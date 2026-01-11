México Deportes

Este es el mexicano que está cerca de pelear por un campeonato mundial contra Richardson Hitchins en febrero

La expectativa entre los seguidores del boxeo mexicano aumenta ante la inminente confirmación del combate

Oscar Duarte
Oscar Duarte desea pelear contra Pitbull Cruz y le mandó un contundente mensaje (Captura de pantalla - Un Round Más)

La posibilidad de que Óscar Duarte dispute el campeonato mundial súper ligero de la FIB frente a Richardson Hitchins ha cobrado fuerza en las últimas horas, según trascendió en los medios especializados.

El periodista Salvador Rodríguez reveló a través de sus redes sociales que las negociaciones entre el entorno de Duarte y los promotores del campeón avanzan con rapidez. De acuerdo con la información publicada por Rodríguez en ESPN KnockOut, la pelea podría tener lugar el 21 de febrero en Estados Unidos, como parte del respaldo de la función que planean encabezar Mario Barrios y Ryan García.

¿Quién es Richardson Hitchins, posible rival de Óscar Duarte?

El monarca de la FIB en la división de 140 libras, Richardson Hitchins, obtuvo su cinturón el 7 de diciembre de 2024 tras imponerse por decisión dividida a Liam Paro en San Juan, Puerto Rico. Esta victoria significó su consagración como campeón mundial.

En su primera defensa, celebrada el 14 de junio de 2025 en Nueva York, Hitchins venció por nocaut técnico en el octavo asalto al australiano George Kambosos Jr. Esta fue la única presentación del campeón durante el año en curso.

La expectativa entre los seguidores del boxeo mexicano aumenta ante la inminente confirmación del combate, que podría abrirle a Duarte la oportunidad de conquistar un título mundial.

¿Quién es Óscar Duarte?

Las raíces de Óscar Duarte Jurado se encuentran en Hidalgo del Parral, en el estado de Chihuahua, donde la vida minera ha forjado generaciones habituadas al esfuerzo constante. De este entorno exigente surgió quien a sus veintiocho años se posiciona como una de las principales amenazas en la división superligero.

El apodo de “La Migraña” acompaña a Duarte desde sus inicios, reflejando la incomodidad que suele generar en sus oponentes. Aunque su personalidad es reservada, en el cuadrilátero despliega una combinación de presión continua, técnica depurada y una pegada que ha marcado la diferencia en sus combates.

Los números resaltan su estilo ofensivo: de 30 victorias, 23 llegaron por nocaut, un indicador claro de su capacidad para definir peleas sin dejar espacio a la especulación. Duarte rara vez adopta una postura pasiva. Prefiere acortar las distancias y buscar el daño desde el inicio, evidenciando la influencia de su origen y su disciplina forjada en el trabajo diario de su ciudad natal.

NEW YORK, NEW YORK -
NEW YORK, NEW YORK - APRIL 20: Ryan Garcia celebrates after defeating Devin Haney in a fight at Barclays Center on April 20, 2024 in New York City. (Photo by Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images)

La carrera de Duarte en ascenso

La carrera profesional de Óscar Duarte comenzó en 2013 bajo el impulso de Cancun Boxing, empresa promotora con la que sigue vinculado hasta la fecha. Desde su debut, el púgil chihuahuense avanzó paso a paso, enfrentando a oponentes con un nivel creciente de dificultad tanto en México como en Estados Unidos.

Su presencia en las funciones de Golden Boy Promotions le permitió consolidar su nombre en la escena internacional. El desarrollo de su trayectoria se vio interrumpido por primera vez en 2019, cuando perdió por decisión dividida frente a Adrián Estrella, tras haber acumulado una racha de quince victorias consecutivas.

Lejos de estancarse, Duarte utilizó esa experiencia para fortalecer su carrera. Retomó el camino del triunfo y regresó a los escenarios relevantes. En 2023 enfrentó a Ryan García y, aunque fue derrotado por nocaut técnico en el octavo asalto, dejó una impresión positiva por su entrega y su competitividad frente a uno de los nombres más destacados del boxeo actua

Richardson Hitchins, Óscar Duarte, Boxeo, campeonato mundial, Federación Internacional de Boxeo, Súperligero

