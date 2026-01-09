Mazatlán recibe a FC Juárez: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026

(Mazatlán FC)

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX inicia este viernes 9 de enero con el primer partido de la Jornada 1, en el que Mazatlán recibirá a FC Juárez en el Estadio El Encanto.

El encuentro marcará el arranque oficial del campeonato y reunirá a dos equipos que llegan con contextos distintos tras lo ocurrido en el certamen pasado.

Así llegan Mazatlán y FC Juárez al Clausura 2026

Pedro Caixinha es el nuevo director técnico de Juárez FC (X/ @fcjuarezoficial)

Mazatlán inicia el nuevo torneo con cambios en el banquillo, luego de la salida de Dante Siboldi, quien cerró su etapa con dos victorias, ocho empates y siete derrotas.

El club sinaloense apostó por Christian Ramírez como nuevo director técnico, en un semestre que también estuvo marcado por varias bajas en el plantel.

Entre los futbolistas que dejaron al equipo se encuentran Nicolás Benedetti, Roberto Meraz, Daniel Gutiérrez, Anderson Duarte y Bryan Colula, movimientos que modificaron de forma importante la base del plantel respecto al torneo anterior.

En contraste, Juárez llega al arranque del Clausura 2026 tras haber alcanzado los Cuartos de Final en el Apertura pasado, instancia en la que fue eliminado por Toluca.

Aunque ese proceso fue encabezado por Martín Varini, ahora el proyecto estará bajo la dirección de Pedro Caixinha, quien regresa a la Liga MX para tomar el mando de los Bravos.

Horario, sede y transmisión del Mazatlán vs. FC Juárez

(X/ @MazatlanFC)

El partido se jugará este viernes 9 de enero de 2026 en el Estadio El Encanto, ubicado en Mazatlán, Sinaloa. El silbatazo inicial está previsto para las 19:00 horas, tiempo del centro del país.

La señal en vivo estará disponible en Azteca 7 y FOX, mientras que el encuentro también podrá seguirse vía streaming en Azteca Deportes y FOX One, opciones oficiales para seguir el arranque del Clausura 2026.

El choque entre Cañoneros y Bravos será el primer punto de referencia del torneo y dará inicio a una nueva campaña de la Liga MX.