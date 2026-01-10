México Deportes

Armando “Toro” Reséndiz revela contra quién prefiere pelear entre Jaime Munguía o Edgar Berlanga

El campeón mexicano ostenta el cinturón de la AMB de los supermedianos

La decisión de Armando "Toro" Reséndiz sobre su próximo rival ha generado expectativas entre los seguidores del boxeo profesional.

La decisión de Armando “Toro” Reséndiz sobre su próximo rival ha generado expectativas entre los seguidores del boxeo profesional.

El púgil mexicano, quien ostenta el título de los supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), aseguró que tiene clara su preferencia cuando se trata de escoger entre dos de los nombres que más suenan en la categoría: Jaime Munguía y Edgar Berlanga.

El contexto de esta elección adquiere relevancia tras el retiro de Crawford, quien dejó vacante el cinturón que ahora posee Reséndiz. La transición del campeonato ha reconfigurado el panorama de los supermedianos, abriendo la puerta a nuevos enfrentamientos de alto nivel.

Para el mexicano, el verdadero camino comienza ahora con la defensa de sus títulos.

Toro Reséndiz elige contra quién preferiría pelear entre Berlanga y Munguía

La voz deArmando “Toro” Reséndizdejó ver su inclinación en una reciente entrevista conBernardo Pilatti. El campeón mexicano afirmó que la opción de medirse anteJaime Munguíaresulta especialmente atractiva para él.

“Pues honestamente para mí lo más interesante sería… creo que a mí me llama más la atención con Jaime”, expresó el púgil, argumentando que una batalla entre compatriotas siempre ofrece espectáculo:“Las peleas mexicanas no fallan, entre dos mexicanos siempre hay buenas guerras”, comentó.

A pesar de esta preferencia, el nombre de Édgar Berlanga sigue presente en el horizonte de Reséndiz. Desde finales del año pasado, circulan rumores sobre una pelea entre el mexicano y el representante de Puerto Rico. El propio campeón reconoció que una guerra entre ambos países tendría un peso especial en la historia del boxeo, por la tradicional rivalidad y el atractivo internacional que generaría.

Cuál es la sustancia a la que Jaime Munguía dio positivo en prueba de doping

Quién el Armando “Toro” Reséndiz, campeón mundial de la AMB

El boxeador, conocido como “Toro” por su potencia, se impuso por decisión unánime frente a Plant, resultado que le permitió escalar hasta la primera posición del ranking de la Asociación Mundial de Boxeo y ser reconocido como el nuevo campeón mundial de México.

Con 26 años, originario de Guayabitos, Nayarit, suma 16 victorias profesionales, 11 de ellas por nocaut, y dos derrotas, perfilándose como una figura destacada dentro del boxeo nacional.

Munguía y Berlanga, dos rivales que perdieron con Canelo Álvarez

Por otra parte, el año 2024 marcó un nuevo capítulo en la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez, quien reafirmó su posición como uno de los referentes del boxeo mundial en la división de los supermedianos.

El púgil tapatío defendió con éxito sus títulos ante dos rivales de peso: Jaime Munguía y Edgar Berlanga. En mayo, Canelo enfrentó al tijuanense, quien llegaba invicto y con gran proyección. El combate concluyó con una victoria por decisión unánime, lo que permitió al campeón conservar todos sus cinturones en las 76,2 kilogramos (168 libras).

Edgar Berlanga revela su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford

Meses después, en septiembre, el mexicano subió nuevamente al cuadrilátero para medirse ante el puertorriqueño Berlanga. Aunque muchos aficionados esperaban que la pelea terminara antes del límite, Canelo se impuso con claridad en las tarjetas, tras derribar a su oponente y dejar patente su superioridad técnica, aunque sin lograr el nocaut.

