Inteligencia Artificial predice quién será el campeón del Clausura 2026 de la Liga MX

El Clausura 2026 de la Liga MX comenzó el 9 de enero con el partido inaugural entre Mazatlán y Juárez. Como cada inicio de torneo, la expectativa es enorme: millones de aficionados sueñan con ver a su equipo levantar el trofeo en mayo.

En medio de esta incertidumbre, la Inteligencia Artificial impulsada por Copilot, basada en estadísticas, simulaciones y análisis de plantillas recientes, ha proyectado un pronóstico revelador al respecto.

La predicción revela que el Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, será el campeón, logrando un histórico tricampeonato tras conquistar el Apertura y Clausura 2025.

Toluca, favorito al tricampeonato

Toluca llega con la confianza de dos títulos consecutivos y una plantilla reforzada. Su consistencia en liguillas y la calidad de sus recientes refuerzos lo colocan como el rival a vencer.

De esta manera, los jugadores destacados para los Diablos durante el desarrollo del torneo serían:

Sebastián Córdova aporta creatividad en el medio campo.

Alexis Vega mantiene liderazgo ofensivo.

Paulinho es candidato natural al título de goleo.

Estilo ofensivo respaldado por solidez defensiva.

Toluca combinaría un gran momento deportivo con experiencia en liguillas, lo que lo convierte en el candidato más sólido para alcanzar el tricampeonato.

El club busca consolidar un proyecto que lo ha llevado a recuperar protagonismo en el futbol mexicano, con un estilo ofensivo que ha cautivado a propios y extraños.

América y Tigres, los rivales más fuertes

América y Tigres aparecerían como los principales obstáculos para Toluca. Ambos equipos cuentan con plantillas amplias y experiencia en partidos de alta presión.

América reforzó su mediocampo con Rodrigo Dourado , quien aporta equilibrio y recuperación.

La presencia de Henry Martín sigue siendo clave en el ataque azulcrema.

Tigres conserva figuras internacionales y potencia ofensiva.

André-Pierre Gignac y Guido Pizarro continúan siendo referentes en partidos cerrados.

Las simulaciones ubican a ambos equipos entre los favoritos para disputar las semifinales, gracias al equilibrio de sus plantillas y la experiencia acumulada en instancias decisivas del futbol mexicano. REUTERS/Raquel Cunha

Ambos equipos tienen jerarquía y recursos para desafiar a Toluca, y en las proyecciones aparecen como semifinalistas seguros con opciones reales de disputar la final.

América busca recuperar protagonismo tras un 2025 que no cumplió las expectativas, mientras que Tigres buscará superar el trago amargo que fue la derrota en la final del Apertura 2025.

Cruz Azul y Rayados, posibles sorpresas

Aunque no parten como favoritos, Cruz Azul y Monterrey tienen argumentos para sorprender. Sus fichajes recientes y la estabilidad de sus proyectos los colocan como contendientes serios.

Cruz Azul sumó a Agustín Palavecino , mediocampista creativo.

El delantero colombiano Miguel Borja llega como referente ofensivo.

Rayados apostó por el extremo argentino Luca Orellano , veloz y desequilibrante.

Monterrey mantiene inversión constante y profundidad en todas las líneas.

Ambos equipos aparecen en los primeros ocho lugares de la tabla proyectada y podrían dar la sorpresa. Sin embargo, la predicción final coloca a Toluca y América en la gran final, con los Diablos Rojos imponiéndose y logrando un tricampeonato histórico.

A pesar de sus planteles competitivos y alto nivel de juego, tanto Rayados como Cruz Azul sucumbieron en la antesala de la final, mientras Toluca y América impusieron oficio y jerarquía para protagonizar el duelo por el título. (X/ @Rayados)

El Clausura 2026 promete ser uno de los torneos más competitivos de los últimos años. La presencia de figuras como Paulinho, Córdova, Dourado, Borja y Orellano será decisiva para definir el rumbo del campeonato.

Es así que el modelo predice que Toluca será el campeón, con América como su rival en la final y Tigres y Cruz Azul completando las semifinales.