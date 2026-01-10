México Deportes

Leyenda del América revela que Álvaro Fidalgo le confesó que sí quiere jugar el Mundial 2026 con México

El mediocampista estaría habilitado a finales de marzo y su nombre comienza a sonar para futuras convocatorias

El ‘Maguito’ aclaró los motivos
El ‘Maguito’ aclaró los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de naturalizarse. Foto: Jovani Pérez

A poco más de cinco meses de que ruede el balón en la Copa del Mundo de 2026, la Selección Mexicana podría sumar un nuevo nombre a su baraja de opciones rumbo al torneo. Se trata de Álvaro Fidalgo, mediocampista del América, quien se perfila como un posible futbolista naturalizado para reforzar al Tricolor en la recta final del proceso mundialista.

El propio entorno del jugador ya dejó claro que existe interés en vestir la camiseta nacional. Fidalgo, una de las piezas más constantes del conjunto azulcrema en los últimos años, buscaría convencer al actual director técnico de México, Javier Aguirre, para que lo tome en cuenta en las siguientes convocatorias y, eventualmente, lo incluya en la lista definitiva para el Mundial que se disputará en territorio mexicano, estadounidense y canadiense.

Las Águilas se adelantan en
Las Águilas se adelantan en el marcador con gol de Álvaro Fidalgo (X@ClubAmerica)

El tema no pasó desapercibido y fue abordado públicamente por una voz autorizada del americanismo. Un histórico exjugador de las Águilas reveló que ya hubo un primer acercamiento entre el mediocampista y el cuerpo técnico nacional.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - America v Pachuca - Estadio Azulcrema, Mexico City, Mexico - August 30, 2025 America's Alvaro Fidalgo in action with Pachuca's Alexei Dominguez REUTERS/Eloisa Sanchez
“Platiqué con él y quiere jugar el Mundial, pero para eso lo tiene que llamar Javier. Somos amigos, lo quiero mucho”, compartió el histórico exjugador del América en el programa Línea de 4.

Más allá del deseo, el panorama administrativo también juega a favor del futbolista. El trámite para que Fidalgo quede plenamente habilitado con la Selección Mexicana se encuentra en su etapa final y, conforme a los plazos establecidos, podría completarse a finales de marzo, justo antes de la próxima lista de convocados de Aguirre.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Monterrey v America - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - December 15, 2024 America's Alvaro Fidalgo holds the trophy after winning the championship of Liga MX for the third time, first since 1985 REUTERS/Daniel Becerril

Desde su arribo a Coapa en 2021, el mediocampista se consolidó como uno de los motores del América. Con más de 225 partidos oficiales disputados, además de 22 goles y 30 asistencias, su regularidad y lectura de juego lo convirtieron en un elemento clave dentro del esquema azulcrema. No obstante, el Apertura 2025 fue uno de los torneos más irregulares de su trayectoria en México, con menor protagonismo respecto a campañas anteriores.

Aun así, su nombre volvió a sonar con fuerza durante el reciente mercado invernal. Versiones desde Europa lo vincularon con un posible regreso a España, particularmente con la Real Sociedad, aunque hasta ahora no se ha presentado ninguna oferta formal. Mientras tanto, el posible salto de Fidalgo al Tricolor sigue tomando forma y podría convertirse en una de las historias a seguir rumbo a 2026.

