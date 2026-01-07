México Deportes

¿Por qué Lorenzo Faravelli ya no llegará a Necaxa?

La permanencia del mediocampista argentino no está garantizada en el cuadro celeste

Lorenzo Faravelli ya no se irá al Necaxa, pero su permanencia en Cruz Azul sigue siendo una incertidumbre (REUTERS)

Lorenzo Faravelli permanecerá en Cruz Azul para el Clausura 2026, luego de que las conversaciones sobre su posible salida a Necaxa se enfriaron recientemente.

Durante las negociaciones entre Cruz Azul y Necaxa, se planteó una operación de intercambio que incluía a Faravelli y una suma adicional de dinero por parte del club capitalino. Sin embargo, esta alternativa no avanzó y las pláticas se detuvieron, de acuerdo con César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes.

“La transferencia de Agustín Palavecino a Cruz Azul está hecha, pero el pase de Lorenzo Faravelli a Necaxa se ha enfriado en las últimas horas", indicó Merlo.

Por ahora, Faravelli sigue integrando el registro oficial de Cruz Azul y no se prevén cambios inmediatos en la plantilla. Mientras no se concrete un nuevo traspaso, el mediocampista argentino mantiene su vínculo con el equipo de cara al próximo torneo.

Soccer Football - CONCACAF Champions
Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Final - Cruz Azul v Vancouver Whitecaps - Estadio Olimpico Mexico 1968, Mexico City, Mexico - June 1, 2025 Cruz Azul's Lorenzo Faravelli celebrates scoring their second goal REUTERS/Raquel Cunha

Palavecino llega a Cruz Azul y Faravelli podría quedarse

Por otra parte, la llegada de Palavecino se formalizó tras alcanzar un acuerdo entre las directivas de Cruz Azul y Necaxa, así como con el propio jugador. El mediocampista argentino, quien debutó en la Liga MX con los Rayos durante el Clausura 2025 y fue refuerzo de Pachuca en el pasado Mundial de Clubes, se sumará al grupo dirigido por Nicolás Larcamón y compartirá vestuario con su compatriota José Paradela.

Cabe señalar que la modificación en la nómina de la Máquina incluyó la baja del capitán Nacho Rivero, transferido a Xolos de Tijuana. Con su salida, la directiva cementera tendrá la posibilidad de registrar tanto a Faravelli como a Palavecino para el Clausura 2026.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Necaxa - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - August 23, 2025 Necaxa's Agustin Palavecino in action with Monterrey's Jorge Rodriguez REUTERS/Cristian De Marchena

Los números de Faravelli y Palavecino

En el plano individual, Faravelli, de 32 años, ha disputado 96 partidos y acumulado 6 mil 308 minutos con Cruz Azul en el fútbol mexicano. Suma 12 goles y dos asistencias. Bajo la conducción de Nicolás Larcamón, también participó en la reciente Copa Intercontinental, donde los cementeros perdieron 2-1 frente a Flamengo.

Con su continuidad y protagonismo, Faravelli ha dejado huella reciente en el club de la capital gracias a su aporte en la obtención del título destacados de la Concacaf 2025.

Mar 5, 2025; Seattle, Washington,
Mar 5, 2025; Seattle, Washington, USA; Cruz Azul midfielder Lorenzo Faravelli (8) during the second half against the Seattle Sounders FC at Lumen Field. Mandatory Credit: Steven Bisig-Imagn Images

En cuanto a Agustín Palavecino, durante su etapa en Necaxa, el argentino ha disputado 58 encuentros oficiales, consolidándose como uno de los elementos más presentes del plantel. Su incorporación a los Rayos tras su experiencia en el fútbol argentino fortaleció el mediocampo del equipo, añadiendo experiencia y dinamismo.

En el último Apertura 2025, Palavecino jugó 16 encuentros y sumó 704 minutos. Anotó dos goles y dio dos asistencias con Necaxa. Su participación constante en las alineaciones titulares desde el arranque de su ciclo en la Liga MX lo ubica entre los extranjeros con mayor regularidad en el club en los últimos torneos.

