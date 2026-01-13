Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México

La gran ofensiva de Josh Allen se enfrentará a una de las mejores defensivas en toda la NFL. (Infobae México: Jovani Pérez)

Los Buffalo Bills y los Denver Broncos se medirán este sábado 17 de enero a las 15:30 horas (tiempo del centro de México) en el Empower Field at Mile High, marcando el inicio de las hostilidades en la Ronda Divisional de la NFL.

Los encuentros de la Ronda de Comodines entregaron emociones intensas hasta el último cuarto, y este duelo entre dos equipos aspirantes a llegar al Super Bowl no promete quedarse atrás.

¿Será el año para los Buffalo Bills de Josh Allen?

Josh Allen en el enfrentamiento de la Ronda de Comodines vs Jaguars (Melina Myers-Imagn Images)

Los Buffalo Bills superaron a los Jacksonville Jaguars en un encuentro que se definió en los instantes finales. Durante la primera mitad, las defensas de ambos equipos brillaron al anular por completo las ofensivas rivales y el marcador favoreció a los Bills al descanso por un ajustado 10-7.

Sin embargo, fue hasta el último cuarto cuando las ofensivas finalmente despertaron con dos touchdowns por cada lado en esos últimos 15 minutos.

Los Bills sellaron la victoria gracias a una anotación terrestre de Josh Allen a falta de un minuto para acabar el encuentro.

Esta temporada representa una oportunidad de oro para los del estado de Nueva York, ya que a diferencia de otras temporadas, no están ni Patrick Mahomes ni Lamar Jackson, quienes han sido su dolor de cabeza.

Sin embargo, enfrente tendrán a una de las mejores defensivas de toda la liga y la misión de ganar en Denver no será nada sencilla.

El primer sembrado de la Conferencia Americana

Bo Nix (10), quarterback de los Broncos de Denver, pasa el balón en el partido de la NFL en contra de los Chargers de Los Ángeles durante la segunda mitad del partido del domingo 4 de enero de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)

Los Broncos de Denver descansaron en la primera ronda de la postemporada tras finalizar como el mejor rankeado de la AFC, lo cual les garantiza jugar todos los encuentros de playoffs en casa.

A pesar de que siguen existiendo dudas en algunos aficionados sobre el accionar del equipo, la defensiva ha demostrado ser el sostén de este equipo al estar rankeados como la cuarta mejor en yardas permitidas y la segunda frenando el ataque terrestre.

Del lado ofensivo, si bien es cierto que Bo Nix no ha tenido los números de la temporada pasada, ha encontrado la manera de sacar los partidos apoyando de un corredor novato como RJ Harvey que ha encajado a la perfección en el esquema de Sean Payton.

Cuándo y dónde ver el juego en México

El cornerback de los Broncos de Denver Ja'quan McMillian corre para touchdown tras interceptar un balón en el encuentro ate los Chargers de Los Ángeles el domingo 4 de enero del 2026. (AP Foto/Eric Lutzens)

Ambos equipos ya se midieron en la Ronda de Comodines del año pasado, donde los Buffalo Bills aplastaron a los Denver Broncos con autoridad por 31-7.

Sin embargo, la diferencia es que este duelo se disputará en la altura de Denver, y los Broncos llegan como el mejor equipo de la Conferencia Americana durante la temporada regular.

Este encuentro podrá seguirse este sábado 17 de enero en punto de las 15:30 horas (tiempo del Centro de México) a través de las pantallas de ESPN, Canal 5 y el Plan Premium de Disney+