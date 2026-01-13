Mundial 2026: esto será millonario costo para dormir en una habitación cerca del estadio de la Final

Airbnb y hoteles elevan tarifas a meses del arranque del torneo. (Ilustración: Jesús Aviles)

A cinco meses de que arranque la Copa del Mundo 2026, el impacto del torneo ya comenzó a reflejarse en uno de los sectores más sensibles para los aficionados: el hospedaje. La cercanía del evento ha detonado una escalada de precios tanto en plataformas de renta temporal como en hoteles, especialmente en las ciudades que albergarán partidos clave, incluida la gran final.

En Estados Unidos, uno de los casos que más ha llamado la atención se registra en Nueva Jersey, donde se ubica el MetLife Stadium, escenario del partido decisivo del Mundial. De acuerdo con un reporte de New York Post, algunos anfitriones de Airbnb han publicado estancias con tarifas que alcanzan hasta los 17 mil dólares por un solo fin de semana, lo que equivale a más de 300 mil pesos mexicanos. Estas cifras corresponden únicamente a los días del encuentro final.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA Club World Cup - Final - Chelsea v Paris St Germain - MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 13, 2025 General view inside the stadium before the match REUTERS/Brian Snyder/File Photo

La principal explicación detrás de estos costos es la ubicación privilegiada de los inmuebles, ya que muchos de ellos permiten llegar caminando al estadio, una comodidad que para miles de aficionados internacionales resulta determinante, incluso cuando el precio se sale de cualquier estándar habitual.

México también entra en la dinámica

FOTO ARCHIVO: Futbol Futbol - Copa del Mundo - México marca un año para la Copa del Mundo - Ciudad de México, México - 12 de junio de 2025 Una vista aérea de las obras de remodelación del Estadio Azteca o Estadio Banorte es parte de un acuerdo comercial de cara a la Copa del Mundo de 2026, en la que Azteca albergará el partido inaugural y se convertirá en la primera sede del mundo que ha albergado tres Copas del Mundo, después de 1970 y 1986. REUTERS/Henry Romero/File Photo

El fenómeno no se limita al mercado estadounidense. México, como uno de los países anfitriones del Mundial 2026, comienza a mostrar señales claras de encarecimiento en sus principales sedes. En zonas aledañas al Estadio Azteca, en la Ciudad de México, ya se detectan rentas de hasta 10 mil pesos por dos noches en plataformas digitales, montos que superan ampliamente los precios normales fuera de eventos internacionales.

La expectativa de recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros ha llevado a propietarios y anfitriones a ajustar sus tarifas con meses de anticipación, apostando a una demanda extraordinaria durante los días de partido.

FIFA dio a conocer las fechas y horarios de los partidos que se disputarán en el Estadio Akron. Crédito: Especial

El aumento no solo impacta a las rentas vacacionales. El sector hotelero también prevé incrementos significativos. En la capital del país, se estima que las tarifas podrían elevarse entre 200 y 300 por ciento durante el Mundial, especialmente en jornadas de alta convocatoria. Dependiendo de la categoría del hotel y su cercanía con los estadios, algunas habitaciones podrían alcanzar costos de varios miles de pesos por noche.

Guadalajara, otra de las sedes mundialistas, tampoco escapa a esta tendencia. Aunque los precios proyectados son ligeramente menores que en la Ciudad de México, la actividad en el Estadio Akron provocará un aumento considerable tanto en hoteles como en alojamientos temporales.

Así, el Mundial 2026 no solo promete emociones dentro de la cancha, sino también una transformación profunda del mercado de hospedaje, donde asistir a los partidos implicará una inversión cada vez mayor.