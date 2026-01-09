Samuel García es captado preparándose para recibir a Japón en el Mundial 2026

El ambiente mundialista ya comienza a sentirse en Monterrey y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha decidido sumarse de manera simbólica a la expectativa que genera la llegada de selecciones internacionales a la ciudad.
En un evento escolar, el mandatario apareció portando la camiseta de la Selección de Japón, nación que disputará un partido en el Estadio BBVA durante la fase de grupos del Mundial 2026.
La escena se dio en el marco del regreso a clases del ciclo escolar 2025-2026. En redes sociales, García compartió un mensaje en el que celebró la inauguración de la cancha número 390 en la Secundaria No. 31 “Libertad”, acompañado de actividades deportivas con jóvenes.
Un gesto que conecta con Japón
El uso de la camiseta japonesa por parte de García no fue casualidad. Monterrey será sede del encuentro entre Japón y Túnez el 20 de junio de 2026, y el gobernador quiso destacar la relevancia de esa cita.
- Japón jugará en Monterrey durante la fase de grupos.
- El partido será contra Túnez en el Estadio BBVA.
- Nuevo León mantiene lazos con empresas japonesas instaladas en la región.
Con este gesto, García buscó enviar un mensaje de apertura internacional y de preparación para recibir visitantes de todo el mundo. La narrativa se complementa con la estrategia estatal “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, que promueve actividades escolares y deportivas como parte de la preparación social rumbo al torneo.
Monterrey como sede mundialista
Hace tiempo, el mandatario mostró entusiasmo por el posible arribo de la selección de Países Bajos a Monterrey en la fase de grupos. Aunque eso ya no será posible, la ciudad recibirá cuatro partidos de la fase de grupos, incluyendo selecciones de gran atractivo como Japón, Corea del Sur y Sudáfrica, además de Túnez.
- Turismo internacional con impacto directo en hoteles, restaurantes y transporte.
- Proyección global de Monterrey como anfitriona de un evento de talla mundial.
- Intercambio cultural que refuerza la relación con países participantes.
El partido de Japón se perfila como uno de los más esperados, no sólo por lo deportivo, sino por el interés cultural que despierta en la afición local.
Expectativas rumbo al Mundial 2026
El gobernador ha insistido en que el torneo debe ser visto como una bola de nieve positiva, capaz de mejorar empleos, prestaciones y dinamizar la economía regional. Con la playera de Japón como símbolo, Samuel García busca transmitir que Nuevo León está listo para el reto.
El Mundial 2026 no sólo será un espectáculo deportivo, sino también una oportunidad para mostrar al mundo la capacidad de la entidad de recibir, organizar y proyectarse como un destino internacional.