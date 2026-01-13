México Deportes

Fórmula 1: cuándo se presentan los monoplazas de la temporada 2026, con Cadillac y Checo Pérez

El calendario de presentaciones incluye eventos presenciales, lanzamientos digitales y revelaciones vinculadas a socios estratégicos de las escuderías

(@f1)
(@f1)

El telón de la temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará a levantarse a partir de este 15 de enero, cuando las escuderías inicien la presentación de sus monoplazas y decoraciones que vestirán al auto.

Este proceso dará forma a un campeonato definido por un cambio profundo en el apartado técnico, con una nueva generación de carros y motores, además de movimientos clave en la parrilla, como la conversión de Sauber en equipo oficial Audi, la incorporación de Cadillac como el undécimo competidor y el regreso de Checo Pérez.

Calendario de presentaciones de los monoplazas de Fórmula 1 2026

(REUTERS/Amr Alfiky)
(REUTERS/Amr Alfiky)

Este 15 de enero Red Bull y Racing Bulls darán a conocer sus colores desde Detroit, Michigan. El evento se realizará en Estados Unidos, sede del nuevo socio principal Ford, que colabora en el desarrollo del primer motor propio de Red Bull Powertrains.

El martes 20 de enero, Audi presentará su monoplaza en un evento organizado en Berlín, Alemania. Ese mismo día, Honda realizará en Tokio la presentación de su nueva unidad de potencia, en el marco de su asociación exclusiva con Aston Martin.

La actividad continuará el viernes 23 de enero con una jornada que incluirá una presentación de Alpine en Barcelona, el lanzamiento en línea del monoplaza de Haas y una presentación de Ferrari, la cual podría estar acompañada de un primer rodaje en el circuito de Fiorano.

Pruebas invernales y presentaciones posteriores

(X / @Cadillac)
(X / @Cadillac)

Tras la primera semana de ensayos invernales a puertas cerradas, programados del 26 al 30 de enero en el circuito de Barcelona-Catalunya, dos escuderías presentarán sus monoplazas antes de trasladarse a Bahréin para continuar con las pruebas oficiales.

Cadillac realizará su presentación en el marco de un spot publicitario que será emitido el domingo 8 de febrero en Estados Unidos, con motivo del Super Bowl. Un día después, el lunes 9 de febrero, Aston Martin presentará su primer monoplaza de Fórmula 1 diseñado bajo la dirección de Adrian Newey.

En el caso de Mercedes, McLaren y Williams, sus fechas de presentación aún no han sido anunciadas.

Inicio de la temporada 2026 y debut de Cadillac con Checo Pérez

(Cadillac)
(Cadillac)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arrancará oficialmente con el Gran Premio de Australia, programado del 6 al 8 de marzo en el Circuito de Albert Park, en Melbourne.

Esta carrera marcará el inicio de un campeonato que se desarrollará a lo largo del año con competencias en Asia, Medio Oriente, Europa y América.

Esta temporada contará con la incorporación de Cadillac como el undécimo equipo de la parrilla de la máxima categoría, con el respaldo de General Motors y TWG Motorsports.

Para su campaña inaugural, la escudería confirmó a Checo Pérez y a Valtteri Bottas como sus pilotos, lo que significará el regreso del mexicano a la máxima categoría tras no contar con asiento en 2025.

