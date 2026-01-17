Jorge Campos rompe el debate y elige a los porteros mexicanos que deben jugar el Mundial 2026

(Ilustración: Jovani Pérez)

En medio del constante debate sobre quién debe ser el guardián del arco nacional rumbo a la próxima Copa del Mundo, una voz autorizada salió a poner orden. Jorge Campos, histórico ex guardameta de la Selección Mexicana, aseguró que la portería es, precisamente, la zona que menos dolores de cabeza ha generado en la historia reciente del combinado tricolor.

Desde su perspectiva, México ha contado con estabilidad bajo los tres postes, independientemente del nombre que aparezca en la alineación. Por ello, no dudó en respaldar a los actuales candidatos al puesto: Luis Ángel Malagón, Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo, a quienes considera perfiles confiables para encarar un torneo de máxima exigencia.

Nov 18, 2025; San Antonio, Texas, USA; Mexico goalkeeper Luis Malagon (1) warms up ahead of the match between Mexico and Paraguay at the Alamodome. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images

“Nunca hemos tenido problemas en la portería, juegue quien juegue lo ha hecho muy bien, no va haber problema. Los problemas son de medio campo para adelante”, expresó Campos.

Estos son los minutos que le faltan a Raúl "Tala" Rangel para superar el récord sin goles de la Liga Mx Crédito: IG/@raulra_22

Las declaraciones del exportero surgieron en el marco de su participación en el Juego de Leyendas, evento que se celebrará este sábado en el Estadio de los Rayados, en Monterrey, y que reunirá a ex figuras nacionales e internacionales en un duelo de exhibición que ha generado gran expectativa entre los aficionados.

Aug 4, 2024; Atlanta, Georgia, USA; Santos Laguna goalkeeper Carlos Acevedo (1) reacts after making a save on a penalty kick against Atlanta United at Mercedes-Benz Stadium. Mandatory Credit: Dale Zanine-USA TODAY Sports

Más allá del espectáculo, la opinión de Campos adquiere peso por su experiencia en Copas del Mundo y su trayectoria como uno de los arqueros más carismáticos y determinantes que ha tenido el futbol mexicano. Para él, la discusión sobre el guardameta titular no debería ser el eje del análisis rumbo al Mundial, ya que considera que el verdadero reto del Tri está en otras líneas del campo.

En este sentido, el exjugador subrayó que el funcionamiento ofensivo y la generación de juego en el mediocampo son los aspectos que requieren mayor atención, pues ahí es donde, a su juicio, se han presentado las mayores irregularidades en los procesos recientes de la selección.

Nov 18, 2025; San Antonio, Texas, USA; Mexico former goalkeeper Jorge Campos gestures at supporters ahead of the match between Mexico and Paraguay the Alamodome. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images

Como dato llamativo, Campos no solo estará presente en el Juego de Leyendas, sino que cambiará los guantes por los botines de atacante. En esta ocasión, el acapulqueño participará como delantero dentro del equipo de estrellas internacionales, compartiendo terreno de juego con figuras históricas como Xavi Hernández, Carles Puyol, Alessandro Del Piero y Cafú.

Este enfrentamiento servirá para revivir momentos memorables del futbol mundial y, al mismo tiempo, para que los aficionados mexicanos vuelvan a ver en acción a uno de los personajes más emblemáticos del balompié nacional, quien, incluso fuera de la cancha, continúa marcando agenda con sus opiniones.

Con su postura, Jorge Campos deja claro que la portería no es el problema del Tri, y que el verdadero desafío de México rumbo al Mundial está en construir un equipo más sólido y efectivo en el sector ofensivo.