Barcelona vs Real Madrid: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México la Final de la Supercopa de España

Culés y Merengues chocan este domingo en Arabia Saudita.

La Final de la Supercopa de España ya tiene protagonistas, fecha y horario confirmados. Barcelona y Real Madrid volverán a encontrarse en un Clásico que definirá al primer campeón del año y que podrá seguirse en vivo desde México, en un duelo que ha marcado la competencia en ediciones recientes.

El enfrentamiento entre culés y merengues se disputará el domingo 11 de enero, cuando ambos clubes salten a la cancha del King Abdullah Sports City, en Yeda, Arabia Saudita, sede que se ha convertido en el escenario habitual del torneo. Como ha ocurrido en las últimas ediciones, la Supercopa de España se define fuera del territorio español, manteniendo el formato que ha propiciado constantes finales entre los dos gigantes del futbol ibérico.

Soccer Football - Spanish Super Cup - Final - Real Madrid Training - Jeddah, Saudi Arabia - January 10, 2026 Real Madrid's Kylian Mbappe and Jude Bellingham during training REUTERS/Vincent West

Para la audiencia mexicana, el partido comenzará a la 1:00 de la tarde, tiempo del centro de México, un horario accesible para seguir en vivo uno de los encuentros más esperados del calendario internacional. La transmisión estará disponible a través de Sky Sports, señal que ha acompañado todo el desarrollo del certamen.

Soccer Football - Spanish Super Cup - Final - Real Madrid Training - Jeddah, Saudi Arabia - January 10, 2026 Real Madrid's Kylian Mbappe during training REUTERS/Vincent West

Barcelona llega a esta final con el objetivo de defender el título. Su clasificación fue contundente, luego de imponerse con autoridad por marcador de 5-0 al Athletic Club, resultado que reafirmó su dominio en la competencia. Los blaugranas son los actuales campeones y buscarán repetir el triunfo obtenido en la edición anterior, en lo que será la cuarta final consecutiva de Supercopa de España entre ambos clubes.

Soccer Football - Spanish Super Cup - Final - FC Barcelona Training - Jeddah, Saudi Arabia - January 10, 2026 FC Barcelona's Robert Lewandowski during training REUTERS/Vincent West

Del otro lado, Real Madrid aseguró su lugar tras un duelo exigente frente al Atlético de Madrid. El conjunto merengue se impuso 2-1 en el Derbi Madrileño, en un encuentro cerrado que se resolvió en los minutos finales. Con ese resultado, los dirigidos por Carlo Ancelotti avanzaron a la final con la intención de cobrar revancha deportiva y levantar su primer trofeo del año.

Soccer Football - Spanish Super Cup - Final - FC Barcelona Training - Jeddah, Saudi Arabia - January 10, 2026 FC Barcelona's Lamine Yamal during training REUTERS/Vincent West

El Clásico español vuelve a definir un título y concentra la atención global, no solo por la rivalidad histórica, sino por el peso competitivo de ambos planteles. Para los aficionados en México, la cita es clara: domingo, una de la tarde, con transmisión en vivo y directa desde Arabia Saudita.

Así, Barcelona y Real Madrid escribirán un nuevo capítulo en su larga historia de finales, con la Supercopa de España como escenario y el mundo pendiente de lo que ocurra en Yeda.