Germán Berterame sueña con ir al Mundial 2026 con México por encima de la Hormiga González: “Es bueno tener competencia”

Germán Berterame quiere ir al Mundial 2026 con México (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El deseo de Germán Berterame por estar en la lista definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 lo hizo evidente este jueves 15 de enero durante un encuentro con la prensa. Previo a que se revelara la lista oficial de la convocatoria de Javier Aguirre, el delantero de Rayados confesó que atraviesa un buen momento y se visualiza entre los elegidos por el Vasco, pese a la competencia directa con futbolistas como Armando La Hormiga González y bajo la mirada puesta en su condición de jugador naturalizado.

“Todos los jugadores se van a ver en esa lista. Después, obviamente, son decisiones de los cuerpos técnicos y todos trabajamos para poder estar dentro de esa lista. Así que me incluyo en eso de que estoy trabajando para poder estar ahí”, afirmó Berterame en rueda de prensa.

Berterame alza la mano para ir al Mundial 2026

Al abordar la posibilidad de ser convocado por la selección para el Mundial 2026, hizo énfasis en la importancia del colectivo sobre los registros personales. “Siempre lo dije, no por hacer goles voy a estar llamado a la selección”, comentó ante periodistas. “Creo que no se tienen que ir por ese lado. Si me llevan va a ser por el trabajo que haga durante los noventa minutos. El gol va a llegar dependiendo de cómo trabaje y de cómo vaya el equipo. Eso es lo importante. Y obviamente estoy totalmente enfocado”.

Berterame alza la mano para ir al Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La competencia con la Hormiga González, delantero de Chivas, añade un ingrediente especial en la pelea por un lugar en el Tri. Berterame definió su relación con el joven jugador en términos de respeto y rivalidad deportiva. “Siempre lo felicité porque se lo merece. Ha trabajado en silencio durante mucho tiempo y ahora están llegando los frutos. Es bueno tener una competencia sana y seguramente los dos estaremos al cien por ciento”.

Consultado por la presión adicional atribuida a los jugadores naturalizados, Berterame fue contundente. “Creo que esa exigencia la ponen ustedes, no la gente que trabaja en la selección ni el cuerpo técnico. Ellos exigen igual a todos los jugadores”, sentenció.

Para Berterame, la ilusión de representar a México se sostiene en la pasión con la que el país vive el fútbol y el reto que supone cada convocatoria en años de Copa del Mundo.

Berterame acepta su condición de futbolista naturalizado en México

Berterame acepta su condición de futbolista naturalizado en México (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Al referirse a su nacionalización, el atacante destacó su integración al país. “Yo me siento muy incluido, por algo me nacionalicé, porque me siento muy valorado y muy amado por este país. Entonces trato de dar lo mejor cuando me toca estar”, remarcó ante los medios presentes.

Sobre las críticas por ser un jugador nacido en Argentina, Berterame eligió enfocarse en el respaldo que recibe. “A mí lo que me importa son la gente que sí le gusta. No le doy caso a las cosas negativas. Siempre trato de agarrar las cosas positivas. Mientras tanto, a la gente de selección le gusta, y le gusta cómo juego, por algo me están llevando. Yo me quedo con eso. Y lo que se hable después de lo demás, en mi caso, las cosas negativas me entran por un oído y me salen por el otro. Me quedo con lo positivo nada más”, expresó durante la rueda de prensa.

Acerca de su presente con Rayados, Berterame mostró satisfacción por su desempeño tras las primeras fechas del Clausura 2026 y declaró que busca estabilidad jornada a jornada. “Estamos trabajando todos los días para que dentro de la cancha se note mucho lo que estamos trabajando”, explicó. “El otro día se vio reflejado, el primer partido también se reflejó. El resultado no fue el que queríamos, pero sí se vio y creo que hay que seguir por esa línea”.