Racing Santander vs Barcelona: cuándo y dónde ver el juego de la Copa del Rey en México

(Infobae México: Jovani Pérez)

Racing de Santander y el Barcelona se enfrentarán este jueves 15 de enero por los octavos de final de la Copa del Rey desde el Campos de Sport de El Sardinero, donde los culés buscarán mantener el gran momento tras el campeonato de la Supercopa de España del pasado fin de semana.

El conjunto blaugrana llega a esta ronda tras vencer de forma sufrida en los dieciseisavos de final al Club Deportivo Guadalajara por 0-2, mientras que Racing de Santander avanzó a esta instancia después de sorprender al Villarreal.

El equipo de Hansi Flick en plan grande

Barcelona marcha como primer lugar de la Liga Española.(Foto: Especial)

El Barcelona llega motivado a este duelo tras conquistar la Supercopa de España el domingo pasado ante el Real Madrid en Arabia Saudita, reafirmando el gran momento en las competiciones locales.

A pesar del desgaste físico por el viaje, los dirigidos por Hansi Flick ya se alistan para encarar este encuentro en búsqueda de un boleto a cuartos de final y seguir vivos en la pelea por el bicampeonato de la Copa del Rey.

Sin embargo, pese al gran momento que viven, la defensa sigue siendo el talón de aquiles del equipo, ya que ante clubes con buena ofensiva, tienden a sufrir cuando les atacan.

Actualmente, se encuentran ubicados en la primera posición de la Liga Española con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, quienes ocupan el segundo lugar.

Racing en búsqueda del ascenso a primera división

El Racing de Santander atraviesa uno de los mejores momentos de su reciente historia. En estos momentos se encuentra como líderes generales de la Liga Hypermotion con los mismos puntos que el segundo clasificado, que son Las Palmas.

Por ello, continúan con el sueño de conseguir el ansiado regreso a Primera División, algo que no logran desde hace 24 años.

Cuándo y dónde ver el juego en México

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr., protesta una jugada al colegiado Munuera Montero durante el encuentro de la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid, disputada el pasado 11 de enero. EFE/ Kai Försterling

El encuento entre Racing de Santander y Barcelona será este jueves 15 de enero en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y se transmitirá a través de las pantallas de Sky Sports.