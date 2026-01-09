Samuel García es captado preparándose para recibir a Japón en el Mundial 2026

Un evento escolar en la ciudad marcó el inicio del ciclo 2025-2026 y sirvió como plataforma para destacar la próxima realización de partidos internacionales durante el Mundial. (X/ @samuel_garcias)

El ambiente mundialista ya comienza a sentirse en Monterrey y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha decidido sumarse de manera simbólica a la expectativa que genera la llegada de selecciones internacionales a la ciudad.

En un evento escolar, el mandatario apareció portando la camiseta de la Selección de Japón, nación que disputará un partido en el Estadio BBVA durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Un encuentro con jóvenes en una secundaria local fue el contexto donde autoridades estatales promovieron la relevancia de la ciudad como sede del Mundial. (X/@samuel_garcias)

La escena se dio en el marco del regreso a clases del ciclo escolar 2025-2026. En redes sociales, García compartió un mensaje en el que celebró la inauguración de la cancha número 390 en la Secundaria No. 31 “Libertad”, acompañado de actividades deportivas con jóvenes.

Un gesto que conecta con Japón

El uso de la camiseta japonesa por parte de García no fue casualidad. Monterrey será sede del encuentro entre Japón y Túnez el 20 de junio de 2026, y el gobernador quiso destacar la relevancia de esa cita.

Japón jugará en Monterrey durante la fase de grupos.

El partido será contra Túnez en el Estadio BBVA.

Nuevo León mantiene lazos con empresas japonesas instaladas en la región.

El gobierno estatal de Nuevo León ha presentado avances en seguridad, infraestructura y transporte para atraer inversión internacional y tecnológicas | (X/ @samuel_garcias)

Con este gesto, García buscó enviar un mensaje de apertura internacional y de preparación para recibir visitantes de todo el mundo. La narrativa se complementa con la estrategia estatal “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, que promueve actividades escolares y deportivas como parte de la preparación social rumbo al torneo.

Monterrey como sede mundialista

Hace tiempo, el mandatario mostró entusiasmo por el posible arribo de la selección de Países Bajos a Monterrey en la fase de grupos. Aunque eso ya no será posible, la ciudad recibirá cuatro partidos de la fase de grupos, incluyendo selecciones de gran atractivo como Japón, Corea del Sur y Sudáfrica, además de Túnez.

Turismo internacional con impacto directo en hoteles, restaurantes y transporte.

Proyección global de Monterrey como anfitriona de un evento de talla mundial.

Intercambio cultural que refuerza la relación con países participantes.

La euforia por el próximo Mundial ha sido mostrada por el gobernador desde los días en que aún era una posibilidad ver a Holanda en Monterrey. (X/ @samuel_garcias)

El partido de Japón se perfila como uno de los más esperados, no sólo por lo deportivo, sino por el interés cultural que despierta en la afición local.

Expectativas rumbo al Mundial 2026

El gobernador ha insistido en que el torneo debe ser visto como una bola de nieve positiva, capaz de mejorar empleos, prestaciones y dinamizar la economía regional. Con la playera de Japón como símbolo, Samuel García busca transmitir que Nuevo León está listo para el reto.

El esperado encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026 traerá a la Selección de Japón y a la Selección de Túnez al Estadio BBVA, impulsando un marcado intercambio cultural y económico para la ciudad de Monterrey. REUTERS/Brian Snyder

El Mundial 2026 no sólo será un espectáculo deportivo, sino también una oportunidad para mostrar al mundo la capacidad de la entidad de recibir, organizar y proyectarse como un destino internacional.