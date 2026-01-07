Anuncian partido amistoso entre las leyendas del Real Madrid y Barcelona en México

Los dos mejores equipos de LaLiga llegan a nuestro país con varios de sus mejores representantes en la historia. (Gemini)

Los fanáticos de LaLiga de España en México serán consentidos con uno de los partidos más espectaculares del año luego de que se anunciara un partido amistoso entre las leyendas del Real Madrid y el Barcelona.

El encuentro formará parte de la ‘Copa de Leyendas’ en donde los seguidores de ambos clubes podrán ver de nuevo a figuras como a los españoles Carles Puyol, a Fernando Hierro, Iker Casillas, Xavi Hernández y al ovacionado Rafa Márquez, pese a que actualmente se encuentra concentrado junto a Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo 2026.

Hasta el momento, no se han anunciado más estrellas, pero se espera que puedan visitar nuestro país jugadores como Víctor Valdés, Samuel Eto’o e incluso al brasileño Ronaldinho quien conoce el fútbol mexicano luego de su paso por los Gallos de Querétaro.

Esta gira se ha realizado durante varios años para complacer a los fanáticos de ambos equipos. (EFE/ Rodrigo Sura)

¿Cuándo será el partido?

Este evento se llevará a cabo el próximo 3 de marzo en la cancha del Estadio Akron, casa de Chivas, y la preventa de los boletos se realizará por medio de HSBC Premier en donde los usuarios tendrán acceso a la compra el próximo lunes 12 de enero a partir de las 11:00 horas.

Por su parte, las personas que no cuenten con ese servicio podrán adquirir sus entradas también por medio de este banco el martes 13 de enero en el mismo horario; mientras que la venta al público en general se abrirá hasta el miércoles 14 de enero a partir de las 14:00 horas.

El mexicano Rafa Márquez formará parte del equipo catalán durante este juego de exhibición. (Ocesa)

Las leyendas llegan al continente Americano

México no será el único país en donde los fanáticos del fútbol podrán ver a grandes estrellas de este deporte, Estados Unidos y Costa Rica también tendrán la oportunidad de gozar de grandes representantes del balompié durante este 2026.

La primera parada será en el Estadio Nacional de San José, en Costa Rica, el próximo sábado 7 de febrero en punto de las 19:00 horas (tiempo de CR), pero iniciarán actividades a partir de las 14:00 horas con diversas actividades.

Este estadio, con capacidad para 35 mil personas, albergará a varios campeones del mundo, incluyendo Ronaldinho quien, en conferencia virtual, aseguró que habrá “magia, sonrisas y algunos trucos que los fans recordarán para siempre”.

Posteriormente, los clubes se verán las caras en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, el próximo 22 de febrero y, de acuerdo con los organizadores David Ferrer y Alkis Emenides, eligieron esta cosmopolita ciudad debido a la riqueza cultural que tiene actualmente:

“Somos angelinos en este punto (…) Los Ángeles es la ciudad del entretenimiento, una capital global de cultura y deporte. Aquí tienes que romper el ruido, y pensamos que para hacerlo necesitábamos algo tan grande como la ciudad”, indicó Ferrer.