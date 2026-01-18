La IA predice al ganador entre Pachuca y América en la jornada 3 de la Liga MX

Los Tuzos llegan motivados y, de acuerdo con el modelo de pronóstico, logran superar a un América que sigue sin anotar y permanece al fondo de la tabla. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX presentará un duelo cargado de expectativas y una rivalidad reciente: Pachuca contra América en el Estadio Hidalgo.

Los Tuzos llegan con confianza tras su victoria frente a León, mientras que las Águilas buscan salir del fondo de la tabla y romper su sequía goleadora.

En este sentido, la Inteligencia Artificial impulsada por Copilot ya generó un pronóstico revelador para este duelo basado en estadísticas recientes y el impacto de la localía: el análisis proyecta que Pachuca se impondrá 2-1.

La tercera jornada reúne a dos conjuntos con realidades opuestas, ya que el plantel hidalguense llega motivado por su último triunfo, mientras que su rival busca salir de la parte baja de la clasificación y reactivar su ofensiva. (Foto: Jesús Avilés)

El resultado proyecta un partido intenso, con llegadas en ambas áreas, pero con una ligera ventaja para Pachuca, que podría aprovechar su momento y sumar su segunda victoria del torneo.

Condiciones actuales de Pachuca y América

Pachuca se presenta con confianza tras vencer a León, mientras que América carga con la presión de aún no haber anotado ni sumado puntos en el torneo.

Pachuca FC

Ocupa la posición 14 con 3 puntos.

Viene de vencer 2-1 a León con goles de Idrissi y Rondón .

Ha anotado 2 goles en dos partidos , mostrando capacidad ofensiva.

Su defensa aún concede espacios, con 3 goles recibidos.

Club América

Se ubica en el lugar 16 con solo 1 punto.

Empató 0-0 con Tijuana y perdió 0-2 frente a San Luis .

No ha marcado goles en el Clausura 2026 .

Su ofensiva, liderada por Álvaro Fidalgo y Brian Rodríguez, necesita despertar.

Pachuca llega a este duelo tras vencer 2-1 a León, con goles de Idrissi y Rondón que reafirman su capacidad ofensiva. REUTERS/Eloisa Sanchez

Es así que Pachuca llega con confianza y goles, mientras que América enfrenta un inicio preocupante y la urgencia de reaccionar.

Antecedentes recientes entre ambos equipos

Los antecedentes inmediatos muestran que América suele imponerse en los duelos directos, aunque Pachuca ha sabido complicarle partidos en el Hidalgo.

En el Apertura 2025 , América ganó 2-0 en la Jornada 7 con goles de Lichnovsky y Saint-Maximin .

Pachuca , sin embargo, ha hecho pesar su localía en torneos anteriores, logrando victorias clave en el Hidalgo .

La rivalidad es pareja en los últimos años, con resultados repartidos y partidos de alta intensidad.

En el último enfrentamiento directo, América venció 2-0 a Pachuca en el Apertura 2025 con goles de Lichnovsky y Saint-Maximin. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, los antecedentes refuerzan la idea de que este partido será cerrado y con tensión alta. La historia reciente sugiere que los detalles marcarán la diferencia, y Pachuca parece llegar con mayor confianza para aprovecharlos.

Pronóstico final de la IA

El modelo proyecta un partido cerrado, con dos o tres goles totales y dominio alterno. Las probabilidades de triunfo se distribuyen de la siguiente manera:

Pachuca: 40%

Empate: 35%

América: 25%

El duelo promete intensidad y podría definirse en los últimos minutos. Se presenta como un partido intenso, con llegadas en ambas áreas pero en el que Pachuca sumará su segunda victoria del torneo, mientras que América deberá trabajar en su ataque para evitar quedar rezagado en la tabla.

El Estadio Hidalgo refuerza el impulso de los Tuzos, que se perfilan para llevarse el duelo gracias a la confianza adquirida y al bajo rendimiento ofensivo de América. REUTERS/Eloisa Sánchez

El resultado más probable coloca a Pachuca imponiéndose en esta rivalidad reciente con un 2-1, aprovechando su localía y el mal momento ofensivo de América.