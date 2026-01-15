México Deportes

Confirmado: Pato O’Ward continuará como piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1 2026

El piloto mexicano continuará ligado a la estructura de Woking mientras compite en la IndyCar, dentro de una estrategia enfocada en desarrollo y continuidad

La escudería McLaren confirmó este jueves que el mexicano Patricio ‘Pato’ O’Ward renovó como piloto de reserva para la temporada 2026 de la Fórmula 1, rol que compartirá con el italiano Leonardo Fornaroli, actual campeón de Fórmula 2.

El anuncio forma parte de la estrategia del equipo campeón para fortalecer su programa de desarrollo, mientras mantiene como titulares al actual campeón del mundo Lando Norris y Oscar Piastri.

O’Ward se mantiene vinculado a McLaren rumbo a 2026

Pato O’Ward seguirá desempeñando funciones como piloto de reserva de McLaren en la máxima categoría de automovilismo, actividad que combinará con su participación en la NTT INDYCAR SERIES con Arrow McLaren.

El piloto mexicano destacó la importancia de su experiencia previa en pruebas y actividades relacionadas con monoplazas de F1, así como su motivación por continuar creciendo dentro de la estructura del equipo británico.

“Estoy emocionado por continuar en mi papel de piloto reserva del equipo McLaren Mastercard de Fórmula 1, junto con mis funciones principales en la IndyCar”, declaró O’Ward, citado por el propio equipo.

Su continuidad refuerza el vínculo entre el equipo inglés y el piloto regiomontano, quien se ha consolidado como una de las figuras de la IndyCar y como una opción recurrente dentro del programa de la escudería de Woking.

Fornaroli y el programa de desarrollo de McLaren para 2026

Por su parte, Leonardo Fornaroli se incorporó al programa de McLaren tras conquistar el campeonato de Fórmula 2 y asumirá el rol de piloto de reserva principal durante gran parte del calendario 2026.

De acuerdo con la escudería, el italiano realizará un programa intensivo de pruebas y trabajo en simulador, enfocado en acelerar su adaptación y aportar información técnica al equipo.

“Estoy encantado de asumir un papel más amplio en el equipo McLaren Mastercard de Fórmula 1 como piloto reserva, como parte del programa de desarrollo de pilotos de McLaren”, señaló Fornaroli.

Además, la “escudería papaya” dio a conocer la lista completa de talentos que integrarán su programa de desarrollo en 2026:

Christian Costoya, Matteo De Palo, Leonardo Fornaroli, Ella Hakkinen, Ella Lloyd, Ella Stevens, Dries Van Langendonck y Richard Verschoor. Cada piloto tendrá un rol específico en distintas categorías, como FIA F3, F4 británica, European Le Mans Series y F1 Academy, como parte del plan integral de formación de la escudería.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 iniciará con el Gran Premio de Australia, en un calendario que marcará una nueva etapa para McLaren y su apuesta por combinar experiencia, desarrollo juvenil y proyección a largo plazo dentro del automovilismo internacional.

