competitividad internacional.

El último equipo en participar en la Copa Libertadores fue Pumas, quienes en ese último torneo llegaron hasta los cuartos de final, donde cayeron de forma trágica ante el Independiente de Valle por penales en el Estadio Olímpico Universitario.

Retos que los equipos mexicanos se enfrentaron en la Libertadores

El escupitajo de Jorge "Chino" Benitez al Bofo Bautista en el Boca Juniors vs Chivas de la Copa Libertadores 2005 (Foto: AP)

Sin embargo, no todo era felicidad para los conjuntos de la liga mexicana en el torneo, pues tenían que enfrentar diversos obstáculos:

Viajes largos : Los clubes recorrían miles de kilómetros, a menudo en trayectos agotadores que afectaban su rendimiento.

Calendarios apretados: La Liga Mx debía adaptar su calendario para que no se compaginará con la Concachampions ni la Libertadores.

Ambientes hostiles : La fanaticada sudamericana era conocida por recibir a los representantes mexicanos con provocaciones fuera del terreno de juego como el lanzamiento de objetos a los autobuses.

Arbitrajes tendenciosos: A lo largo de la historia, los equipos mexicanos eran perjudicados por el arbitraje, quienes claramente estaban a favor de los clubes sudamericanos.

Reglas injustas: El formato de la competición estaba diseñado para que todas las eliminatorias finales, sin importar la posición de los equipos en el torneo, cerrarán en el estadio de los sudamericanos.

A pesar de todas las dificultades antes mencionada, la Liga Mx extraña participar en la Copa Libertadores, pues desde que optaron por la salirse de la competición, el nivel del futbol mexicano ha bajado considerablemente.