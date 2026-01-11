Final de la Supercopa de España, qué futbolistas mexicanos han jugado en el Real Madrid y el Barcelona

Hugo Sánchez, Rafael Márquez y Chicharito encabezan la lista de jugadores nacidos en México que han jugado en Real Madrid y Barcelona. (Redes sociales)

Este domingo 11 de enero, Barcelona y Real Madrid disputan por cuarta ocasión consecutiva la final de la Supercopa de España en Arabia Saudita, en un duelo cargado de historia y rivalidad.

A lo largo de los años, estos gigantes del fútbol español han contado con la presencia de jugadores surgidos de la liga mexicana como Hugo Sánchez, Javier Hernández y Rafael Márquez, quienes brillaron con su enorme talento en dichos clubes.

Lista de mexicanos que han jugado en el Barcelona y el Real Madrid

Estos son los futbolistas que han formado parte de los dos equipos más relevantes en la historia del fútbol español:

Barcelona

Único mexicano en ganar dos Champions League. (REUTERS/Gustau Nacarino)

Rafael Márquez

Rafael Márquez llegó al FC Barcelona, proveniente del Mónaco, en el verano de 2003 por cinco millones de euros, un fichaje que marcó el inicio de una era legendaria para el defensa mexicano en el equipo blaugrana.

Su debut en la liga española fue el 3 de septiembre de 2003 en un empate 1-1 ante el Sevilla FC, y anotó su primer gol dos meses después, el 9 de noviembre, frente al Real Betis.

La primera temporada del defensor (2003-04) fue complicada por lesiones, limitándolo a 21 partidos, pero desde 2004 se consolidó como titular indiscutible, contribuyendo al título de la liga en aquella temporada bajo la dirección de Frank Rijkaard.

En la campaña siguiente, Márquez conquistó la Liga de Campeones de la UEFA 2005-06, convirtiéndose en el primer mexicano en alzar la Orejona. Tras brillar en el Mundial de Alemania 2006 como capitán de México, renovó su contrato por 38.5 millones de dólares hasta 2010.

Su segundo título de Champions llegó el 27 de mayo de 2009, temporada en la que consiguió levantar el sextete.

Después de retirarse como futbolista, Rafa Márquez volvió a la institución para comenzar su formación como director técnico y en junio de 2022 se convirtió en entrenador del Fútbol Club Barcelona Atlètic, perteneciente a la segunda división de España.

En su primera temporada, consiguió el cuarto puesto y se clasificó para el playoff de ascenso, antes de caer eliminado por el Real Madrid Castilla por un global de 5-4.

Sus grandes actuaciones con el cuadro culé lo llevaron a ser considerado en junio 2024 para unirse al cuerpo técnico de la selección mexicana como asistente técnico de Javier Aguirre.

Jonathan Dos Santos

El hermano menor de los Dos Santos, Jonathan, irrumpió en el primer equipo del FC Barcelona durante la temporada 2009-10 tras destacar en el Barça B.

En los años que formó parte del plantel principal, el club catalán acumuló un palmarés impresionante: tres Ligas españolas, dos Mundiales de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey, cuatro Supercopas de España y una Liga de Campeones.

Sin embargo, en un equipo tan competitivo y repleto de estrellas, Jonathan nunca logró consolidarse ni tener un rol protagónico dentro del equipo .

Frente a la escasa continuidad, Jonathan dos Santos abandonó el Barça en 2014 y fichó por el Villarreal para continuar su aventura en el futbol español.

Giovani Dos Santos

Giovani dos Santos nunca pudo debutar en México, ya que a los 12 años emigró a Barcelona junto a su padre Zizinho, quien se integró como entrenador en La Masía.

Tras el título conseguido en el Mundial Sub-17 del 2005 con la Selección Mexicana , debutó con el primer equipo del Barcelona luego de varios años en las inferiores del club.

Durante la temporada 2007/2008 tuvo acción en 37 partidos, en los cuales marcó 4 goles y brindó 7 asistencias, todo esto antes de ser fichado por el Tottenham de Inglaterra.

Julián Araújo

El méxico-estadounidense llegó en enero de 2023 al cuadro B del Barcelona, proveniente del Galaxy, donde se mantuvo hasta el mes de julio, momento en el que fue llevado al primer equipo. Sin embargo, nunca pudo ganarse un lugar y fue cedido a Las Palmas.

Efrain Juarez

El mexicano que fue campeón al lado de Dos Santos en la Copa del Mundo Sub-17 tuvo una etapa fugaz en el equipo B. Sin embargo, debido a problemas con sus papeles y que no contaba con el pasaporte comunitario, decidió volver a México.

Jorge Hernández

Al igual que Efraín, Jorge probó suerte en la filial del Barcelona. Sin embargo, debido a inconvenientes con su pasaporte, tuvo que regresar a México, donde jugó para equipos como Atlante, Monarcas, Leones Negros, Veracruz y Atlas.

Santiago Fernández

El delantero del América buscó ganarse un puesto en el filial blaugrana, pero sin lograr convencer al cuerpo técnico, optó por volver a la Liga MX.

Real Madrid

Chicharito es recordado por los aficionados merengues como el autor del gol que eliminó al Atlético de Madrid en Champions. (EFE)

Javier “El Chicharito” Hernández

El delantero rojiblanco llegó a la casa blanca en 2014, en calidad de préstamo procedente del Manchester United, y debutó el 20 de septiembre de 2014 con un doblete ante el Deportivo La Coruña.

Uno de los momentos más recordados por el aficionado merengue fue el gol que anotó en los cuartos de final de la Champions League frente el Atlético de Madrid para darle la clasificación al equipo a las semifinales.

Chicharito formó parte del equipo campeón del Mundial de Clubes y aunque su estancia en el club fue corta, será recordado por el mexicano que pudo eliminar a los colchoneros en la Copa de Campeones.

Hugo Sánchez

Para muchos, considerado el mejor futbolista mexicano de toda la historia. El delantero llegó al club en 1985, procedente del Atlético de Madrid y rápidamente se convirtió en uno de los delanteros más peligrosos a nivel mundial.

Su estilo acrobático y su capacidad para realizar remates impensados fueron su característica principal en sus años en Europa y lo catapultó ser considerado como uno de los mejores extranjeros que han llegado a la liga española.

Durante sus siete temporadas como merengue (1985-1992), ganó cinco Ligas españolas, una Copa del Rey, una Supercopa de España y una Copa de la UEFA.

Sus números reflejan 208 goles en 282 partidos oficiales, y fue Pichichi (máximo goleador de la liga) en cinco ocasiones, cuatro de ellos de forma consecutiva.

Hasta hoy, Sánchez sigue siendo considerado uno de los mejores delanteros extranjeros en la historia del club y el máximo referente mexicano en el fútbol europeo.

José Ramón Sauto

Entre 1933 y 1944, José Ramón Sauto formó parte de las filas del club merengue, convirtiéndose en el primer jugador nacido en México en vestir la camiseta merengue.

El mexicano jugó como mediocampista y se distinguió por su liderazgo y entrega fuera del campo. Aunque no pudo ver regularidad dentro del club, su papel e influencia en el vestidor lo convirtieron en un referente dentro del equipo.

José Borbolla

El futbolista mexicano llegó al Real Madrid en 1944 y en su breve paso por el club disputó cinco partidos, donde logró marcar un gol.

Presencia mexicana en el futbol femenil

Única jugadora en vestir ambas camisetas. (EFE/Alberto Estévez)

El fútbol femenino no se queda atrás en esta rica historia compartida entre los dos equipos más importantes de España y el talento mexicano.

A diferencia de lo que ocurre en la rama varonil, estas jugadoras tuvieron que forjar su carrera en el extranjero sin la existencia de una liga profesional en México, demostrando su enorme capacidad para sobreponerse a las adversidades.

A continuación, en Infobae México te presentamos la lista de futbolistas mexicanas que han jugado en el Barcelona y el Real Madrid:

Kenti Robles

Kenti Robles destaca como la única futbolista mexicana en la historia del Real Madrid Femenino y la única de esta lista que ha defendido las camisetas de ambos equipos.

La zaguera central vivió casi toda su vida en España, donde se formó en la cantera del Espanyol, forjando una carrera del otro lado del mundo. Tras disputar la Copa del Mundo de Alemania 2011, firmó con el FC Barcelona, donde en la temporada 2012/13 levantó los títulos de la Copa Cataluña, Liga Española y Copa de la Reina.

Durante esa campaña, Robles anotó el gol decisivo para darle al club blaugrana el título de liga contra el Athletic Club en San Mamés e hizo su debut en la Women´s Champions League contra el Arsenal en dieciseisavos de final.

​En la temporada 2013-14, volvió a levantar el título de liga y la Copa del Reina, en lo que fue el fin de su etapa con el Barcelona.

Tras regresar al Espanyol y un breve paso por el Atlético de Madrid, Kenti Robles formó parte de la primera temporada en la historia del Real Madrid Femenino en 2020.

La zaguera mexicana hizo historia al marcar el primer gol en la historia del club merengue en la Women´s Champions frente al Manchester City. Después de cuatro años con la institución, fue fichada por las Tuzas del Pachuca en la Liga Mx Femenil poniendo fín a su etapa en Europa.

Maribel Domínguez

Maribel Domínguez, conocida como “Marigol”, inauguró la lista de futbolistas mexicanas en el FC Barcelona a principios de 2005. Meses antes, su caso había dado la vuelta al mundo, ya que el Celaya varonil intentó incorporarla a sus filas, pero la FIFA lo rechazó para preservar la división entre el futbol masculino y femenino.

A principios de 2005, fichó por el FC Barcelona, donde debutó el 30 de enero con un hat-trick ante el Torrejón (5-3 final), en un triunfo clave para asegurar la permanencia y la mexicana renovó contrato por un año más.

En 2006. fue elegida por la FIFA como la sexta mejor jugadora del mundo. Sin embargo, el club blaugrana optó por dejarla ir y Maribel continuó su carrera con el Euromat Estartit.

Patricia Pérez

La futbolista fue parte del Barcelona en la temporada 2005-2006, donde logró marcar nueve goles en 25 partidos jugados con el club.

Con la selección mexicana disputó la Copa del Mundo de Estados Unidos 1999 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Pamela Tajonar

La portera cuenta con un amplio palmarés en Europa, donde ha representado a los siguientes equipos: Málaga, FC Rosengard, Levante, Sevilla, Barcelona, Logroño, Villarreal y Celtic.

Con el club blaugrana, estuvo del 2018 al 2020 y en su tiempo con el club consiguió una Copa de Cataluña, una Copa de la Reina, un título de liga y llegar a una final de la Women’s Champions League, la cual perdieron ante el Olympique de Lyon.

Actualmente, se encuentra en la Liga Mx Femenil jugando con las Rayadas de Monterrey.

Dónde ver la final de la Supercopa de España en México

Con solo tres puntos de diferencia en la tabla, ambos equipos vienen de triunfos significativos y están listos para un enfrentamiento emocionante. (Ilustración : Jovani Pérez)

El encuentro de la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid será este domingo 11 de enero a la 13:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá sintonizarse a través de las pantallas de Sky Sports.

El Barcelona irá en búsqueda del bicampeonato en este certamen, mientras que el Real Madrid busca su título 14 y ponerse a uno del conjunto blaugrana como el máximo ganador de la competición con 15.