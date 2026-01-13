Toluca vs Santos: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026

(REUTERS/Henry Romero)

El Clausura 2026 de la Liga MX continúa su actividad a media semana con el duelo entre Toluca y Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 2.

El vigente bicampeón llega al compromiso tras un inicio positivo, mientras que el conjunto lagunero buscará reaccionar luego de un arranque adverso en el campeonato.

Así mismo, el equipo dirigido por Antonio Mohamed se prepara para afrontar su segundo partido del torneo con una alineación alterna. Del otro lado, Santos intentará aprovechar la localía para sumar sus primeros puntos tras una derrota en la fecha inaugural.

El panorama de Toluca y Santos tras la primera jornada

(REUTERS/Daniel Becerril)

Toluca inició el Clausura 2026 con victoria como visitante frente a Monterrey en el Estadio BBVA, resultado que le permitió colocarse entre los equipos con paso perfecto luego de la primera fecha.

El triunfo se dio pese a que el cuerpo técnico decidió utilizar una plantilla alterna, estrategia que se mantendrá durante las primeras jornadas del torneo con el objetivo de administrar las cargas físicas del plantel principal.

Antes del arranque del certamen, Mohamed explicó que recurriría a la rotación de jugadores para evaluar el estado físico de sus futbolistas y definir el momento adecuado para reincorporar a los elementos titulares. Bajo ese mismo planteamiento, el conjunto mexiquense afrontará su compromiso de la Jornada 2.

Santos Laguna, por su parte, debutó con una derrota en casa frente a Necaxa, resultado que lo dejó sin unidades tras el primer partido del torneo. El equipo de Torreón enfrentará ahora al actual campeón en un escenario que representa una prueba exigente en el inicio del Clausura.

Horario y transmisión del Toluca vs Santos del Clausura 2026

(Foto archivo / REUTERS/Eloisa Sanchez)

El partido entre Toluca y Santos Laguna se disputará el próximo 14 de enero, con sede en el Estadio TSM Corona, en Torreón. El silbatazo inicial está programado para las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del encuentro estará disponible a través de la plataforma ViX Premium, de acuerdo con la información confirmada hasta el momento. En caso de existir opciones adicionales de transmisión, estas se darán a conocer conforme se acerque la fecha del partido.